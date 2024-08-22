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2008

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Alfa Romeo Tonale

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Audi A3 Sedan

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Medio
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Audi A3 HB

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Audi Q2

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Audi Q3

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Audi Q5

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Audi A4

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Audi A6

Lujo Segmento

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Audi A3

Lujo Segmento

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Lujo
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Audi A8 Long

Lujo Segmento

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Audi A4 Quattro

Medio Segmento

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Audi A6 Hybrid

Lujo Segmento

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Lujo
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Bmw 2 Serisi

Medio Segmento

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Medio
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Bmw 3 Serisi

Lujo Segmento

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Lujo
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Bmw i3 Series

Medio Segmento

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Bmw 5 Serisi

Medio Segmento

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Bmw 3 Series (auto)

Lujo Segmento

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Bmw 1 Series (auto)

Medio Segmento

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Bmw 5 Series (auto)

Medio Segmento

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Bmw 1 Serisi

Económico Segmento

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Bmw 4 Serisi

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Bmw X1

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Bmw X3

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Lujo
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Bmw İx3

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Medio
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BYD Atto 3

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Medio
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Cadillac Escalade

Lujo Segmento

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Lujo
7 Sillón

Chery Tiggo 8 Pro

Medio Segmento

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Medio
7 Sillón

Chery Omoda 5

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Chery Tiggo 7 Pro

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Citroen Jumpy

Medio Segmento

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Medio
9 Sillón

Citroen C-Elysee

Económico Segmento

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Citroen C4 Suv

Medio Segmento

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Medio
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Citroen C1

Económico Segmento

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Citroen DS4

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Citroen AMİ

Económico Segmento

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Citroen Nemo

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Citroen C4 Cactus

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Citroen C4 X

Medio Segmento

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Citroen Berlingo

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Medio
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Citroen C3 Aircross

Económico Segmento

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Citroen C3 Aircross

Económico Segmento

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Citroen Jumpy 8+1

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9 Sillón

Citroen C3

Económico Segmento

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Citroen C4

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Citroen C4 Picasso

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5 Sillón

Citroen C5 Aircross

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Cupra Formentor

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Dacia Sandero

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Dacia Sandero Stepway

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Dacia Lodgy 5

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Dacia Lodgy 7

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Dacia Duster 4x2

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Dacia Duster 4x4

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Dacia Jogger 7

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Dacia Logan

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Dacia Dokker

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Ds Automobiles DS 7

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Ds Automobiles 9

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Ds Automobiles DS7 Crossback

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Fiat Egea

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Fiat Ulysse

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Fiat Egea HB

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Fiat 500X

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Fiat 500L

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Fiat Pratico-Açık kasa

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Fiat Albea

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Fiat Practico Karavan

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Fiat Ducato Karavan

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Fiat Egea Hybrid

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Fiat Doblo

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Fiat 500e

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Fiat Fiorino

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Fiat 500

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Fiat Egea Cross SW

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Fiat Egea Cross

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Fiat 500L Wagon

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Fiat Linea

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Fiat Panda

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Ford Transit

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Ford Connect

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Ford Kuga

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Ford Tourneo Custom 8+1

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Ford Puma

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Ford S-Max

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Ford Courier

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Ford Ecosport

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Ford Transit Karavan

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Ford Custom

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Ford Fiesta

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Ford Mondeo

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Ford Tourneo Courier

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Ford Focus

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Honda CRV

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Honda City

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Honda CR-V

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Honda Civic

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Hyundai Accent Blue

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Hyundai Santa Fe

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Hyundai Staria 8+1

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Hyundai Elantra

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Hyundai Ioniq 6

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Hyundai Kona

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Hyundai Tucson

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Hyundai i20

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Hyundai i10

Económico Segmento

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Hyundai Elentra

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Hyundai Bayon

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4 Sillón

Hyundai i30

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Isuzu D-Max

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Jaguar I Peace

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5 Sillón

Jaguar I Pace

Lujo Segmento

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Jeep Compass

Lujo Segmento

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Jeep Renegade

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Kia Sorento

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Kia Stonic

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Kia Picanto

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Kia Xceed

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Kia Sportage

Medio Segmento

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Medio
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Kia Ceed

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Kia Rio

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Kia Cerato

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Maserati Grecale

Lujo Segmento

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Mazda CX3

Medio Segmento

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5 Sillón

Mercedes ML Serisi

Lujo Segmento

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Mercedes Vito

Medio Segmento

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Medio
8 Sillón

Mercedes E Class

Lujo Segmento

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Mercedes EQE 350

Lujo Segmento

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Mercedes A Serisi

Lujo Segmento

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Mercedes C Serisi

Lujo Segmento

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Mercedes GLB Serisi

Lujo Segmento

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Mercedes CLA200

Lujo Segmento

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Mercedes S Serisi

Lujo Segmento

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Lujo
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Mercedes E Serisi

Lujo Segmento

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Mercedes B Serisi

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Mercedes GLA Serisi

Lujo Segmento

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Lujo
4 Sillón

Mercedes CLA serisi

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Mercedes Sprinter Panelvan

Comercial Segmento

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Comercial
3 Sillón

Mg ZS

Medio Segmento

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4 Sillón

Mini Cooper

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Mitsubishi L200

Comercial Segmento

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Comercial
5 Sillón

Mitsubishi L200 4x4

Comercial Segmento

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Comercial
5 Sillón

Mitsubishi SpaceStar

Económico Segmento

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Económico
5 Sillón

Mitsubishi L200 4X4 Gladyatör

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Nissan Micra

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Económico
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Nissan X-Trail

