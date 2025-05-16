Îles grecques accessibles avec visa à l'arrivée (2025)

Si vous planifiez vos vacances dans l'Égée et que vous souhaitez avoir un peu d'air européen sans vous soucier des visas, nous avons une suggestion parfaite pour vous ! Grâce à l'application de visa à l'arrivée, qui se poursuit en 2025, il est désormais très facile de s'échapper vers les îles grecques.

Il est obligatoire de traverser en ferry, mais vous devez d'abord atteindre les côtes turques. C'est là que RentiCar intervient. En louant une voiture à prix abordable, vous pouvez facilement vous rendre dans des ports comme Çeşme, Ayvalık, Kuşadası ou Bodrum, puis traverser facilement vers les îles que vous apprécierez !

Voici les îles grecques que vous pouvez visiter avec un visa à l'arrivée cet été, et qui vous enchanteront par leur caractère unique :

Chios

Cette belle île, qui tire son nom de ses arbres à mastic productifs, vous accueille après un court trajet en ferry depuis Çeşme. Elle offre une atmosphère où vous vous perdrez volontiers dans ses villages historiques, ses plages paisibles et ses rues pavées étroites.

N'oubliez pas d'ajouter un peu de confiture de mastic et de liqueur à vos valises au retour !

Samos

Louez une voiture et rendez-vous à Kuşadası ou Sığacık, puis retrouvez-vous sur une île verdoyante au milieu de la mer Égée ! Plus calme que d'autres îles, mais cela lui confère un charme particulier.

Des criques immaculées, des villages chargés d'histoire et des sentiers de randonnée paisibles vous attendent. Si vous recherchez des vacances paisibles, loin de la foule, mettez Samos sur votre liste.

Rhodes

Rhodes est idéale pour ceux qui recherchent à la fois l'histoire et des vacances à la mer. Rendez-vous à Bodrum, Marmaris ou Fethiye avec une voiture louée chez RentiCar, puis atteignez cette île légendaire après une courte traversée maritime.

La vieille ville protégée par l'UNESCO, ses rues pavées, le château de Rhodes et bien sûr l'histoire de la célèbre statue de Rhodes vous transporteront à une époque différente.

Mytilène

Après un trajet en voiture jusqu'à Ayvalık, vous pouvez rejoindre Mytilène par un court trajet en ferry. L'île se distingue par son caractère historique et son atmosphère paisible.

Lorsque vous viendrez ici, n'oubliez pas de prendre un café au Panellinion, le frère du célèbre Taş Kahve de Cunda, à Mytilène. S'asseoir au bord de la mer au coucher du soleil est un classique !



Kastellorizo

Si vous prévoyez de passer l'été à Kaş, vous avez une raison de plus de vous diriger vers Kastellorizo ! Rendez-vous à Kaş en voiture, prenez le ferry le matin, déjeunez à Kastellorizo et retournez à Kaş le soir.

Une petite île mais très spéciale avec ses maisons colorées, sa Grotte Bleue et ses tombeaux lyciens.

Kalymnos

Vous pouvez vous rendre à Bodrum puis traverser vers Kalymnos. C'est un endroit qui s'adresse particulièrement aux âmes aventureuses : escalade, plongée, excursions en bateau... Toutes ces activités vous attendent ici !

De plus, les célèbres miels de thym de l'île et les éponges artisanales peuvent être de beaux souvenirs pour vos proches.

Kos

Idéal pour les amateurs de planche à voile ! Rendez-vous à Bodrum en voiture, prenez le ferry pour Kos et laissez-vous emporter par le vent célèbre de la plage de Marmari en peu de temps.

Longues plages, sports nautiques et mer cristalline... On peut dire que Kos est l'adresse de la liberté et de l'excitation !

Voyagez Facilement avec RentiCar !

Pour passer des côtes de l'Égée aux îles grecques, vous devez d'abord atteindre les ports de Turquie. C'est là que RentiCar intervient ! En louant une voiture à des prix abordables, vous pouvez vous rendre confortablement et librement dans des endroits comme Çeşme, Bodrum, Ayvalık.

Avant de commencer votre voyage en ferry, la route est à vous, profitez de la liberté d'être où vous voulez, quand vous voulez ! Louez une voiture en Turquie pour planifier vos vacances en toute liberté, sans tracas de visa, et commencez votre aventure en toute sérénité.

Avec RentiCar, la route est à vous, les vacances sont à vous !