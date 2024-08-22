كيفية استئجار سيارة من RentiCar؟
يمكنك بسهولة إجراء حجزك في خطوات قليلة عن طريق إدخال معلومات التاريخ والمكان واختيار مواصفات السيارة التي تريدها عبر www.renticar.com. علاوة على ذلك، التسجيل لدينا سهل للغاية. يمكنك إجراء معاملات تتعلق بحجوزاتك الحالية، وكذلك إجراء حجوزات جديدة، من خلال مركز اتصال RentiCar (0850 308 0 308). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طلب عروض أسعار للسيارات عبر البريد الإلكتروني من info@renticar.com.
ما هي الإجراءات/الفحوصات التي يجب القيام بها عند استلام السيارة؟
عند استلام السيارة، يجب أن يكون لديك رخصة القيادة وبطاقة الائتمان الخاصة بالسائق وبطاقة الهوية ونموذج معلومات الحجز. يتم خصم مبلغ التأمين، الذي يختلف حسب مدة استئجار السيارة، من بطاقتك الائتمانية في مكتب شركة تأجير السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تتحقق شركة تأجير السيارات من درجة الائتمان الخاصة بك في Findex.
من المسؤول عن دفع ضريبة المركبات الآلية (MTV)؟ هل هو المستخدم أم الشركة التي تقدم خدمة تأجير السيارات؟
يتحمل مقدم خدمة التأجير مسؤولية سداد كل من ضريبة المركبات الآلية (MTV) وأي ضرائب أخرى متعلقة بالمركبة.
ما هي العوامل التي تؤثر على اختلاف أسعار تأجير السيارات؟
تختلف أسعار تأجير السيارات حسب فئة السيارة، العلامة التجارية/الموديل، نوع ناقل الحركة، نوع الوقود، مدة الإيجار، والخدمات/المنتجات الإضافية المطلوبة خلال فترة الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر توفر السيارة المطلوبة (وفرتها أو ندرتها في المخزون) ووقت التأجير (عطلة نهاية الأسبوع، العطلات الرسمية، إلخ) على الأسعار.
هل يمكن استئجار سيارة يوميًا أو شهريًا؟
بالتأكيد، يمكنك استئجار سيارة حسب المدة التي تحتاجها. يمكنك إجراء حجوزاتك اليومية أو الشهرية للسيارات عبر موقعنا الإلكتروني www.renticar.com أو بالاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308.
ما هي ماركات وموديلات السيارات التي تقدمون خدمة تأجيرها؟
تتوفر لدينا سيارات من مختلف الماركات والموديلات لشرائحكم المفضلة لدى شركاتنا المتعاقدة التي تقدم خدمات التأجير.
ما هي فترات الإيجار اليومي والشهري؟
الإيجار اليومي يشمل فترات أقل من 30 يومًا، والإيجار الشهري يشمل فترات 30 يومًا فأكثر.
ما هو الاستئجار باتجاه واحد؟
يُطلق على إعادة السيارة إلى موقع مختلف عن موقع استلامها اسم "تأجير باتجاه واحد". يتم تطبيق جدول رسوم بناءً على الشروط التي تحددها شركة تأجير السيارات وفقًا للاختلاف في المسافة بين الموقعين.
ما هي المعلومات والإجراءات المطلوبة لحجز السيارة؟
لتحديد السيارة المناسبة للحجز، يتم استخدام عوامل تصفية مثل موقع استلام/تسليم السيارة، وتواريخ الاستلام/التسليم، وخصائص السيارة (الفئة، الوقود، ناقل الحركة). بعد تحديد السيارة المراد حجزها، يتم الحصول على اسم السائق ولقبه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، ثم يتم الانتقال إلى خطوة الدفع. بعد الموافقة على تكلفة تأجير السيارة المحسوبة، يتم تحصيل المبلغ عبر بطاقة الائتمان. عند استلام السيارة، يجب على السائق أن يحضر معه بطاقته الائتمانية الخاصة، وهويته، ورخصة القيادة، ووثيقة الحجز. يتم سحب مبلغ التأمين من بطاقة الائتمان الخاصة بالسائق عند استلام السيارة.
ما هي شروط العمر ورخصة القيادة للإيجار؟
تختلف الشروط باختلاف شركات تأجير السيارات، ولكن في التطبيق العام، يُشترط أن يكون عمر المستأجر 21 عامًا على الأقل وأن يحمل رخصة قيادة من الفئة B لمدة سنة واحدة على الأقل.
من يمكنه استئجار سيارة؟
ل استئجار سيارة، يكفي أن تمتلك رخصة قيادة وأن تلتزم بالحد الأدنى لمدة امتلاك رخصة القيادة التي تحددها شركة التأجير التي توفر السيارة. يمكن أن تختلف هذه المدة وفقًا للشروط التي تحددها الشركة التي ستستأجر منها سيارتك.
