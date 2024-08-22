Renticar, que proporciona satisfacción del cliente de alto nivel y ofrece servicios de alquiler de automóviles rápidos, tranquilizadores y accesibles, crea valor para los socios comerciales.

Con más de 100 socios comerciales y casi 800 vehículos, brinda servicios a sus clientes con más de 300 puntos en todo Türkiye. Renticar, que ofrece soluciones tecnológicas y se vuelve fácil y práctica para alquilar un automóvil con su interfaz amigable con el usuario, respalda el aumento del volumen de negocios de sus socios. En el mundo digitalizado, con solo unos pocos clics, brinda la oportunidad de alquilar vehículos en muchos tipos, marcas y modelos diferentes de una manera rápida y segura a lo largo de Türkiye. Renticar está esperando que establezca una sólida asociación comercial con su personal de ventas experto.