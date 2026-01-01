Araç kiralama sözleşmesi, kiraya veren ve arabayı ödünç alan kişi ya da firma arasında yapılır. Kiralama dönemi, uzun ya da kısa olabilir. Özellikle firmalar rent a car firmaları aracılığıyla uzun dönem oto kiralama yaptıkları zaman araç modellerini dilediklerinde değiştirip sözleşme süresi içerisinde iki veya üç farklı seçeneği deneyimleyebilirler. Araç kiralama şirketleri tarafından sunulan tüm fırsatlardan faydalanıp avantaj elde etmek mümkündür.

Araç kiralama süreci; ön ödeme tutarının, kiralama döneminin ve araba modelinin belirlenmiş olduğu sözleşme ile başlar. Kiracının, araba kiralama işlemi için ilgili sözleşmede yer alan bütün şartları yerine getirme zorunluluğu söz konusudur. RentiCar ekibimiz ile uygun araç kiralama avantajı elde edebilirsiniz.

RentiCar ile Araç Kiralamak Çok Kolay

RentiCar ile oto kiralama yapmak, son derece kolaydır. Firmamız aracılığıyla araç kiralama İstanbul ve diğer pek çok şehir için yapılabilir. Kiralık araç seçeneklerimiz hakkında web sitemizden veya uzman ekiplerimizi arayarak kapsamlı bilgi almak mümkündür. Firmamız; yıllık, aylık ya da günlük araç kiralama hizmeti sunar. Böylelikle herkes dilediği zaman istediği araç için kiralama yapabilir.

Kiralık araba seçeneklerimiz arasında pek çok farklı marka ve model bulunur. Kalabalık ailelerden arkadaş gruplarına, farklı ihtiyaçlara hitap edecek kiralık araba modelimiz mevcuttur. İsteğe bağlı olarak araba kiralama hizmetimiz tek yönlü şekilde de alınabilir. Böyle durumlarda ise kiralık araba modelimiz alınan lokasyondan farklı bir bölgeye iade edilir. Eğer rezervasyon sonrasında böyle bir işlem yapılacak ise firmamızla iletişime geçilmesi gerekir. Araba kiralama süresinin uzatılması talebi olanağımız da vardır. Ancak bu talebin olumlu yönde yanıtlanması, firmamızın uygunluk durumuna göre değişiklik gösterir.

Kiralık araba seçeneklerimiz arasında seçim yaptıktan sonra müşterilerimiz, istedikleri zaman aracı teslim alabilirler. Araba kiralama ücretlerimiz ise kredi ya da banka kartı aracılığıyla yapılmalıdır. Firmamız ile kısa süre içinde ve kolay şekilde araç kiralama işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Araç kiralama konusunda her zaman yüksek müşteri memnuniyetine bizimle ulaşırsınız.

Araç Kiralama Neden Avantajlıdır?

Araba kiralama için rent a car hizmeti almak, pek çok açıdan avantaj sağlayan bir durumdur. Kiralama; satın almak için yüklü ödeme yapılması gibi maddi zararları büyük oranda önler. Aynı zamanda ticaret hacmi ve kâr marjı açısından da değerlendirildiği zaman kiralamanın satın almadan çok daha avantajlı olduğu görülür. Araç kiralama noktasında; sigorta, hasar tamiri ya da vergilendirme gibi pek çok ek masraf ortadan kalkar. Hem bireysel hem de kurumsal olarak kiralık araç tercih etmenin farklı avantajları vardır.

Firmalar için araç kiralama yapmak, ödenen kira bedelinin aylık gider şeklinde gösterilmesini sağlar. Böylece giderler azalır. Zorunlu Maliyet Sigortası, araç bakım masrafları ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi giderler araç kiralama hizmetimize dâhildir. Tüm masrafların kiralama hizmetine dâhil olması, şirketler için büyük avantaj sağlar. Bireysel araç kiralama konusunda ise uzun yolculuklarda ortaya çıkabilecek ekstra giderlerin yarı yarıya düşmesi söz konusu olur.

Tüm bunların yanı sıra bireysel araç kiralama hizmetimiz değişik markaları ve modelleri kullanma fırsatı sunar. Ankara araç kiralama ve diğer pek çok şehir için uzun yıllardır hizmet sunan firmamız hem bireysel hem de kurumsal kiralamada avantajlı seçenekler sunar. Firmamızın araba kiralama fiyatları ve diğer tüm avantajlarından faydalanma olanağına sahip olabilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Araç Kiralama Nasıl Yapılır?