هل يمكن السفر إلى الخارج بسيارة مستأجرة؟
استخدام السيارات المستأجرة خارج البلاد ممنوع.
كيفية تمديد فترة استئجار السيارة؟
يخضع الموافقة على طلب تمديد فترة تأجير السيارة لمدى توفر السيارة لدى شركة تأجير السيارات. يجب الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308 لتقديم طلب التمديد.
هل يمكن تغيير موقع إعادة السيارة بعد الحجز؟
عند استلام السيارة، يتم تقديم طلب تغيير موقع الإرجاع إلى شركة تأجير السيارات. في حالة وجود فرق في السعر بسبب اختلاف الموقع، يتم إجراء المعاملة مع احتساب هذا الفرق. بالنسبة لطلبات تغيير موقع الإرجاع التي قد تنشأ بعد استلام السيارة، يجب الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308.
كيف تتم عمليات الإلغاء/الاسترداد؟
يمكنك بسهولة إجراء الإلغاءات والاستردادات وجميع أنواع التعديلات عبر الموقع الإلكتروني www.renticar.com أو بالاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308.
ما هي المستندات المطلوبة عند تسليم السيارة؟
عند استلام السيارة، يجب أن يكون لديك رخصة القيادة وبطاقة الائتمان الخاصة بالسائق وبطاقة الهوية ونموذج معلومات الحجز معك.
من أين يمكن استلام السيارة المستأجرة؟
عند اكتمال عملية الحجز، يتم إرسال نموذج معلومات الحجز إليك. يتضمن النموذج المرسل معلومات موقع مكتب تأجير السيارات الذي ستستلم منه السيارة. يمكن استلام السيارة من مكان تسليم السيارة المذكور في هذه المعلومات.
ما هي الأمور التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالوقود عند استلام السيارة وتسليمها؟
قد تختلف تطبيقات إدارة الوقود باختلاف شركات تأجير السيارات. التطبيق العام هو إعادة السيارة بنفس مستوى الوقود الذي تم استلامها به.
ما الذي يجب الانتباه إليه عند إعادة السيارة؟
عند الذهاب لإعادة السيارة، يجب أن تكون بحوزتك جميع المستندات والأغراض التي تم استلامها عند تسليم السيارة، مثل رخصة السيارة والمفاتيح ونموذج التسليم. بعد إجراء الفحوصات اللازمة مع ممثل الشركة المعني في موقع السيارة، يجب ملء نموذج إعادة السيارة.
ما هي الإجراءات والالتزامات في حالة الإرجاع المبكر للمركبة؟
في حال نشوء شرط يتطلب الإرجاع المبكر، يمكنك إجراء معاملاتك وفقًا للمعايير المحددة في عقد الإيجار عبر الموقع الإلكتروني www.renticar.com أو بالاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308. في هذه الحالة، يتم احتساب السعر بناءً على نطاق الأيام التي تم فيها استخدام السيارة وفقًا لتاريخ الإرجاع، ويتم إرسال إجراءات المبلغ المراد إرجاعه إلى البنك من قبل شركتنا في غضون 3 أيام عمل. تقوم البنوك بشكل عام بإعادة المبلغ المعني إلى بطاقتك الائتمانية في غضون 7 أيام.
ماذا تفعل إذا لم يتم تسليم السيارة المستأجرة في يوم الإرجاع؟
وفقًا لعقد الإيجار، يعد تسليم السيارة في الوقت المحدد إلزاميًا. في حالة تأخر تسليم السيارة لأي سبب من الأسباب، يجب الاتصال بشركة تأجير السيارات أو بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308 دون أي تأخير.
ماذا يجب فعله في حالة تأخر موعد إعادة السيارة؟
بصرف النظر عن شروط العقد الخاصة بشركات تأجير السيارات، فإن العملية العامة في هذا الشأن هي فرض رسوم على السيارة المتأخرة في التسليم عن طريق حساب تكلفة تأجير يوم واحد، بشرط أن يتم تسليمها في نفس الوقت من اليوم التالي لتاريخ التسليم المحدد كحد أقصى. في هذه الحالة، يجب الاتصال بشركة تأجير السيارات أو بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308.
من يتحمل تكاليف الصيانة الدورية للمركبة؟
تتحمل شركة تأجير السيارات تكاليف الصيانة الدورية للمركبة.
كيف تتم عملية استخدام HGS والشحن؟
تختلف طرق الدفع حسب الشركة التي تقدم خدمة تأجير سيارتك، ولكن بشكل عام، يتم خصم جميع رسوم المرور الخاصة بك خلال فترة التأجير من مبلغ التأمين الخاص بك. وهذا يشمل المخالفات المرورية.
