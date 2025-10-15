De beste soephuizen in de stad

Soep is ongetwijfeld een van de belangrijkste onderdelen van onze eetcultuur. Soep is een van de gerechten die in de Turkse keuken in alle seizoenen wordt geconsumeerd. Een kom soep, soms gegeten als voorgerecht, wordt soms als een maaltijd beschouwd. Het vinden en eten van de lekkerste versie van dit magische voedsel waarvan we geloven dat het ons geneest als we ziek zijn, is net zo belangrijk als het bestaan van soep. Gelegen in Istanbul, de menu's van [...]