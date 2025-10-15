İstanbul’daki En İyi Bisiklet Rotaları

Bir saatten az mesafedeki en keyifli bisiklet parkurları Büyük şehirlerde bisikletle dolaşmak oldukça ekonomik, keyifli ve çevre dostu bir aktivite. Birçok medeni ülkede, her kesimden insan için standart bir ulaşım aracı olan bisiklet, bizdeyse maalesef çok kısıtlı bir kitle tarafından tercih ediliyor ve her an, her yere bisikletle gitmek, maalesef mümkün olmuyor. Ancak yine de […]