كيف يتم دفع غرامة المرور في حالة محتملة؟
وفقًا للقانون المعمول به، يتم إرسال مخالفات المرور إلى السائق الذي استأجر السيارة. يمكن الوصول إلى مخالفات المرور عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet).
ما هو الوديعة وكيف يتم تطبيقه؟
يتم سحب مبلغ التأمين المذكور أثناء عملية التأجير من بطاقة الائتمان الخاصة بك من قبل شركة تأجير السيارات في يوم تسليم السيارة. يتم تحصيل مبلغ التأمين عند تسليم السيارة لتغطية أي رسوم إضافية قد تنشأ في نهاية فترة التأجير. تشمل هذه الرسوم الإضافية تكاليف مثل الوقود الناقص، والأضرار، والخدمات الإضافية، والتأمين الإضافي. إذا لم تكن هناك أي رسوم إضافية خلال فترة التأجير، فسيتم إعادة مبلغ التأمين المسحوب إلى بطاقتك الائتمانية في غضون 10 أيام من قبل شركة التأجير.
من أين يمكن طلب الفاتورة؟
يمكنك تقديم طلبات الفواتير الخاصة بك بسهولة عن طريق الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308. بعد طلبك، سيتم إرسال فاتورتك في أقرب وقت ممكن إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل في نظامنا.
ما هي بنود المصاريف المشمولة في رسوم الإيجار وما هي أنواع المصاريف المستبعدة من هذا المبلغ؟
بالإضافة إلى رسوم تأجير سيارتك، يشمل التأمين ضد الأضرار، والتأمين ضد السرقة، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%. تشمل بنود المصاريف الإضافية لرسوم الإيجار ما يلي: - رسوم تجاوز الكيلومترات: تختلف حسب شركة تأجير السيارات، ولكن حق استخدام الكيلومترات في خدمة تأجير السيارات اليومية محدود بشكل عام. تختلف رسوم تجاوز الكيلومترات حسب فئة السيارة، ويمكنك الحصول على معلومات مفصلة من مركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308 أو من الشركة التي استأجرت منها السيارة. - بنود أخرى: الوقود، التأمين ضد الحوادث الشخصية، التأمين ضد الأضرار البسيطة، التأمين الاختياري ضد المسؤولية، رسوم الاتجاه الواحد، تأمين الأجزاء الداخلية، تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث، رسوم التسليم/الاستلام حسب توفر المكتب، مقعد الأطفال، الملاحة، جهاز/بطاقة عبور الجسور والطرق السريعة للسائق الإضافي، إلخ. - في حالة إعادة السيارة بخزان وقود ناقص/فارغ عند الإرجاع، يتم تحصيل فرق الوقود بالإضافة إلى رسوم الخدمة.
هل يمكن استئجار سيارة بدون بطاقة ائتمان؟
يمكن إجراء عملية التأجير باستخدام بطاقة البنك أو بطاقة الائتمان. لا يمكن دفع مبلغ وديعة تأجير السيارة إلا ببطاقة الائتمان الخاصة بالشخص الذي يقوم بالتأجير.
في أي مرحلة ولماذا يتم أخذ معلومات بطاقتي الائتمانية؟
تُستخدم معلومات بطاقة الائتمان في عمليات الحجز والإيداع عند استلام السيارة. تُفضل طريقة الدفع ببطاقة الائتمان لكونها سريعة وموثوقة، مما يتيح إجراء الحجوزات والإيداعات وأي رسوم قد تنشأ لاحقًا بسلاسة.
كيفية تقديم طلبات التأجير المؤسسي؟
يتم استلام طلبك عبر مركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308، وسيتم الرد عليك من قبل الوحدة المعنية.
ماذا يعني حد الكيلومتر أو الكيلومترات غير المحدودة؟
تختلف حدود الكيلومترات حسب الشروط التي تحددها شركات تأجير السيارات. قد يتم فرض حد معين للكيلومترات يوميًا أو طوال فترة تأجير السيارة، كما يمكن تأجير السيارات دون فرض أي قيود على الكيلومترات.
هل يمكن استخدام السيارة المستأجرة من قبل شخص آخر؟
حق استخدام السيارة المستأجرة يعود للشخص المحدد كسائق أثناء إجراءات تسليم السيارة. عند الطلب، يمكن تقديم خيار "سائق إضافي" مقابل رسوم معينة.
ما هي الخدمات التي يقدمها مركز الاتصال؟
يمكنك التواصل مع مركز اتصال RentiCar (24/7) على الرقم 0850 308 0 308 لجميع الأمور المتعلقة بحجز المركبات، وأي شكاوى أو طلبات أو استفسارات.
هل يمكن الاستئجار بدون دفع وديعة؟
يختلف تحصيل وديعة التأمين حسب شركات تأجير السيارات، ولكن التطبيق العام هو عدم إجراء التأجير بدون أخذ وديعة.
