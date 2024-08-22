İş Ortağımız Olun

Üst düzey müşteri memnuniyeti sağlayan, hızlı, güven verici ve ulaşılabilir araç kiralama hizmeti sunan RentiCar, iş ortakları için değer yaratır.

100'den fazla iş ortağı ve 800'e yakın araç çeşitliliği ile Türkiye çapında 300'den fazla noktada müşterilerine hizmet verir. Teknolojik çözümler sunan, kullanıcı dostu arayüzüyle araç kiralamayı kolay ve pratik hâle getiren RentiCar, partnerlerinin iş hacminin yükselmesine destek olur. Dijitalleşen dünyada sadece birkaç tıkla, Türkiye genelinde hızlı ve güvenli bir şekilde, birçok farklı türde, markada ve modelde aracı kiralama imkânı sağlar. Uzman satış kadrosu ile güçlü bir iş ortaklığı kurmak için RentiCar sizi bekliyor.