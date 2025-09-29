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La technologie progresse, nos maisons deviennent intelligentes, la bétonisation augmente et notre lien avec la nature diminue de jour en jour. Quand nous disons qu'il diminue, nous le faisons involontairement, car les possibilités nous y obligent, ce serait plus exact. Soyons réalistes ; entre la vie professionnelle, la vie scolaire, le trafic, nous ne savons même pas comment nous rentrons chez nous le soir. Dans cette situation, le temps que nous pouvons nous consacrer est très limité. Pendant cette période [&hellip;]
Le Quartier d'Istanbul Empreint d'Histoire : Balat

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Balat, qui abrite de nombreuses différences culturelles, accueille également des touristes locaux et étrangers tout au long de la journée. Avec ses bâtiments anciens, ses habitants chaleureux et ses enfants courant dans les rues, Balat, qui possède une atmosphère fascinante, se distingue comme l'un des quartiers les plus agréables d'Istanbul. Situé dans le district de Fatih à Istanbul, juste au bord de la Corne d'Or, le quartier de Balat est également voisin des quartiers d'Ayvansaray et de Fener. Outre sa texture historique [&hellip;]
Les itinéraires de pique-nique d'Istanbul

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Que diriez-vous de fuir l'agitation de la ville et de vous reconnecter à la terre ? Nous avons rassemblé les lieux de pique-nique les plus populaires, les plus agréables et les plus "verts" de la ville pour ceux qui ne peuvent pas se passer du barbecue, des pique-niques et de la nature, que ce soit en été ou en hiver, et qui sont fatigués du bruit, de la foule et du manque de couleur de la ville. La forêt de Belgrade La forêt de Belgrade, le lieu de pique-nique le plus apprécié des habitants d'Istanbul, offre une évasion infinie parmi les nuances de vert [&hellip;]

Un week-end nostalgique : antiquaires

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Nous avons listé pour vous les antiquaires les meilleurs et les plus fiables d'Istanbul. L'antiquité, dans son sens de dictionnaire, signifie des objets rares, surprenants, anciens et précieux. Pour ceux qui aiment l'ancien et la nostalgie, visiter des antiquaires est un plaisir en soi. Dans une ville historique comme Istanbul, il est possible de trouver des objets anciens portant les traces de siècles, même dans les endroits les plus inattendus. Le sujet de cet article est la découverte de dizaines de types d'antiquités [&hellip;]

Une Journée avec Mimar Sinan

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Mimar Sinan, considéré comme l'un des architectes les plus célèbres et les plus précieux de l'histoire des civilisations, constitue une part importante de la silhouette de la ville avec ses magnifiques œuvres disséminées aux quatre coins de la ville historique d'Istanbul, même des centaines d'années après son époque. Les œuvres enregistrées de Mimar Sinan, qui a laissé derrière lui des dizaines d'œuvres qui semblent impossibles à réaliser en une seule vie humaine, sont les suivantes ; 93 mosquées, [&hellip;]

Les musées les plus intéressants d'Istanbul

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Les musées les plus attrayants d'Istanbul Nous avons compilé les meilleurs musées que vous pouvez visiter en une journée dans la capitale de l'histoire et de l'art, Istanbul. Les musées sont un voyage dans le temps, une porte vers différentes dimensions, une aventure de découverte. Cela signifie aller quelque part et voir, apprendre et découvrir beaucoup de choses. Alors qu'Istanbul est un musée en soi avec ses rues et ses bâtiments, elle possède également des musées très précieux en raison de son patrimoine historique et culturel [&hellip;]

Gastro

Route gourmande d'une journée à Hatay

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Créer un itinéraire gastronomique d'une journée dans la ville des civilisations, Hatay, pourrait être plus difficile que de répondre à la question cauchemardesque de notre enfance : « Qui aimes-tu le plus ? » Laissez de côté les endroits luxueux, même dans les recoins les plus reculés et même dans chaque foyer, il existe au moins une expérience gastronomique inoubliable. La forme la plus agréable de manger se trouve à Hatay, et bien que ce soit difficile, nous avons essayé de créer une liste pour vous. Avant de passer aux suggestions de lieux [&hellip;]
Les Meilleures Baklava de Istanbul

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Les 5 meilleures pâtisseries de baklava à Istanbul dont le goût vous restera en bouche. Le baklava est peut-être le dessert préféré des Turcs, voire le premier. Bien que la région d'origine du baklava, qui laisse des saveurs inoubliables sur le palais avec ses différentes variétés, soit l'Anatolie orientale et sud-orientale, Istanbul compte également des représentants ambitieux de cette saveur. Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous les pâtisseries de baklava les plus appréciées de la ville [&hellip;]
Istanbul à base de plantes : les meilleurs restaurants végétaliens et végétariens de la ville

