Öne Çıkanlar
Diğer Makaleler
Keşfet
İstanbul’un Tarih Kokan Semti: Balat
İstanbul’un Piknik Rotaları
Şehrin kalabalığından kaçıp toprakla temas etmeye ne dersiniz? Hem yaz hem de kış aylarında mangaldan, piknikten, doğadan vazgeçemeyenler ve şehrin gürültüsü, kalabalığı ve renksizliğinden bunalanlariçin şehrin en gözde, en keyifli ve en “yeşil” piknik mekânlarını derledik. Belgrad Ormanı İstanbulluların en çok tercih ettiği piknik mekânı olan Belgrad Ormanı, yeşilin tonları arasında uçsuz bucaksız bir kaçış […]
Nostaljik Bir Hafta Sonu: Antikacılar
İstanbul’daki en iyi ve en güvenilir antikacılarını sizler için listeledik Antika, sözlük anlamı olarak; az bulunan, şaşırtıcı, eski ve değerli eşyalar anlamını taşımaktadır. Eskiyi, nostaljiyi sevenler içinse antikacıları gezmek başlı başına bir keyif. İstanbul gibi tarihi bir şehirde yüzyılların izlerini taşıyan antika eşyalara, en beklenmedik yerlerde bile rastlamak mümkün. Bu yazıdaki konumuz, onlarca çeşit antikayı […]
Mimar Sinan’la 1 Gün
Medeniyetler tarihinin en ünlü ve en değerli mimarlarından biri olarak kabul edilen Mimar Sinan, devrinden yüzlerce yıl sonra bile tarihi İstanbul’un dört bir yanına serpiştirdiği birbirinden güzel eserlerle şehrin siluetinin önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Bir insan ömrüne sığması imkânsız gibi görülen onlarca eseri ardında bırakan Mimar Sinan’ın kayıtlara geçen eserleri şu şekildedir; 93 cami, […]
İstanbul’un En İlginç Müzeleri
İstanbul, sadece sokakları ve silüetiyle değil, ev sahipliği yaptığı tarihî ve kültürel mirasla da başlı başına dev bir açık hava müzesidir. Medeniyetlerin kesişim noktasında yer alan bu şehirde, her köşede farklı bir dönemin izine rastlamak mümkündür.
Gastro
Hatay’da Günübirlik Lezzet Rotası
İstanbul’daki En İyi Baklavacılar
Plant-based İstanbul: Şehrin En İyi Vegan Ve Vejetaryen Restoranları
İstanbul’da vegan ve vejetaryenlerin mutlaka uğraması gereken restoranları derledik Bitkisel beslenmeye ilgi ve bu konudaki farkındalık arttıkça, bu diyet tarzına yönelik hizmet veren restoranların sayısı ve kalitesi her geçen gün yükseliyor. Menülerinde vegan – vejetaryen seçeneklere yer veren mekanların yanı sıra, İstanbul’da yalnızca bu beslenme biçimine hitap eden ve hiç azımsanmayacak sayıda restoran & kafe […]
Şehrin En İyi Çorbacıları
Çorba, yemek kültürümüzün en önemli parçalarından biridir kuşkusuz. Türk mutfağında her mevsim tüketilen yiyeceklerin başında çorba gelir. Bazen yemeğe başlangıç olarak yenilen bir kase çorba bazen bir öğün kabul edilir. Hastayken bizi iyileştirdiğine inandığımız bu büyülü yiyeceğin en lezzetli halini bulmak ve yemek ise en az çorbanın varlığı kadar önemlidir. İstanbul’da bulunan, menülerinde farklı yörelere […]
İstanbul’daki En İyi 5 Dondurmacı
Bir zamanlar yalnızca yazın tüketilen, şimdilerdeyse dört mevsim aranan ve sevilen bir lezzet olan dondurma, iyisini bulduğunuzda müdavimi olacağınız bir lezzet. Hepsinin adı dondurma olsa da lezzetleri de tarzları da birbirinden çok farklı birçok dondurma çeşidi bulunuyor. İyi malzeme, doğru teknikle benzerlerinden sıyrılıp akılda yer eden, bir yiyenin bir daha mutlaka ziyaret etmek isteyeceği güzellikteki […]
Ordu’da Lezzet Rotası
Karadeniz’in incilerinden Ordu hem gözlerinize hem de midenize büyük bir şölen sunuyorOksijenin yurdu Ordu, doğası ve lezzetleriyle gezginler için değişilmez durakların başında geliyor. Mavi ufuk çizgisine eşlik eden gür ormanlar ve koyu yeşil renk, doğanın 24 saat aralıksız dans ettiği bir ortamı sizlere sunuyor. Bu güzel doğa ister istemez insanın iştahını da açıyor. Ordu’da ne […]
Hobi & Lifestyle
İstanbul’daki En Güzel Kitap Kafeler
İstanbul’un Pasajları
İstanbul’daki En İyi Bisiklet Rotaları
Bir saatten az mesafedeki en keyifli bisiklet parkurları Büyük şehirlerde bisikletle dolaşmak oldukça ekonomik, keyifli ve çevre dostu bir aktivite. Birçok medeni ülkede, her kesimden insan için standart bir ulaşım aracı olan bisiklet, bizdeyse maalesef çok kısıtlı bir kitle tarafından tercih ediliyor ve her an, her yere bisikletle gitmek, maalesef mümkün olmuyor. Ancak yine de […]
İstanbul’da Doğayla Bütünleşebileceğiniz Az Bilinen Yerler
Gri tonun ağırlıkta olduğu metropolde, yeşile ve maviye zaafı olanların İstanbul’da doğayla bütünleşebileceği yerler bu listede! İstanbul’da doğayla iç içe olmak isteyen ancak bunu eyleme dökmek isterken kendine sürekli uzun rota çizmek zorunda kalan başta beyaz yakalılar olmak üzere birçok insan var. Haftanın yorgunluğunu atayım derken daha da yorulanlar, uzak rotaları geniş bir tatil programında […]
İstanbul’da 1 Gün 5 Yakın Mekan | Avrupa Yakası
İstanbul’da gün içinde 5 farklı aktivite yapacağınız 5 yer bu listede! İstanbul’un yoğun trafik haritası hepimizin malumu. Bu durum her ne kadar canınızı sıksa da programınızı yaparken birbirine yakın mekanları seçerek zamandan ve trafikten tasarruf edebilirsiniz. O zaman gelin güzel bir güzergah hazırlayalım. Ortaköy’den başlayalım, Yeniköy’de yolculuğumuzu tamamlayalım. 1- Ortaköy / Kumpirciler Ortaköy sahile girerken […]
En Güzel Yürüyüş Parkurları
“Şöyle keyifle yürüyecek bir yer kalmadı” diyorsanız, size güzel bir haberimiz var. Şehrin 1 saatten az sürede ulaşabileceğiniz, yürürken tüm dertlerinizi unutup, ruhunuzu dinlendirebileceğiniz güzellikteki en güzel yürüyüş parkurlarını sizler için derledik 1- Belgrad Ormanı / Sarıyer Sarıyer’de yer alan yaklaşık 5500 hektarlık bir oramanlık alana sahip olan Belgrad Ormanı, çeşitli yürüyüş ve koşu parkurları […]