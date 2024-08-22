Veelgestelde Vragen

Wat zijn de procedures/controles die moeten worden uitgevoerd bij het ophalen van het voertuig? Uw rijbewijs, creditcard, identiteitskaart en reserveringsinformatieformulier moeten bij u zijn wanneer u de auto ophaalt. De borg, die varieert afhankelijk van de huurperiode van de auto, wordt van uw creditcard geïnd bij het kantoor van het autoverhuurbedrijf. Bovendien wordt uw Findex-kredietscore gecontroleerd door het autoverhuurbedrijf.

Welke documenten zijn vereist voor de aflevering van het voertuig? Uw rijbewijs, creditcard van de bestuurder, identiteitsbewijs en het reserveringsinformatieformulier moeten bij u zijn wanneer u het voertuig ophaalt.

Waar kan ik het huurvoertuig ophalen? Wanneer het reserveringsproces is voltooid, wordt er een reserveringsinformatieformulier naar u verzonden. Het verzonden formulier bevat de locatiegegevens van het autoverhuurkantoor waar u het voertuig zult ophalen. Het voertuig kan worden opgehaald op de voertuigafleverlocatie in deze informatie.

Wat zijn de brandstofgerelateerde zaken waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de levering en terugbrenging van het voertuig? Brandstofbeheerpraktijken kunnen verschillen per autoverhuurbedrijf. De algemene praktijk is om het voertuig terug te brengen met het brandstofniveau waarmee het is ontvangen.

Waar moet u op letten bij het retourneren van het voertuig? Wanneer u het voertuig terugbrengt, moet u alle documenten en voorwerpen bij u hebben die u bij de aflevering van het voertuig hebt ontvangen, zoals het kentekenbewijs, de sleutel en het afleverformulier. Het Voertuig Retour Formulier moet worden ingevuld nadat de nodige controles gezamenlijk met de betreffende bedrijfsfunctionaris bij het voertuig zijn uitgevoerd.

Wat is de procedure en wat zijn de verplichtingen bij vervroegde teruggave van het voertuig? In geval van een voorwaarde die een vroege terugbetaling vereist, kunt u uw transacties uitvoeren in overeenstemming met de criteria gespecificeerd in de huurovereenkomst via www.renticar.com of door het RentiCar Contact Center te bellen op 0850 308 0 308. In dit geval wordt de prijs die overeenkomt met het aantal gebruikte dagen van het voertuig, volgens de datum waarop de terugbetaling plaatsvindt, als basis genomen en worden de transacties van het terug te betalen bedrag binnen 3 werkdagen door ons bedrijf naar de bank gestuurd. Banken betalen het betreffende bedrag doorgaans binnen 7 dagen terug op uw creditcard.

Wat moet er gedaan worden als het huurvoertuig niet op de retourdatum kan worden ingeleverd? Volgens de huurovereenkomst moet het voertuig op de afgesproken tijd worden afgeleverd. Indien de afleverdatum van het voertuig om welke reden dan ook wordt vertraagd, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de autoverhuurmaatschappij of het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308.

Wat moet er gebeuren als de terugkomsttijd van het voertuig wordt vertraagd? Hoewel dit varieert afhankelijk van de contractuele voorwaarden van de autoverhuurbedrijven, is de algemene procedure hierin dat het voertuig waarvan de levering vertraagd is, in rekening wordt gebracht door de berekening van een dagtarief voor de huur, mits het uiterlijk op dezelfde tijd op de dag na de leverdatum wordt afgeleverd. In dit geval dient u contact op te nemen met het autoverhuurbedrijf of het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308.

Wat zijn de verschillen in autoverhuurprijzen? Autoverhuurprijzen kunnen variëren afhankelijk van het segment, merk/model, type versnellingsbak, brandstoftype, huurperiode en aanvullende diensten/producten die tijdens de huurperiode worden afgenomen. Bovendien beïnvloeden de beschikbaarheid van het gevraagde voertuig (meer/minder op voorraad) en het huurtijdstip (weekenden, feestdagen, etc.) de prijzen.

Hoe dien ik aanvragen voor zakelijke verhuur in? Uw verzoek wordt ontvangen via het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308 en een antwoord wordt verstrekt door de betreffende afdeling.

Wat betekent een kilometerlimiet of onbeperkte kilometers? Kilometerbeperkingen variëren afhankelijk van de voorwaarden die door de autoverhuurbedrijven worden gesteld. Een bepaalde kilometerlimiet kan dagelijks of gedurende de huurperiode van de auto worden opgelegd, of een auto kan zonder kilometerlimiet worden gehuurd.