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Nous avons rassemblé les restaurants incontournables d'Istanbul pour les végétaliens et les végétariens. Avec l'intérêt croissant pour l'alimentation à base de plantes et la sensibilisation à ce sujet, le nombre et la qualité des restaurants proposant ce type de régime augmentent de jour en jour. Outre les lieux qui proposent des options végétaliennes et végétariennes dans leurs menus, il existe un nombre non négligeable de restaurants et de cafés à Istanbul qui s'adressent exclusivement à ce mode d'alimentation [&hellip;]

Les meilleures soupes de la ville

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La soupe est sans aucun doute l'un des éléments les plus importants de notre culture culinaire. La soupe est en tête des aliments consommés en toute saison dans la cuisine turque. Parfois, un bol de soupe consommé en entrée d'un repas est parfois considéré comme un repas à part entière. Trouver et manger la forme la plus savoureuse de cet aliment magique, dont nous croyons qu'il nous guérit lorsque nous sommes malades, est aussi important que l'existence de la soupe elle-même. Situé à Istanbul, avec des spécialités régionales différentes dans leurs menus [&hellip;]

Les 5 meilleures glaciers d'Istanbul

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Autrefois consommée uniquement en été, la glace est aujourd'hui une saveur recherchée et appréciée en toutes saisons, et une fois que vous en trouvez une bonne, vous deviendrez un habitué. Bien qu'elles portent toutes le nom de glace, il existe de nombreuses variétés de glaces aux saveurs et styles très différents. Avec de bons ingrédients et la bonne technique, elle se démarque de ses semblables et reste gravée dans les mémoires, d'une beauté telle que celui qui en goûte une fois voudra absolument y retourner. [...]

Loisir Style de Vie

Les plus beaux cafés littéraires d'Istanbul

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Les cafés littéraires se distinguent comme des lieux de rencontre communs pour les livres et le café. Les cafés littéraires, qui offrent une atmosphère paisible et unique où vous pouvez vous écouter, continuent d'accueillir leurs habitués même si leur nombre diminue. Si vous n'avez jamais visité de cafés littéraires auparavant, nous vous recommandons de visiter l'un des cafés mentionnés dans notre article. Il est très probable que vous souhaitiez y retourner pour revivre cette atmosphère. Les plus beaux endroits où vous pouvez aller à Istanbul [...]
Les meilleurs itinéraires de vélo à Istanbul

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Les pistes cyclables les plus agréables à moins d'une heure de route Faire du vélo dans les grandes villes est une activité très économique, agréable et écologique. Le vélo, qui est un moyen de transport standard pour les personnes de toutes classes dans de nombreux pays civilisés, est malheureusement préféré par un public très restreint chez nous, et il n'est malheureusement pas possible d'aller partout en vélo à tout moment. Cependant, malgré tout [&hellip;]

Lieux méconnus à Istanbul où vous pouvez vous immerger dans la nature

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Dans la métropole dominée par les tons gris, voici une liste d'endroits à Istanbul où ceux qui ont un faible pour le vert et le bleu peuvent se reconnecter avec la nature ! Il y a beaucoup de gens, en particulier les cols blancs, qui veulent être en contact avec la nature à Istanbul, mais qui se retrouvent constamment à tracer de longs itinéraires lorsqu'ils veulent passer à l'action. Ceux qui se fatiguent encore plus en essayant de se débarrasser de la fatigue de la semaine, ceux qui ont des itinéraires longs dans un programme de vacances élargi [&hellip;]

1 Jour à Istanbul 5 Lieux Proches | Rive Européenne

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Voici 5 lieux où vous pourrez faire 5 activités différentes dans la journée à Istanbul ! La carte du trafic dense d'Istanbul est connue de tous. Bien que cela puisse vous contrarier, vous pouvez gagner du temps et éviter le trafic en choisissant des lieux proches les uns des autres lors de l'élaboration de votre programme. Alors, préparons un bel itinéraire. Commençons par Ortaköy, terminons notre voyage à Yeniköy. 1- Ortaköy / Kumpirciler En entrant sur la côte d'Ortaköy [&hellip;]

Les plus beaux sentiers de randonnée

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Si vous dites « Il n'y a plus d'endroits où l'on peut se promener tranquillement », nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous avons compilé pour vous les plus beaux sentiers de randonnée, accessibles en moins d'une heure de la ville, où vous pourrez oublier tous vos soucis en marchant et vous ressourcer. 1- Forêt de Belgrade / Sarıyer La forêt de Belgrade, située à Sarıyer et s'étendant sur environ 5500 hectares, offre divers sentiers de randonnée et de course à pied [...]