SCHUTZ UND VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, BELEUCHTUNGSTEXT

Daten Controller

Gemäß dem Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten ("Gesetz") legt Gogocar Information Joint Stock Company ("RentiCar" oder "Unternehmen") als Datenverantwortlicher großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten .

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten

Ihre erhobenen personenbezogenen Daten können von unserem Unternehmen im Rahmen der Durchführung der erforderlichen Arbeiten durch unsere Arbeitseinheiten verarbeitet werden, damit Sie von den von unserem Unternehmen angebotenen Waren und Dienstleistungen profitieren und die entsprechenden Prozesse entsprechend verwalten und die erforderlichen Arbeiten durch uns durchführen können Arbeitseinheiten und zur Verwaltung des relevanten Prozesses zur Durchführung der von unserem Unternehmen durchgeführten kommerziellen Aktivitäten sowie zur Gewährleistung der rechtlichen, technischen und kaufmännischen Sicherheit unseres Unternehmens und der betroffenen Personen, die in einer Geschäftsbeziehung mit unserem Unternehmen stehen, sowie für die unten genannten Zwecke Zwecke ("die Zwecke" oder "Ziele") gemäß den in den Artikeln 5 und 6 des Gesetzes festgelegten Datenverarbeitungsbedingungen:

Sicherstellung, dass Sie von unseren täglichen oder monatlichen Autovermietungsdiensten profitieren und in diesem Rahmen Reservierungen oder Stornierungsanfragen erfüllen,

Abschluss und Durchführung von Mietverträgen,

Erstellung, Nachverfolgung oder Kündigung von Mitgliedschaften,

Erfüllung von Supportleistungen nach der Autovermietung ,

Durchführung von Buchhaltungs- und Finanzprozessen,

Durchführung finanzieller Risikobewertungen von Kunden,

Entgegennahme, Bewertung und Bearbeitung Ihrer Wünsche, Beschwerden und Anregungen durch unser Unternehmen,

Planung und Durchführung von Kundenbeziehungsmanagementprozessen,

Durchführung von Umfragen, um Informationen über die Diversifizierung und Entwicklung der angebotenen Produkte/Dienstleistungen zu sammeln

Nachverfolgung und Abwicklung rechtlicher Angelegenheiten,

Nachverfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Diensten,

Erfüllung offizieller Institutionswünsche,

Durchführung von Informationssicherheitsprozessen,

Durchführung von Prüfungs- und Ethikaktivitäten,

Planung und Durchführung von Aktivitäten zur Kundenzufriedenheit und Unternehmenskommunikation,

Durchführung von Gewinnspielen, Kampagnen, Wettbewerben, Werbeaktionen oder Werbeaktivitäten,

Bereitstellung zusätzlicher Vorteile für Mitglieder des Treueprogramms,

Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, werden die von unserem Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen an Ihren Geschmack, Ihre Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse angepasst und Ihnen empfohlen, und in diesem Zusammenhang werden Werbe-, Verkaufsförderungs-, Kampagnen- und ähnliche kommerzielle elektronische Nachrichten an Ihre Kontaktinformationen gesendet.

An wen und zu welchem Zweck können die verarbeiteten personenbezogenen Daten weitergegeben werden

Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben; zur Erreichung der Ziele können sie im Rahmen der in Artikel 8 des Gesetzes genannten Bedingungen und Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten an unsere Geschäfts-/Lösungspartner, Lieferanten, gesetzlich autorisierte öffentliche Einrichtungen und gesetzlich autorisierte Privatpersonen weitergegeben werden. Detaillierte Informationen zu den Parteien, an die Ihre personenbezogenen Daten übertragen werden, finden Sie in der Richtlinie (Cookie-Richtlinie).