Kan het gehuurde voertuig door een andere persoon worden gebruikt? Het recht om het gehuurde voertuig te gebruiken behoort toe aan de persoon die is aangewezen als bestuurder tijdens het afleverproces van het voertuig. Op verzoek kan tegen een bepaalde vergoeding de optie 'Extra Bestuurder' worden aangeboden.

Welke diensten biedt het Contact Center aan? U kunt RentiCar Contact Center (24/7) bereiken op 0850 308 0 308 voor alle transacties met betrekking tot autoverhuur, eventuele klachten, verzoeken en vragen.

Is het mogelijk om te huren zonder borg te betalen? Hoewel het innen van een borgsom een situatie is die verschilt per autoverhuurbedrijf; de algemene praktijk is om niet te verhuren zonder borg.

Hoe kunnen extra diensten/producten worden aangeschaft? De aangeboden diensten/producten variëren per autoverhuurbedrijf. Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij het autoverhuurbedrijf tijdens de aflevering van het voertuig.

Wat te doen als een kentekenplaat kwijt is? In geval van verlies of diefstal van het kenteken van het voertuig, neem dan contact op met het bedrijf waar u het voertuig heeft gehuurd. Als het bedrijf niet bereikbaar is, neem dan contact op met het RentiCar Contact Center via 0850 308 0 308. In geval van diefstal of verlies moet er aangifte worden gedaan bij de politie.

Wat te doen als een vergunning verloren gaat? In gevallen zoals diefstal van de kentekenplaten van het voertuig, neem dan contact op met het bedrijf waarvan u het voertuig heeft gehuurd. Als het bedrijf niet bereikbaar is, neem dan contact op met het RentiCar Contact Center via 0850 308 0 308. In geval van diefstal dient er aangifte te worden gedaan bij de politie.

Wat te doen als de sleutel kwijt is? In geval van verlies van de autosleutel dient u onmiddellijk contact op te nemen met het bedrijf waar het voertuig is gehuurd. Als u het betreffende bedrijf niet kunt bereiken, kunt u contact opnemen met het RentiCar Contact Center via 0850 308 0 308.

Wat te doen als een voertuig gestolen is? Onmiddellijk dient er aangifte te worden gedaan bij de dichtstbijzijnde politie. De autoverhuurmaatschappij en het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308 dienen op de hoogte te worden gesteld van de zaak.

Wie is verantwoordelijk voor de keuring van het voertuig bij maandelijkse verhuur? De keurings- en uitlaatmeetdata worden u herinnerd door het bedrijf waarvan u het voertuig hebt gehuurd. In dergelijke gevallen zijn de kosten voor rekening van het bedrijf dat de verhuurdiensten verleent. Om ongemak te voorkomen, controleer de geldigheidsperiode van de keuring op het kenteken bij het huren van uw voertuig en laat, wanneer de tijd daar is, uw keuring uitvoeren en bewaar uw ontvangstbewijzen. Stuur deze naar uw autoverhuurbedrijf en bewaar een kopie voor uzelf. U kunt uw voertuigkeuring en uitlaatgasmeting laten uitvoeren bij elk TÜVTÜRK-station. Er moet online een afspraak worden gemaakt via www.tuvturk.com.tr. Laat uw keuringsprocedures uitvoeren met de keuringsmachtiging die u van het bedrijf ontvangt.

Wat te doen als het storingslampje of waarschuwingslampje van het voertuig gaat branden? De autoverhuurder moet onmiddellijk worden gecontacteerd door het voertuig op een veilige plaats te stoppen. In geval van ontoegankelijkheid moet het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308 worden gebeld. Het voertuig mag niet worden bestuurd terwijl de waarschuwingslampjes branden.

Wat te doen bij een ongeval? In geval van een eenzijdig ongeval is het verplicht om een ongevalsrapport op te stellen door wetshandhavers. Het maken van foto's van de plaats van het ongeval en het voertuig zal nuttig zijn voor de veiligheid van het proces.

Wat is de procedure in geval van een ongeval waarbij het gehuurde voertuig wordt bestuurd door een niet-geregistreerde bestuurder? Als de bestuurder die bij het ongeval betrokken is niet geregistreerd is (primaire of aanvullende bestuurder), is de verzekering niet aansprakelijk voor enige schade en moeten alle aansprakelijkheden worden gedragen door de bestuurder die het voertuig heeft gehuurd.

