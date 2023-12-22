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Helpcentrum

Autoverhuur

Wie is verantwoordelijk voor de routineonderhoudskosten?
Kan de huurperiode worden verlengd?
Hoe werken annulering/terugbetalingsprocessen?
Wat zijn de merk- en modelinformatie van huurauto's?
Hoe huur ik een auto?

Algemene voorwaarden voor autoverhuur

Wie kan een auto huren?
Wat gebeurt er als iemand anders de huurauto bestuurt?
Hoeveel mensen mogen een huurauto besturen?
Hoeveel dagen kan ik een auto huren?
Kan ik met een leaseauto naar het buitenland reizen?

Prijzen & Betaling

Wat zijn de verschillen in autoverhuurprijzen?
Waarop is de autohuurbelasting gebaseerd?
Is er een borg voor autoverhuur?
Wat zijn de betaalopties bij autoverhuur?
Is brandstof inbegrepen bij autoverhuur?

Ophalen van voertuig

Wat is het brandstofniveau in de tank van mijn huurauto?
Waar kan ik het huurvoertuig ophalen?
Wat zijn de procedures/controles die moeten worden uitgevoerd bij het ophalen van het voertuig?
Welke brandstofgerelateerde zaken moeten in overweging worden genomen tijdens het inleveren van het voertuig?

Het voertuig afleveren

Waar moet ik het voertuig afleveren?
Waar moet u op letten bij het overdragen van het voertuig?

Ongeval, Schade en Vermiste Verduistering Status

Wat gebeurt er als de autosleutel kwijt is?
Wat gebeurt er als de licentie verloren gaat?

Aanvullende diensten

Wat zijn de uitgaven die zijn inbegrepen in de autohuurprijs? Welke soorten uitgaven zijn hiervan uitgesloten?
Hoe krijg ik extra diensten/producten?

Autoverhuur op de luchthaven

Waar zijn de ophaalpunten op de luchthaven voor mijn huurauto?

Maandelijkse autohuur

Hoe huur je een auto per maand?
Wat is maandelijkse autohuur?

Autoverhuur voor lange termijn

Wat is autoverhuur voor lange termijn?
Hoe lang is de periode voor autoverhuur op lange termijn?

Commerciële voertuigverhuur

Hoe lang moeten bedrijfsvoertuigen worden geleased?
Welke documenten zijn nodig bij het huren van een bedrijfswagen?
Wat zijn de verschillen tussen personenauto's?
Wat bepaalt de prijzen van commerciële autoverhuur?
Wat zijn de te huren bedrijfswagenmodellen?