Wenn Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen, können Ihre Identität, Kommunikation, Kundentransaktionen, Finanz- und Marketingdaten, Empfang und Ausführung von Mietverträgen, Entgegennahme und Erfüllung von Kündigungsanfragen, Überwachung von Aktivitäten im Zusammenhang mit Dienstleistungen und Bereitstellung zusätzlicher Vorteile für Mitglieder des Treueprogramms sowie die Gründung, Verfolgung oder Kündigung von Mitgliedschaften im Rahmen der Inanspruchnahme täglicher oder monatlicher Mietwagendienste zum Zwecke der Datenverarbeitung im Ausland im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten weitergegeben werden in Artikel 9 des Gesetzes festgelegte Bedingungen.

Wenn Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung geben, Ihre Identität, Kommunikation, Benutzerpräferenzen, Kundentransaktionen, Finanz- und Marketingdaten, um servicebezogene Aktivitäten, Leistungsmessungen, die Berechnung der Lizenzgebühren von Gogocar und die Durchführung von Finanztransaktionen, die Meldung von Buchungsanfragen und Stornierungen, die Erstellung, Nachverfolgung und Stornierung von Mitgliedschaften sowie Aktivitäten im Treueprogramm, Produkt-/Serviceentwicklung zu erbringen, durchzuführen, alle schriftlichen und mündlichen Kommunikationsaktivitäten anzubieten, Mietwagendienstleistungen anzubieten wenn Sie Dienstleistungen im Ausland in Anspruch nehmen und Mitgliedschaftstätigkeiten ausüben möchten, kann dies im Rahmen der in Artikel 9 des Gesetzes festgelegten Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten weitergegeben werden.

Wenn Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung geben, werden Ihre Identitätsdaten, Kontaktdaten, Finanzdaten und Daten zu Nutzungsgewohnheiten, von unserem Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen auf Ihren Geschmack, Ihre Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse zugeschnitten und Ihnen empfohlen, um Werbe-, Werbe-, Kampagnen- und ähnliche kommerzielle elektronische Nachrichten an Ihre Kontaktinformationen zu senden. Zu diesem Zweck können alle hier angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen der Verarbeitungsbedingungen gemäß Artikel 9 des Gesetzes an Amazon.com INC (Amazon.com), Tegsoft Yönetim ve Bilişim Hiz weitergegeben werden. GmbH Şti. (Tegsoft), Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş. (Specto), Webinstats Yazılım Hiz. ve Tic. Ltd. Şti (WebinStats), Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Mutlucell) und Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Netgsm)

Methode und rechtlicher Grund für die Erhebung personenbezogener Daten

Dienstleistungen elektronisch über unsere Webseite zu verkaufen oder zu liefern, mobile Anwendungen, Konten in sozialen Medien, E-Mail, Call Center und über die Nutzung des Fahrzeugs, physisch, per Fracht/Post, Telefax, persönliche Besprechungskanäle, sofern die angegebenen Rechtsgründe angegeben sind in den Artikeln 5 und 6 des Gesetzes und unten angegeben.

Aufgrund des rechtlichen Grundes, aus dem die Verarbeitung personenbezogener Daten der Vertragsparteien erforderlich ist, sofern sie in direktem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Erfüllung eines Vertrags stehen; Sicherstellung, dass Sie von unserem täglichen oder monatlichen Mietwagenservice profitieren, und Erfüllung von Reservierungs

Oder Stornierungsanfragen in diesem Zusammenhang,

Abschluss

und Ausführung von Mietverträgen,

Gründung, Verfolgung oder Kündigung von Mitgliedschaften im Zusammenhang mit den Mietwagendiensten unseres Unternehmens,

Erfüllung des Kundendienstes Dienstleistungen,

Bereitstellung zusätzlicher Vorteile für Mitglieder des Treueprogramms,

Aufgrund des rechtlichen Grundes, aus dem unser Unternehmen zur Erfüllung seiner rechtlichen Verpflichtung verpflichtet ist;

Erfüllung behördlicher Anfragen,

Datenverarbeitung ist für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts aufgrund seines rechtlichen Grundes erforderlich;

Entgegennahme, Bewertung und Abschluss Ihrer Anfragen, Beschwerden und Anregungen durch unser Unternehmen,