Hoe werkt het proces van vervangend vervoer bij schade of jaarlijks onderhoud van het voertuig? Het jaarlijkse routineonderhoud van het voertuig behoort toe aan het bedrijf dat de verhuur verzorgt. In geval van mogelijke schade verloopt het vervangingsproces volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn verzekeringstransacties? Hoe wordt het gedaan? Praktijken met betrekking tot verzekeringstransacties variëren afhankelijk van het autoverhuurbedrijf en de verzekeringsdiensten die door dit bedrijf worden aangeboden. Verkeersverzekering van het voertuig is verplicht, en voor andere verzekeringsdiensten dan deze kunt u extra zekerheid creëren door informatie in te winnen bij het autoverhuurbedrijf bij aflevering van het voertuig.

Welke aandoeningen worden niet door de verzekering gedekt? De verzekeringsdekking varieert per autoverhuurbedrijf en de verzekeringsvoorwaarden die zij bieden. Het is aan te raden om gedetailleerde informatie te vragen bij het verhuurbedrijf tijdens de fase van de voertuigaflevering.

Is de verantwoordelijkheid voor het betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) bij de gebruiker of bij de autoverhuurder? De verantwoordelijkheid voor de betaling van zowel de motorrijtuigenbelasting als andere belastingen die bij het voertuig horen, ligt bij het bedrijf dat de verhuurdiensten verleent.

Wie betaalt voor het reguliere onderhoud van het voertuig? De kosten voor routineonderhoud van het voertuig worden gedekt door het autoverhuurbedrijf.

Hoe worden HGS-gebruik en opwaarderingen gedaan? Betaalmethoden verschillen per bedrijf dat uw autoverhuurdiensten aanbiedt, maar in de praktijk worden al uw tolkosten tijdens uw huurperiode van uw borg afgetrokken. Dit omvat ook beboete tolkosten.

In een mogelijk geval, hoe wordt de verkeersboete betaald? Volgens de geldende wet worden verkeersboetes verstuurd naar de bestuurder die het voertuig heeft gehuurd. Verkeersboetes zijn toegankelijk via e-government.

Wat is een borg en hoe wordt deze toegepast? Het borgbedrag, dat tijdens het verhuurproces wordt meegedeeld, wordt op de dag van de levering van het voertuig door het bedrijf dat de verhuurdiensten aanbiedt, van de creditcard afgeschreven. Het borgbedrag wordt bij de aflevering van het voertuig geïnd om de extra kosten aan het einde van de huurperiode te voldoen. Deze extra kosten omvatten kosten zoals ontbrekende brandstof, schade, aanvullende diensten, aanvullende verzekeringen. Als er tijdens de huurperiode geen extra kosten zijn, wordt het borgbedrag binnen 10 dagen door het verhuurbedrijf teruggestort op uw creditcard.

Waar kan ik een factuur aanvragen? U kunt uw factuurverzoeken eenvoudig indienen door het RentiCar Contact Center te bellen op 0850 308 0 308. Na uw aanvraag wordt uw factuur zo spoedig mogelijk naar uw e-mailadres verzonden dat in ons systeem geregistreerd staat.

Wat zijn de kostenposten die zijn inbegrepen in de huurprijs en welke soorten kosten zijn uitgesloten? Naast de huurprijs van uw voertuig zijn Schade-aansprakelijkheidsverzekering, Diefstalverzekering en 20% Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen. Kosten die bovenop de huurprijs worden berekend, zijn als volgt: - Kilometerkosten bij overschrijding: Hoewel dit varieert per autoverhuurbedrijf, is het recht om kilometers te rijden bij dagelijkse autoverhuur over het algemeen beperkt. De kosten voor extra kilometers variëren op basis van de voertuigcategorie en u kunt gedetailleerde informatie verkrijgen bij het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308 of bij het bedrijf waar u uw auto heeft gehuurd. - Overige items: Brandstof, Persoonlijke Ongevallenverzekering, Mini-schadeverzekering, Disc-verzekering, Eenrichtingsverkeer-toeslag, Verzekering interieurdelen, Verzekering wettelijke aansprakelijkheid derden, Leverings-/ophalingskosten afhankelijk van beschikbaarheid kantoor, Kinderzitje, Navigatie, Extra bestuurder en Brug- en snelwegovergangsapparaat-kaartgebruikskosten, etc. - Voor voertuigen die bij inlevering met een ontbrekende / lege brandstoftank worden teruggebracht, wordt het brandstofverschil in rekening gebracht, samen met de servicekosten.

