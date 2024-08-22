الإيجار الشهري للسيارات
تأجير السيارات لفترات طويلة الأجل
كن شريكاً
تسجيل دخول الشركاء
العملة
TRY
USD
EUR
GBP
اللغة
Türkçe
English
Deutsch
Nederlands
Español
Français
Arabic
الأسئلة المتداولة
بحث الحجز
0850 308 0 308
مركز الاتصال
تسجيل الدخول
أو قم بالتسجيل
تسجيل الدخول
التسجيل
0850 308 0 308
مركز الاتصال
تسجيل الدخول
التسجيل
بحث الحجز
الأسئلة المتداولة
الحملات
الإيجار الشهري للسيارات
تأجير السيارات لفترات طويلة الأجل
كن شريكاً
تسجيل دخول الشركاء
المواقع
نبذة عنا
اتصل بنا
اللغة
Türkçe
English
Deutsch
Nederlands
Español
Français
Arabic
العملة
0850 308 0 308
الصفحة الرئيسية
مركز المساعدة
مركز المساعدة
تأجير سيارات
من يتحمل تكاليف الصيانة الدورية للمركبة؟
هل يمكن تمديد فترة استئجار السيارة؟
كيف تتم إجراءات الإلغاء / الاسترداد؟
ما هي معلومات العلامة التجارية والطراز للمركبات المؤجرة؟
كيف أستأجر سيارة؟
ما هي استئجار سيارة باتجاه واحد؟
هل يمكنني اصطحاب حيوان أليف في سيارة مستأجرة؟
هل يتم تسليم مفتاح احتياطي عند استئجار سيارة؟
المزيد
شروط وأحكام تأجير السيارات
من يمكنه استئجار سيارة؟
ماذا يحدث إذا استخدم شخص آخر سيارة مستأجرة؟
كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم قيادة سيارة مستأجرة؟
كم الحد الأدنى لعدد الأيام التي يمكنني استئجار سيارة فيها؟
هل يمكن السفر إلى الخارج بسيارة مستأجرة؟
من يدفع الضرر في حالة وقوع حادث بمركبة مستأجرة؟
المزيد
التسعير والدفع
ما الذي تختلف أسعار تأجير السيارات بناءً عليه؟
كيف يتم احتساب رسوم تأجير السيارة؟
هل هناك رسوم تأمين عند استئجار سيارة؟
ما هي خيارات الدفع لتأجير السيارات؟
هل تشمل رسوم الوقود في تأجير السيارات؟
استلام السيارة
ما هو مستوى الوقود في خزان السيارة التي استأجرتها؟
من أين يتم استلام السيارة المستأجرة؟
ما هي الإجراءات / الضوابط التي يجب القيام بها عند استلام السيارة؟
ما هي الاعتبارات المتعلقة بالوقود التي يجب الانتباه إليها في مراحل إعادة السيارة؟
تسليم المركبة
أين يجب أن أسلم السيارة؟
ما الذي يجب الانتباه إليه عند تسليم السيارة؟
حالة الحادث والضرر ونقص الممتلكات
ماذا يحدث إذا ضاع مفتاح السيارة؟
ماذا يحدث إذا ضاع الترخيص؟
خدمات إضافية
ما هي بنود المصروفات المشمولة في رسوم تأجير السيارة؟ وما هي أنواع المصروفات المستثناة من هذا النطاق؟
كيفية الحصول على خدمات/منتجات إضافية؟
تأجير سيارات المطار
أين نقاط استلام السيارة المستأجرة في المطار؟
تأجير سيارات شهري
كيفية تأجير سيارة شهريًا؟
ما هي استئجار السيارات الشهري؟
تأجير سيارات طويل الأجل
ما هو تأجير السيارات طويل الأجل؟
ما هي مدة تأجير السيارات طويلة الأجل؟
تأجير المركبات التجارية
كم من الوقت يجب استئجار المركبات التجارية؟
ما هي المستندات المطلوبة عند استئجار مركبة تجارية؟
ما هي الاختلافات بين السيارات الشخصية؟
أسعار تأجير المركبات التجارية: ما هي العوامل التي تحددها؟
ما هي موديلات المركبات التجارية للإيجار؟
كيف تتم مراحل الموافقة في عمليات تأجير المركبات التجارية؟
من المسؤول عن دفع ضريبة المركبات الآلية (MTV)؟ هل هو المستخدم أم شركة تأجير السيارات؟
المزيد