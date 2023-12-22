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Autoverhuur
Wie is verantwoordelijk voor de routineonderhoudskosten?
Kan de huurperiode worden verlengd?
Hoe werken annulering/terugbetalingsprocessen?
Wat zijn de merk- en modelinformatie van huurauto's?
Hoe huur ik een auto?
Wat is autoverhuur met één enkele reis?
Mag ik een huisdier meenemen in een huurauto?
Worden er reservesleutels verstrekt bij autoverhuur?
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Algemene voorwaarden voor autoverhuur
Wie kan een auto huren?
Wat gebeurt er als iemand anders de huurauto bestuurt?
Hoeveel mensen mogen een huurauto besturen?
Hoeveel dagen kan ik een auto huren?
Kan ik met een leaseauto naar het buitenland reizen?
Wie betaalt de schade bij een ongeval met een huurauto?
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Prijzen & Betaling
Wat zijn de verschillen in autoverhuurprijzen?
Waarop is de autohuurbelasting gebaseerd?
Is er een borg voor autoverhuur?
Wat zijn de betaalopties bij autoverhuur?
Is brandstof inbegrepen bij autoverhuur?
Ophalen van voertuig
Wat is het brandstofniveau in de tank van mijn huurauto?
Waar kan ik het huurvoertuig ophalen?
Wat zijn de procedures/controles die moeten worden uitgevoerd bij het ophalen van het voertuig?
Welke brandstofgerelateerde zaken moeten in overweging worden genomen tijdens het inleveren van het voertuig?
Het voertuig afleveren
Waar moet ik het voertuig afleveren?
Waar moet u op letten bij het overdragen van het voertuig?
Ongeval, Schade en Vermiste Verduistering Status
Wat gebeurt er als de autosleutel kwijt is?
Wat gebeurt er als de licentie verloren gaat?
Aanvullende diensten
Wat zijn de uitgaven die zijn inbegrepen in de autohuurprijs? Welke soorten uitgaven zijn hiervan uitgesloten?
Hoe krijg ik extra diensten/producten?
Autoverhuur op de luchthaven
Waar zijn de ophaalpunten op de luchthaven voor mijn huurauto?
Maandelijkse autohuur
Hoe huur je een auto per maand?
Wat is maandelijkse autohuur?
Autoverhuur voor lange termijn
Wat is autoverhuur voor lange termijn?
Hoe lang is de periode voor autoverhuur op lange termijn?
Commerciële voertuigverhuur
Hoe lang moeten bedrijfsvoertuigen worden geleased?
Welke documenten zijn nodig bij het huren van een bedrijfswagen?
Wat zijn de verschillen tussen personenauto's?
Wat bepaalt de prijzen van commerciële autoverhuur?
Wat zijn de te huren bedrijfswagenmodellen?
Hoe zijn de goedkeuringsfasen in commerciële voertuigleaseprocessen?
Is de verantwoordelijkheid voor het betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) de verantwoordelijkheid van de gebruiker of de autoverhuurder?
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