Kan ik een auto huren zonder creditcard? De huurtransactie kan worden gedaan met een debet- of creditcard. Het borgbedrag dat bij het autoverhuurkantoor moet worden betaald, kan alleen met de creditcard van de huurder worden betaald.

In welke fase en waarom worden mijn creditcardgegevens verzameld? Creditcardgegevens zijn nodig voor reserverings- en borgtransacties voor voertuigaflevering. De snelle en betrouwbare creditcardbetaalmethode heeft de voorkeur omdat deze het mogelijk maakt om de reservering, borg en latere kosten zonder problemen te realiseren.

Hoe huur je een auto bij RentiCar? Op www.renticar.com kunt u eenvoudig de datum- en locatiegegevens invoeren, de gewenste voertuigkenmerken selecteren en in een paar stappen uw reservering maken. Bovendien is het heel eenvoudig om lid te worden. Met het RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) kunt u transacties uitvoeren voor uw bestaande reserveringen en ook nieuwe reserveringen maken. U kunt ook een prijs- en voertuigaanbieding aanvragen via e-mail op info@renticar.com.

Kunt u een auto dagelijks of maandelijks huren? Natuurlijk kunt u een auto huren voor zo lang als u nodig heeft. U kunt uw dagelijkse of maandelijkse autoverhuur reserveren op onze website www.renticar.com of door te bellen naar het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308.

Welke merken en modellen voertuigen bieden jullie te huur aan? Diverse merken en modellen voertuigen voor uw gewenste segmenten zijn beschikbaar bij onze gecontracteerde bedrijven die verhuurdiensten aanbieden.

Wat zijn de dagelijkse en maandelijkse huurperiodes? Dagelijkse verhuur is voor periodes van minder dan 30 dagen en maandelijkse verhuur is voor periodes van 30 dagen of meer.

Wat is een enkele reis huur? De terugkeer van het voertuig naar een andere locatie dan waar het is opgehaald, wordt een enkele reis huur genoemd. Afhankelijk van het afstandsverschil tussen de twee locaties wordt het tarief toegepast volgens de voorwaarden die door het autoverhuurbedrijf zijn bepaald.

Wat is de informatie en de procedures die nodig zijn voor een autoverhuur? Voor voertuigreservering wordt het geschikte voertuig bepaald met filters zoals locatiegegevens van het afhaal-/inleverpunt van het voertuig, afhaal-/inleverdatums, voertuigspecificaties (segment, brandstof, versnelling). Nadat het te reserveren voertuig is bepaald, worden de naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van de bestuurder ontvangen en wordt gestart met de betalingsstap. Na goedkeuring van de berekende autoverhuurprijs wordt de betaling via creditcard gedaan. De bestuurder moet bij het ophalen zijn/haar eigen creditcard, identiteitskaart, rijbewijs en reserveringsdocument bij zich hebben. Het borgbedrag wordt bij het ophalen van de creditcard van de bestuurder zelf afgeschreven.

Wat zijn de vereisten voor de huurleeftijd en het rijbewijs? Hoewel de voorwaarden per autoverhuurbedrijf verschillen, is het in de praktijk vereist om 21 jaar oud te zijn en een minimaal 1 jaar geldig rijbewijs van groep B te hebben.

Wie kan een auto huren? Om een auto te huren is het voldoende om een rijbewijs te hebben en te voldoen aan de minimale rijbewijsperiode die is vastgesteld door het verhuurbedrijf dat het voertuig verstrekt. Deze periode kan variëren afhankelijk van de voorwaarden die zijn gesteld door het bedrijf waar u uw auto gaat huren.

Kunt u met een huurauto naar het buitenland reizen? Het is verboden om de gehuurde voertuigen in het buitenland te gebruiken.

Hoe de huurperiode van een voertuig te verlengen? De goedkeuring van een verzoek tot verlenging van een autohuur is afhankelijk van de beschikbaarheid bij het autoverhuurbedrijf. Neem voor een verlengingsverzoek contact op met het RentiCar Contact Center via 0850 308 0 308.

Kan de retourlocatie van het voertuig worden gewijzigd na het boeken? Bij het ophalen van het voertuig wordt het verzoek tot wijziging van de retourlocatie doorgestuurd naar het autoverhuurbedrijf. Indien er een prijsverschil is als gevolg van het locatieverschil, zal dit verschil in rekening worden gebracht. Voor verzoeken tot wijziging van de retourlocatie die na het ophalen van het voertuig kunnen ontstaan, dient u contact op te nemen met het RentiCar Contact Center op 0850 308 0 308.