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Nissan Note

Económico Segmento

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Nissan Qashqai

Medio Segmento

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5 Sillón

Nissan Navara

Comercial Segmento

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Comercial
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Nissan Juke

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Opel Zafira

Medio Segmento

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Medio
9 Sillón

Opel Insignia

Medio Segmento

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Opel Mokka

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Medio
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Opel GrandLand

Medio Segmento

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Opel Astra

Medio Segmento

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Opel Crossland

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Opel Crossland Hybrid

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Opel Corsa

Económico Segmento

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Opel Astra HB

Económico Segmento

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Opel Combo

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Opel Crossland X

Medio Segmento

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Opel Astra Sedan

Económico Segmento

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Opel Grandland X

Medio Segmento

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Peugeot Partner

Económico Segmento

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Económico
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Peugeot 3008

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Peugeot 5008

Medio Segmento

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Medio
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Peugeot 508

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Peugeot 308

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Peugeot Rifter

Económico Segmento

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5 Sillón

Peugeot 408

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Peugeot Expert (4+1)

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Peugeot Expert Traveller

Medio Segmento

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Medio
9 Sillón

Peugeot 301

Económico Segmento

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Económico
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Peugeot 208

Económico Segmento

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Económico
5 Sillón

Porsche Panamera

Lujo Segmento

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Lujo
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Porsche Taycan

Lujo Segmento

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Lujo
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Range Rover Sport

Lujo Segmento

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Lujo
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Range Rover Evoqe

Lujo Segmento

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Lujo
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Renault Capture Hybrid

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Renault Fluence

Medio Segmento

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5 Sillón

Renault Kangoo

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Renault Clio Sport Tourer

Económico Segmento

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5 Sillón

Renault ZOE

Económico Segmento

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Económico
4 Sillón

Renault Koleos

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Renault Express Van

Comercial Segmento

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Comercial
3 Sillón

Renault Clio IV

Económico Segmento

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Económico
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Renault Express Combi

Económico Segmento

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5 Sillón

Renault Taliant

Económico Segmento

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Renault Captur

Medio Segmento

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Medio
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Renault Austral

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Renault Megane E-Tech

Medio Segmento

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5 Sillón

Renault Talisman

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5 Sillón

Renault Kadjar

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Renault Megane HB

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Renault Megane HB

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Renault Trafic Passenger

Medio Segmento

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Medio
9 Sillón

Renault Master

Medio Segmento

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Medio
3 Sillón

Renault Megane

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5 Sillón

Seat Ibiza

Económico Segmento

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Seat Leon

Medio Segmento

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Seat Ateca

Medio Segmento

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Seat Arona

Medio Segmento

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Seat Toledo

Económico Segmento

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Seat Tarraco

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Skoda Fabia

Económico Segmento

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Skoda Kamiq

Económico Segmento

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Skoda Octavia

Medio Segmento

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5 Sillón

Skoda Yeti

Medio Segmento

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Medio
1 Sillón

Skoda Scala

Económico Segmento

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5 Sillón

Skoda Superb

Medio Segmento

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5 Sillón

Skoda Rapid

Económico Segmento

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5 Sillón

Skoda Karoq

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Skoda Kodiaq

Lujo Segmento

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5 Sillón

Skywell ET5

Medio Segmento

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5 Sillón

Subaru Forester

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Suzuki Vitara

Medio Segmento

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Medio
1 Sillón

Suzuki Swift Hybrid

Económico Segmento

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Suzuki Baleno

Económico Segmento

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Suzuki Sx4

Económico Segmento

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Tesla Model S

Lujo Segmento

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Tesla Model Y

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Toyota Corolla Hybrid

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Toyota CH-R

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Toyota C-HR

Medio Segmento

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Toyota Yaris Cross

Medio Segmento

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Toyota Yaris

Económico Segmento

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Toyota Cross

Medio Segmento

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Toyota Cross Hybrid

Medio Segmento

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Toyota Hilux 4x4

Comercial Segmento

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Toyota Corolla

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Toyota Hilux

Comercial Segmento

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Toyota Proace

Comercial Segmento

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Toyota C-HR Hybrid

Medio Segmento

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Volkswagen Taigo

Medio Segmento

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Volkswagen Passat

Medio Segmento

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Volkswagen Transporter

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Volkswagen Jetta

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Volkswagen Polo

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Volkswagen Tiguan

Medio Segmento

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Volkswagen Golf

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Volkswagen Caravelle

Económico Segmento

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9 Sillón

Volkswagen T-CROSS

Medio Segmento

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Volkswagen Caddy

Medio Segmento

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Volkswagen T-ROC

Medio Segmento

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Volkswagen Amarok 4x4

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Volkswagen Transporter 8+1

Medio Segmento

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Volkswagen Passat Variant

Medio Segmento

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Volkswagen Touran

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Volvo XC40

Lujo Segmento

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Lujo
5 Sillón

Volvo S90

Lujo Segmento

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Lujo
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Volvo V40

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Volvo V90

Lujo Segmento

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Volvo S80

Medio Segmento

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Medio
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Volvo C40

Lujo Segmento

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Lujo
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Volvo XC90

Lujo Segmento

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Lujo
7 Sillón

Volvo XC40 Recharge

Lujo Segmento

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Lujo
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Volvo S60

Medio Segmento

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Medio
5 Sillón

Volvo XC60

Medio Segmento

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Medio
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