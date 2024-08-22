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Rezervasyon Ara
Sıkça Sorulan Sorular
Kampanyalar
Aylık Araç Kiralama
Uzun Dönem Araç Kiralama
İş Ortağımız Olun
Partner Girişi
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Araç Kiralama
Nasıl Araç Kiralarım?
Kiralık Araçların Marka ve Model Bilgileri Nelerdir?
Araç Kiralama Süresi Uzatılabilir mi?
Kiralık Araca Evcil Hayvan Bindirebilir Miyim?
Araç Kiralamada Yedek Anahtar Veriliyor mu?
Tek Yön Araç Kiralama Nedir?
Aracın Rutin Bakım Ücretleri Kime Aittir?
İptal / İade Süreçleri Nasıl İşlemektedir?
Daha Fazla
Araç Kiralama Şartları Koşulları
Kiralanan Araçla Yurt Dışına Çıkılır mı?
Kiralık Aracı Başka Biri Kullanırsa Ne olur?
Kiralık Aracı Kaç Kişi Kullanabilir?
Kiralık Araçta Kaza Olması Durumunda Hasarı Kim Öder?
En Az Kaç Gün Araç Kiralayabilirim?
Kimler Araç Kiralayabilir?
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Ücretlendirme & Ödeme
Araç Kiralama Bedelleri Neye Göre Farklılık Göstermektedir?
Araç Kiralama Ücreti Neye Bağlı Olarak Hesaplanıyor?
Araç Kiralamada Depozito Ücreti Var mı?
Araç Kiralamada Ödeme Seçenekleri Nelerdir?
Araç kiralamada yakıt ücreti dahil mi?
Aracı Teslim Alma
Araç iadesi aşamalarında yakıt ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Aracı teslim alırken yapılacak işlemler/kontroller nelerdir?
Kiraladığım Aracın Deposunda Yakıt Seviyesi Nedir?
Kiralanan Araç Nereden Teslim Alınır?
Aracı Teslim Etme
Aracı Nereye Teslim Etmeliyim?
Aracı Teslim Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Kaza, Hasar Ve Eksik Zimmet Durumu
Aracın Anahtarı Kaybolursa Ne Olur?
Ruhsat Kaybolursa Ne Olur?
Ek Hizmetler
Araç kiralama bedeline dahil olan harcama kalemleri nelerdir? Hangi tür harcamalar bu kapsam dışındadır?
Ekstra Hizmetler/Ürünler Ne Şekilde Alınır?
Havalimanı Araç Kiralama
Kiraladığım Araç İçin Havalimanı Teslim Alma Noktaları Nerededir?
Aylık Araç Kiralama
Aylık Araç Kiralama Nasıl Yapılır?
Aylık Araç Kiralama Nedir?
Uzun Dönem Araç Kiralama
Uzun Dönem Araç Kiralama Nedir?
Uzun dönem araç kiralama süresi ne kadardır?
Ticari Araç Kiralama
Ticari Araçlarda Ne Kadar Süre Kiralama Yapmak Gerekmektedir?
Kiralık Ticari Araç Modelleri Nelerdir?
Binek Otomobiller Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
Ticari Araç Kiralarken Hangi Belgelere İhtiyaç Duyulmaktadır?
Ticari Araç Kiralama Süreçlerinde Onaylama Aşamaları Nasıl Olmaktadır?
Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ödeme sorumluluğu kullanıcıya mı, araç kiralama hizmeti sunan firmaya mı aittir?
Ticari Araç Kiralama Fiyatları Neye Göre Belirlenir?
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