Alquiler de Coches Mensual
Alquiler de Coches a Largo Plazo
Conviértete en socio
Inicio de Sesión de Socio
Moneda
TRY
USD
EUR
GBP
Idioma
Türkçe
English
Deutsch
Nederlands
Español
Français
Arabic
Preguntas Frecuentes
Buscar Reserva
0850 308 0 308
Centro de Contacto
Iniciar Sesión
o Registrarse
Iniciar Sesión
Registrarse
0850 308 0 308
Centro de Contacto
Iniciar Sesión
Registrarse
Buscar Reserva
Preguntas Frecuentes
Campañas
Alquiler de Coches Mensual
Alquiler de Coches a Largo Plazo
Conviértete en socio
Inicio de Sesión de Socio
Ubicaciones
Acerca de Nosotros
Contacto
Idioma
Türkçe
English
Deutsch
Nederlands
Español
Français
Arabic
Moneda
0850 308 0 308
Inicio
Centro de ayuda
Centro de ayuda
Alquiler de coches
¿Quién es responsable de las tarifas de mantenimiento de rutina?
¿Se puede extender el período de alquiler del coche?
¿Cómo funcionan los procesos de cancelación/reembolso?
¿Cuál es la información de marca y modelo de los coches de alquiler?
¿Cómo alquilo un coche?
¿Qué es el alquiler de coches sin retorno?
¿Puedo llevar una mascota en un coche de alquiler?
¿Se proporcionan llaves de repuesto en los alquileres de coches?
Más
Términos y Condiciones de Alquiler de Coches
¿Quién puede alquilar un coche?
¿Qué sucede si otra persona conduce el coche de alquiler?
¿Cuántas personas pueden conducir un coche de alquiler?
¿Cuántos días puedo alquilar un coche?
¿Puedo viajar al extranjero con un coche de leasing?
¿Quién paga los daños en caso de accidente de un coche de alquiler?
Más
Precios y pago
¿Cuáles son las diferencias en los precios de alquiler de coches?
¿En qué se basa la tarifa de alquiler de coches?
¿Hay una tarifa de depósito para el alquiler de coches?
¿Cuáles son las opciones de pago en el alquiler de coches?
¿El combustible está incluido en el alquiler del coche?
Recogida de vehículo
¿Cuál es el nivel de combustible en el tanque de mi coche de alquiler?
¿Dónde recoger el vehículo de alquiler?
¿Cuáles son los procedimientos/controles que se deben realizar al recoger el vehículo?
¿Cuáles son las cuestiones relacionadas con el combustible que deben tenerse en cuenta durante el proceso de devolución del vehículo?
Entrega del vehículo
¿Dónde debo entregar el vehículo?
¿Qué se debe tener en cuenta al entregar el vehículo?
Accidente, Daño y Hurto Faltante
¿Qué pasa si se pierde la llave del coche?
¿Qué sucede si se pierde la licencia?
Servicios Adicionales
¿Cuáles son los rubros de gasto incluidos en la tarifa de alquiler de coche? ¿Qué tipos de gastos quedan excluidos de este alcance?
Cómo obtener servicios/productos adicionales
Alquiler de coches en el aeropuerto
¿Dónde están los puntos de recogida del aeropuerto para mi coche de alquiler?
Alquiler de coches mensual
Cómo alquilar un coche mensualmente
¿Qué es el alquiler de coches mensual?
Alquiler de coches a largo plazo
¿Qué es el alquiler de coches a largo plazo?
¿Cuál es el período de alquiler de coches a largo plazo?
Alquiler de Vehículos Comerciales
¿Cuánto tiempo deben arrendarse los vehículos comerciales?
¿Qué documentos se necesitan al alquilar un vehículo comercial?
¿Cuáles son las diferencias entre los coches de pasajeros?
¿Qué determina los precios del alquiler de coches comerciales?
¿Cuáles son los modelos de vehículos comerciales para alquilar?
¿Cómo son las etapas de aprobación en los procesos de arrendamiento de vehículos comerciales?
¿Es la responsabilidad del pago del Impuesto sobre Vehículos de Motor (IVTM) del usuario o del proveedor del servicio de alquiler de coches?
Más