Araç kiralama, kişilerin ya da kurumların ihtiyaçlarına bağlı kısa veya uzun dönemli şeklinde iki gruba ayrılır. Araba kiralama fiyatları da bu dönemlere göre şekil alır. Uygun araba kiralama fiyatları için kiralama döneminin uzun olması daha avantajlıdır. Kısa süreli rent a car hizmetleri; genellikle günlük ve haftalık kiralamaları kapsar.

Kısa dönemli araç kiralamalar çoğu zaman turistik amaçlı geziler ya da acil gelişen ihtiyaçlar sebebiyle tercih edilir. Haftalık veya günlük araç kiralama işlemi turistik gezi amacıyla yapılacaksa arabalar; tren garı,havaalanı ya da otobüs terminali gibi noktalardan alınabilir. Aynı zamanda firmamızın internet adresi aracılığıyla da rezervasyon yaptırıp kiralama hizmeti alabilirsiniz. Uzun dönem otomobil kiralama işlemi genellikle KOBİ'ler tarafından tercih edilir. Uzun dönem rent a car hizmeti durumlarında çoğu zaman filo kiralama yapılır.

Uygun fiyatlı rent a car hizmeti almak için ilk etapta aracın alınacağı ve iade edileceği noktanın bildirilmesi gerekir. Ardından da kiralık araba seçimi yapılmalıdır. Sonrasında firmamız tarafından isim, soy isim, iletişim numarası ve e-posta bilgileri istenir. İlgili bilgiler alındıktan sonra ise ödeme adımı başlar. Dilerseniz firmamızdan 12 aya varan vadelerle taksitli araç kiralama da yapabilirsiniz. Ödeme adımında vade belirtilmesi gerekir. Kiralama döneminin uzaması araç kiralama fiyatları üzerinde doğrudan etkili olur. Uzun dönem yapılan kiralamalarda fiyat avantajı elde etmek mümkündür. Firmamızdaki kiralık araba seçeneklerini ve kiralama ücretlerini inceleyerek talep oluşturabilirsiniz. Araç kiralama hizmetlerinde bizimle her zaman en iyiye ulaşırsınız.

Araç Kiralama Fiyatları

Genellikle araç kiralama fiyatlarını belirleme noktasında sabit bir formül ya da yöntem kullanımı yoktur. Ancak çoğu zaman kiralık araba fiyatlarının belirlenmesinde piyasa geneli esas alınır. Rent a car hizmetini firmamızdan en cazip şekilde alabilirsiniz. Kiralık araba fiyatlarına etki eden çok sayıda unsur vardır. Satın alınan bir aracın her yeni modeli çıktığı zaman fiyatı da düşer. Durumların tamamı göz önüne alındığında kiralama ücretleri de ortalama olarak ortaya çıkar. Hesaplama ise bir yıl göz önünde bulundurulup şu şekilde yapılabilir; aracın alış fiyatı / alım tarihinden yeni modelin çıktığı zamana kadar geçen süre = ham kiralama fiyatı. Ardından ilgili fiyata vergi, sigorta bedeli ve hizmet bedeli gibi pek çok değişken de eklenir. Tüm fiyatların ilave edilmesinden sonra ise müşteriye yansıtılacak olan fiyat aralığı ortaya çıkar.

Rent a car hizmetlerinde süre araç teslim alındıktan sonra başlar. Günlük kiralamalarda süre tam 24 saat kabul edilir. Olası bir süre aşımı gibi durumlarda ekstra ücret ödemesi istenir. Günlük kiralamalarda fiyatın içerisinde birtakım hizmet bedelleri bulunur. Fiyata dâhil olan hizmet bedelleri; arabanın kiralama fiyatı, sigorta bedeli, KDV ve hizmet bedeli şeklindedir. İlgili hizmetlerin dışında ekstra istenen farklı hizmetlerimiz de vardır. Ancak bu hizmetlere ek ücret talep edilir. Ek sürücü isteği, ekstra kasko, navigasyon ve araç teslim hizmet gibi bedeller için ekstra ücret söz konusu olabilir. Firmamız aracılığıyla rent a car hizmetlerini hem günlük hem de aylık olarak almak mümkündür. Kiralık araç seçeneklerimizi inceleyip dilediğiniz marka ve model için rezervasyon oluşturabilirsiniz.

