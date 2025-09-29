Les itinéraires de pique-nique d'Istanbul

Que diriez-vous de fuir l'agitation de la ville et de vous reconnecter à la terre ? Nous avons rassemblé les lieux de pique-nique les plus populaires, les plus agréables et les plus "verts" de la ville pour ceux qui ne peuvent pas se passer du barbecue, des pique-niques et de la nature, que ce soit en été ou en hiver, et qui sont fatigués du bruit, de la foule et du manque de couleur de la ville. La forêt de Belgrade La forêt de Belgrade, le lieu de pique-nique le plus apprécié des habitants d'Istanbul, offre une évasion infinie parmi les nuances de vert […]