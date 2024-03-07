Over Ons

RentiCar Als de RentiCar-familie zijn we onze activiteiten gestart met als doel een innovatieve en visionaire benadering van de sector te brengen met een sterk team dat vele jaren ervaring heeft in de autoverhuur- en automobielsector.

We streven ernaar om vanaf de eerste dag onze diensten uit te breiden als een merk dat een geheel nieuwe visie en servicebegrip brengt in de autoverhuurindustrie, dat gebruikers een unieke en buitengewone ervaring biedt. Terwijl we ons doel bereiken, beloven we onze klanten 'vrijheid' in elke betekenis en in elke fase.

Gebaseerd op deze visie gaan we verder dan klassieke voorkeuren met betrekking tot huurauto's en zorgen we ervoor dat ook unieke en buitengewone behoeften toegankelijk zijn. Bovendien bieden we voertuigtypen in alle segmenten en categorieën, klaar om op de meest handige, snelste en meest praktische manier te worden gehuurd.

We werken eraan om ervoor te zorgen dat niet alleen de trouwe consumenten van de sector, maar ook degenen die nog nooit eerder een auto hebben gehuurd, deel gaan uitmaken van deze markt.

Met deze claim:

Turkije's meest geprefereerde,

Bekend om primeurs en innovaties,

Belovende vrijheid,

Biedt de beste service en ondersteuning vanaf het eerste moment van de autoverhuurservice tot het laatste,

Dat de gelukzaligheid maximaliseert van niet alleen zijn klanten, maar ook zijn leveranciers.,

Het creëren van voordelen voor alle spelers in de markt,

Niet alleen lokaal, maar ook wereldwijd, mensen zijn naam bekend maken,

We bewegen ons voort om herinnerd te worden als een jong, energiek, visionair en proactief merk.

RentiCar Autoverhuur

Vang de vrijheid!