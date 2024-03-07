Über uns

RentiCar Als RentiCar haben wir unsere Geschäftstätigkeit mit einem starken Team aufgenommen das über langjährige Erfahrung in der Autovermietung und im Automobilsektor verfügt mit dem Ziel einen innovativen und visionären Ansatz in diesen Markt zu bringen.

Als Marke wollen wir vom ersten Tag an eine neue Vision und ein neues Dienstleistungsverständnis für die Autovermietungsbranche und ein neues und außergewöhnliches Erlebnis für die Kunden bieten. Bei der Umsetzung unseres Ziels versprechen wir unseren Kunden Freiheit in jeder Hinsicht und auf jeder Ebene.

Auf der Grundlage dieser Perspektive gehen wir über die klassischen Ansprüche an Mietfahrzeuge hinaus und sorgen dafür dass auch originelle und außergewöhnliche Bedürfnisse erfüllt werden können. Wir sorgen dafür dass alle Fahrzeugtypen -segmente und -kategorien auf die bequemste schnellste und praktischste Art und Weise gebucht werden können.

Wir arbeiten daran dass nicht nur die treuen Kunden des Marktes sondern auch diejenigen die noch nie ein Auto gebucht haben an diesem Markt teilhaben.

Mit dieser Behauptung

Wir sind stolz darauf, als die meist bevorzugte Autovermietungsfirma in der Türkei anerkannt zu sein.

Unsere Prinzipien und innovative Herangehensweise zeichnen uns aus.

Wir versprechen Freiheit und Unabhängigkeit.

Vom ersten bis zum letzten Moment der Autovermietung bieten wir den besten Service und die beste Unterstützung.

Unser Ziel ist es, nicht nur die Zufriedenheit unserer Kunden, sondern auch unserer Lieferanten zu maximieren.

Wir schaffen Vorteile für alle Teilnehmer am Markt.

Unsere Reputation erstreckt sich nicht nur lokal, sondern auch weltweit

Als junge, energiegeladene, visionäre und proaktive Marke schreiten wir entschlossen voran.

RentiCar Autovermietung am