Aufgrund des rechtlichen Grundes, dass die Datenverarbeitung für die legitimen Interessen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, sofern dadurch die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden;

Durchführung von Buchhaltungs- und Finanzprozessen,

Durchführung finanzieller Risikobewertungen von Kunden,

Planung und Durchführung von Kundenbeziehungsmanagementprozessen,

Verfolgung und Ausführung von Rechtsangelegenheiten,

Durchführung

von Informationssicherheitsprozessen,

Durchführung von Prüf- und ethischen Aktivitäten,

Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen,

Planung und Ausführung zur Kundenzufriedenheit und Unternehmenskommunikation,

Durchführung von Gewinnspielen, Kampagnen, Wettbewerben, Werbeaktionen oder Werbeaktivitäten,

Sofern Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung geben;

Identifizierung, Kommunikation, Kunden-, Kundenbearbeitung, Marketing und Privatisierung Ihrer Fahrzeug- und Versicherungsinformationen entsprechend den Vorlieben, Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnissen der von unserem Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen und in diesem Zusammenhang Verarbeitung zum Zweck der Zusendung von Werbung, Verkaufsförderung, Kampagnen und ähnlichen kommerziellen elektronische Nachrichten an Ihre Kontaktinformationen.

Weitergabe Ihrer Identitäts-, Kommunikations-, Finanz- und Nutzungsgewohnheiten an WebinStats, Mutlucell und Netgsm, um die von unserem Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen an Ihren Geschmack, Ihre Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse anzupassen und zu empfehlen und um Werbung, Verkaufsaktionen, Kampagnen und ähnliche kommerzielle elektronische Nachrichten an Ihre Kontaktinformationen zu senden.

Rechte der betroffenen Person gemäß Artikel 11 des Gesetzes Als betroffene

Person informieren wir Sie darüber, dass Sie gemäß Artikel 11 des Gesetzes folgende Rechte haben:

Auskunft darüber

zu erhalten, ob personenbezogene Daten verarbeitet wurden, Auskunft über personenbezogene Daten zu verlangen,

ob diese verarbeitet wurden, zu erfahren,

zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet werden und ob sie ihrem Zweck entsprechend verwendet werden, Kenntnis der Dritten, an die personenbezogene Daten im In

Oder Ausland übermittelt werden,

Berichtigung verlangen von personenbezogene Daten im Falle einer unvollständigen oder unrichtigen Verarbeitung und zu verlangen, dass Dritte, an die die personenbezogenen Daten übertragen werden, über die

in diesem Rahmen durchgeführte Transaktion informiert werden, die Löschung oder Vernichtung personenbezogener Daten verlangen, falls die Gründe für ihre Verarbeitung beseitigt sind, obwohl sie gemäß den Gesetzen und anderen relevanten gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet wurden, und zu verlangen, dass die in diesem Rahmen durchgeführte Transaktion den Dritten mitgeteilt wird, an die die personenbezogenen Daten übermittelt werden,

Widerspruch gegen das Entstehen eines gegen die Person selbst gerichteten Ergebnisses, indem die verarbeiteten Daten ausschließlich mithilfe automatisierter Systeme analysiert werden,

um Schadensersatz für den Schaden zu verlangen, den Sie durch eine unrechtmäßige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erlitten haben

Sie können Ihre Anträge auf Geltendmachung Ihrer oben aufgeführten Rechte bei unserem Unternehmen einreichen, indem Sie das Antragsformular für betroffene Personen ausfüllen, auf das Sie unter der Adresse www.renticar.com/gogocarverisahibibasvuruformu.pdf zugreifen können. Abhängig von der Art Ihrer Anfrage werden Ihre Anträge so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von dreißig Tagen, kostenlos bearbeitet. Wenn die Transaktion jedoch auch mit Kosten verbunden ist, können Ihnen die Gebühren gemäß dem vom Datenschutzausschuss festzulegenden Tarif berechnet werden