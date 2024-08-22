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Yardım Merkezi

Araç Kiralama

Nasıl Araç Kiralarım?
Kiralık Araçların Marka ve Model Bilgileri Nelerdir?
Araç Kiralama Süresi Uzatılabilir mi?
Kiralık Araca Evcil Hayvan Bindirebilir Miyim?
Araç Kiralamada Yedek Anahtar Veriliyor mu?

Araç Kiralama Şartları Koşulları

Kiralanan Araçla Yurt Dışına Çıkılır mı?
Kiralık Aracı Başka Biri Kullanırsa Ne olur?
Kiralık Aracı Kaç Kişi Kullanabilir?
Kiralık Araçta Kaza Olması Durumunda Hasarı Kim Öder?
En Az Kaç Gün Araç Kiralayabilirim?

Ücretlendirme & Ödeme

Araç Kiralama Bedelleri Neye Göre Farklılık Göstermektedir?
Araç Kiralama Ücreti Neye Bağlı Olarak Hesaplanıyor?
Araç Kiralamada Depozito Ücreti Var mı?
Araç Kiralamada Ödeme Seçenekleri Nelerdir?
Araç kiralamada yakıt ücreti dahil mi?

Aracı Teslim Alma

Araç iadesi aşamalarında yakıt ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Aracı teslim alırken yapılacak işlemler/kontroller nelerdir?
Kiraladığım Aracın Deposunda Yakıt Seviyesi Nedir?
Kiralanan Araç Nereden Teslim Alınır?

Aracı Teslim Etme

Aracı Nereye Teslim Etmeliyim?
Aracı Teslim Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaza, Hasar Ve Eksik Zimmet Durumu

Aracın Anahtarı Kaybolursa Ne Olur?
Ruhsat Kaybolursa Ne Olur?

Ek Hizmetler

Araç kiralama bedeline dahil olan harcama kalemleri nelerdir? Hangi tür harcamalar bu kapsam dışındadır?
Ekstra Hizmetler/Ürünler Ne Şekilde Alınır?

Havalimanı Araç Kiralama

Kiraladığım Araç İçin Havalimanı Teslim Alma Noktaları Nerededir?

Aylık Araç Kiralama

Aylık Araç Kiralama Nasıl Yapılır?
Aylık Araç Kiralama Nedir?

Uzun Dönem Araç Kiralama

Uzun Dönem Araç Kiralama Nedir?
Uzun dönem araç kiralama süresi ne kadardır?

Ticari Araç Kiralama

Ticari Araçlarda Ne Kadar Süre Kiralama Yapmak Gerekmektedir?
Kiralık Ticari Araç Modelleri Nelerdir?
Binek Otomobiller Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
Ticari Araç Kiralarken Hangi Belgelere İhtiyaç Duyulmaktadır?
Ticari Araç Kiralama Süreçlerinde Onaylama Aşamaları Nasıl Olmaktadır?