كيف يمكن الحصول على خدمات/منتجات إضافية؟
تختلف الخدمات/المنتجات المقدمة حسب شركة تأجير السيارات. يمكن الحصول على معلومات مفصلة من شركة تأجير السيارات عند تسليم السيارة.
ماذا تفعل عند فقدان لوحة الترخيص؟
في حالات مثل سقوط لوحة ترخيص السيارة أو سرقتها، يرجى الاتصال بالشركة التي استأجرت منها السيارة أولاً. في حالة عدم التمكن من الوصول إلى الشركة، يرجى الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308. في حالات السرقة أو الفقدان، يجب بالتأكيد تحرير محضر رسمي من خلال سلطات إنفاذ القانون.
ماذا تفعل عند فقدان الترخيص؟
في حالات مثل سرقة رخصة السيارة، اتصل أولاً بالشركة التي استأجرت منها السيارة. في حالة عدم التمكن من الوصول إلى الشركة، يرجى الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308. في حالة السرقة، يجب بالتأكيد تسجيل محضر رسمي من خلال سلطات إنفاذ القانون.
ماذا تفعل عند فقدان المفتاح؟
في حالة فقدان مفتاح السيارة، يجب الاتصال بالشركة التي استأجرت منها السيارة دون أي تأخير. إذا لم تتمكن من الوصول إلى الشركة المعنية، يمكنك الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308.
ماذا تفعل في حالة سرقة السيارة؟
يجب التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم شكوى دون إضاعة أي وقت. يجب إبلاغ شركة تأجير السيارات ومركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308 بهذا الشأن.
من المسؤول عن فحص السيارة في عقود الإيجار الشهري؟
سيتم تذكيرك بمواعيد الفحص وقياس العادم من قبل الشركة التي استأجرت منها السيارة. في مثل هذه الحالات، تكون النفقات على عاتق الشركة المقدمة لخدمة التأجير. لتجنب أي مشاكل، يرجى التحقق من تاريخ صلاحية الفحص الموجود في رخصة السيارة عند استئجارها، وعندما يحين الوقت، قم بإجراء الفحص الخاص بك واحتفظ بنسخة من إيصالاتك، ثم أرسلها إلى شركة تأجير السيارات الخاصة بك. يمكنك إجراء فحص السيارة وقياس انبعاثات العادم في أي محطة من محطات TÜVTÜRK. يجب عليك حجز موعد عبر الإنترنت عن طريق زيارة الموقع www.tuvturk.com.tr. يرجى إجراء إجراءات الفحص الخاصة بك مع خطاب التفويض بالفحص الذي ستحصل عليه من الشركة.
ماذا تفعل في حالة ظهور أضواء الأعطال أو تحذيرات السيارة؟
يجب إيقاف السيارة في مكان آمن والاتصال بشركة تأجير السيارات دون إضاعة الوقت. في حالة عدم إمكانية الوصول إليهم، يجب الاتصال بمركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308. لا يجب قيادة السيارة أثناء إضاءة أضواء التحذير.
ماذا يجب فعله في حالة وقوع حادث؟
في حالة وقوع حادث أحادي الجانب، يكون إعداد تقرير الحادث الإلزامي من خلال سلطات إنفاذ القانون. سيكون التقاط صور لموقع الحادث والمركبة مفيدًا لسلامة الإجراءات.
في حالة وقوع حادث أثناء استخدام السيارة المستأجرة من قبل سائق غير مسجل، ما هو الإجراء المتبع؟
في حالة عدم تسجيل السائق الذي ارتكب الحادث (السائق الأصلي أو الإضافي)، لا تكون شركة التأمين مسؤولة عن أي أضرار ناتجة، ويجب على السائق الذي استأجر السيارة تحمل جميع الالتزامات.
كيف تتم عملية استبدال السيارة في حالة تعرض السيارة للتلف أو الحاجة للصيانة السنوية؟
تتم صيانة السيارة السنوية الروتينية بواسطة الشركة المقدمة لخدمة التأجير. في حالة حدوث ضرر محتمل، تتم معالجة عملية الاستبدال وفقًا للتشريعات القانونية.
ما هي إجراءات التأمين؟ وكيف تتم؟
تختلف تطبيقات التأمين حسب شركة تأجير السيارات وخدمات التأمين التي تقدمها. يتم إجراء تأمين المرور للمركبة بشكل إلزامي، وبالنسبة لخدمات التأمين الأخرى، يمكنك الحصول على مزيد من الضمانات عن طريق الحصول على معلومات من شركة تأجير السيارات عند استلام السيارة.
ما هي الحالات غير المشمولة بالتأمين؟
تختلف التغطيات التأمينية حسب شركات تأجير السيارات وشروط التأمين التي تقدمها. يُنصح بالحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع من شركة التأجير عند استلام السيارة.