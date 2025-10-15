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Çocuklu Aileler İçin Ara Tatil Araç Kiralama Rehberi

Çocuklu Aileler İçin Ara Tatil Araç Kiralama Rehberi

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Doğayla İçli Dışlı: Bungalov Tatili

Doğayla İçli Dışlı: Bungalov Tatili

Teknoloji gelişiyor, evlerimiz akıllanıyor, betonlaşma artıyor ve doğaya olan bağlılığımız her geçen gün azalıyor. Azalıyor derken bunu istem dışı yapıyoruz çünkü imkânlar bizi buna mecbur bırakıyor dersek daha doğru olur. Gerçekçi olalım; iş hayatı, okul hayatı, trafik derken akşam eve nasıl geldiğimizi bile bilmiyoruz. Durum böyleyken kendimize ayıracak vakit oldukça kısıtlı oluyor. Bu zaman diliminde [&hellip;]
İstanbul’un Tarih Kokan Semti: Balat

İstanbul’un Tarih Kokan Semti: Balat

Birçok kültürel farklılığı içinde barındıran Balat, gün içinde yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapmaktadır. Eski yapıları, sıcakkanlı insanları, sokak aralarında koşuşturan çocuklarıyla büyüleyici bir atmosferi olan Balat, İstanbul’un en tatlı semtlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İstanbul’un Fatih ilçesinde, Haliç’in hemen kıyısında bulunan Balat semti, Ayvansaray ve Fener semtlerine de komşudur. Tarihi dokusunun yanı [&hellip;]
İstanbul’un Piknik Rotaları

İstanbul’un Piknik Rotaları

Şehrin kalabalığından kaçıp toprakla temas etmeye ne dersiniz? Hem yaz hem de kış aylarında mangaldan, piknikten, doğadan vazgeçemeyenler ve şehrin gürültüsü, kalabalığı ve renksizliğinden bunalanlariçin şehrin en gözde, en keyifli ve en “yeşil” piknik mekânlarını derledik. Belgrad Ormanı İstanbulluların en çok tercih ettiği piknik mekânı olan Belgrad Ormanı, yeşilin tonları arasında uçsuz bucaksız bir kaçış [&hellip;]

Nostaljik Bir Hafta Sonu: Antikacılar

Nostaljik Bir Hafta Sonu: Antikacılar

İstanbul’daki en iyi ve en güvenilir antikacılarını sizler için listeledik Antika, sözlük anlamı olarak; az bulunan, şaşırtıcı, eski ve değerli eşyalar anlamını taşımaktadır. Eskiyi, nostaljiyi sevenler içinse antikacıları gezmek başlı başına bir keyif. İstanbul gibi tarihi bir şehirde&nbsp; yüzyılların izlerini taşıyan antika eşyalara, en beklenmedik yerlerde bile rastlamak mümkün. Bu yazıdaki konumuz, onlarca çeşit antikayı [&hellip;]

Gastro

Plant-based İstanbul: Şehrin En İyi Vegan Ve Vejetaryen Restoranları

Plant-based İstanbul: Şehrin En İyi Vegan Ve Vejetaryen Restoranları

İstanbul’da vegan ve vejetaryenlerin mutlaka uğraması gereken restoranları derledik Bitkisel beslenmeye ilgi ve bu konudaki farkındalık arttıkça, bu diyet tarzına yönelik hizmet veren restoranların sayısı ve kalitesi her geçen gün yükseliyor. Menülerinde vegan – vejetaryen seçeneklere yer veren mekanların yanı sıra, İstanbul’da yalnızca bu beslenme biçimine hitap eden ve hiç azımsanmayacak sayıda restoran &amp; kafe [&hellip;]

Hobi & Lifestyle

İstanbul’daki En Güzel Kitap Kafeler

İstanbul’daki En Güzel Kitap Kafeler

Kitap kafeler, kitap ve kahvenin ortak buluşma noktaları olarak dikkat çekiyor. Kendinizi dinleyebileceğiniz, huzurlu, kendine has bir atmosfere sahip kitap kafeler, sayıları azalsa da müdavimlerini her zaman ağırlamaya devam ediyor. Daha önce kitap kafelere uğramadıysanız yazımızda yer alan kafelerden herhangi birine uğramanızı öneririz. Büyük ihtimalle tekrar gidip o atmosferi yaşamak isteyeceksiniz. İstanbul’da gidebileceğiniz en güzel [&hellip;]
İstanbul’da Doğayla Bütünleşebileceğiniz Az Bilinen Yerler

İstanbul’da Doğayla Bütünleşebileceğiniz Az Bilinen Yerler

Gri tonun ağırlıkta olduğu metropolde, yeşile ve maviye zaafı olanların İstanbul’da doğayla bütünleşebileceği yerler bu listede! İstanbul’da doğayla iç içe olmak isteyen ancak bunu eyleme dökmek isterken kendine sürekli uzun rota çizmek zorunda kalan başta beyaz yakalılar olmak üzere birçok insan var. Haftanın yorgunluğunu atayım derken daha da yorulanlar, uzak rotaları geniş bir tatil programında [&hellip;]

İstanbul’da 1 Gün 5 Yakın Mekan | Avrupa Yakası

İstanbul’da 1 Gün 5 Yakın Mekan | Avrupa Yakası

İstanbul’da gün içinde 5 farklı aktivite yapacağınız 5 yer bu listede! İstanbul’un yoğun trafik haritası hepimizin malumu. Bu durum her ne kadar canınızı sıksa da programınızı yaparken birbirine yakın mekanları seçerek zamandan ve trafikten tasarruf edebilirsiniz. O zaman gelin güzel bir güzergah hazırlayalım. Ortaköy’den başlayalım, Yeniköy’de yolculuğumuzu tamamlayalım. 1- Ortaköy / Kumpirciler Ortaköy sahile girerken [&hellip;]

En Güzel Yürüyüş Parkurları

En Güzel Yürüyüş Parkurları

“Şöyle keyifle yürüyecek bir yer kalmadı” diyorsanız, size güzel bir haberimiz var. Şehrin 1 saatten az sürede ulaşabileceğiniz, yürürken tüm dertlerinizi unutup, ruhunuzu dinlendirebileceğiniz güzellikteki en güzel yürüyüş parkurlarını sizler için derledik 1- Belgrad Ormanı / Sarıyer Sarıyer’de yer alan yaklaşık 5500 hektarlık bir oramanlık alana sahip olan Belgrad Ormanı, çeşitli yürüyüş ve koşu parkurları [&hellip;]