Araba Kiralama Neden Tercih Ediliyor?

Rent a car hizmetleri, özellikle son dönemlerde yoğun rağbet görür. Kiralık araç seçeneklerine yönelmek birçok açıdan avantajlıdır. Bireysel şekilde yapılan kiralamalarda kısa ve uzun dönem araç kiralama söz konusudur. Günümüzde krediyle araç almak son derece yüksek faizler ödenmesine sebep olur. Kiralama yapmak, bu açıdan son derece avantajlıdır. Kiralama süresince bakım ya da herhangi bir işlem ile uğraşılmasına gerek olmaması, talep oranını artırır.

Bireysel araç kullanımında meydana gelen hasarlar, arabaların değerini düşürür. Değerin düşmesi ise aynı aracın satın alınan fiyatın altına satılmasına neden olur. Araba kullanmayı yeni öğrenen kişiler için de kiralama mantıklı bir seçenek olabilir. Bulunulan şehirden başka bir yere gitmek için hava yolunu tercih edip gidilen noktada otomobil kiralamak daha az masraf oluşturur.

Kurumsal araç kiralama yapıldığında ise bakım ve muayene gibi zahmet gerektiren işlemlerle ilgilenmeye gerek kalmaz. Kiralanacak araçlar için vergiden düşürülmesi adına bedel ödemesi yapılır. Şirketlerin büyük kısmı araba satın almayıp kiralama yoluna gider. Kiralama tercihi, şirketlerin kazançlarını artırmak için uyguladıkları bir stratejidir. Şirketlerin araç alımında ve kullanımı sırasında gerekli masrafları yapması, sermayenin yanlış şekilde kullanılmasına sebep olur. Kâr elde etmek isteyen şirketler de çoğu zaman araç ihtiyaçlarını kiralama yöntemiyle karşılamayı tercih eder. Rent a car firmamız, müşterilerine her zaman avantajlı teklifler sunar. Firmamızın sunduğu rent a car hizmetleri ile araç ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Kiralık araç konusunda her zaman yüksek müşteri hedefleriyle sizlere hizmetlerimizi sunuyoruz.

Araba Kiralama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rent a car aracılığıyla kiralama yapmadan önce bilinmesi gereken bazı detaylar vardır. Günlük ücret, ilgili detayların başında yer alır. Günlük ücretin yanı sıra vergi, kilometre ücreti, sigorta ya da GPS sistemleri ücreti gibi birtakım ek ücretlerin söz konusu olup olmadığını öğrenmek gerekir. Online olarak rezervasyon yaparken ödeme öncesinde toplam tutara göz atılmalıdır. Araç alındığı zaman yakıtın doluluk oranına göz atmak gerekir. İade sırasında deponun aynı düzeyde olması istenir. Sigortasız araçlarda oluşabilecek hasarlardan kiralama yapan kişi sorumlu olur. Arabayı kiralarken sigortasının olup olmadığının sorgulanması gerekir.

Otomobil kiralamak her ne kadar kolay görünse de süreçte dikkate alınması gereken pek çok nokta vardır. İmzalanacak sözleşmenin dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Sözleşmenin okunması, kiralama sürecinin ardından sıkıntılı bir durumla karşılaşılmasına engel olur. Araçta kaç kişi olacaksa bu duruma yönelik bir araç kiralanması daha doğru olur. Tek başına kullanacak bir kişinin fazla büyük otomobil tercih etmesine gerek yoktur. Araçların büyüklüğünün ve modelinin de fiyat aralıklarına etki ettiğini unutmamak gerekir. Eğer arabada kalabalık olunacaksa bagaj genişliği ve hava sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması gibi detaylara özen göstermek yolculuk sırasında avantaj oluşturur.

Uçak saati belli ise varılacak havaalanından otomobil kiralamak için öncesinde rezervasyon yapmak durumu garantiye almayı sağlar. Havaalanı otomobil kiralama için rezervasyon yaptırılacağı zaman uçuş bilgilerinin rent a car firmasına 24 saat öncesinden bildirilmesi gerekir. Önceden planlanmış olan diğer bütün seyahatler için erken rezervasyon seçeneği kullanımı mümkündür. Firmamız ile İzmir araç kiralama ve akla gelebilecek pek çok bölge için bu hizmeti kusursuz biçimde alabilirsiniz.