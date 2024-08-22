بالإضافة إلى رسوم تأجير سيارتك، يشمل التأمين ضد الأضرار، والتأمين ضد السرقة، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%. تشمل بنود المصاريف الإضافية لرسوم الإيجار ما يلي: - رسوم تجاوز الكيلومترات: تختلف حسب شركة تأجير السيارات، ولكن حق استخدام الكيلومترات في خدمة تأجير السيارات اليومية محدود بشكل عام. تختلف رسوم تجاوز الكيلومترات حسب فئة السيارة، ويمكنك الحصول على معلومات مفصلة من مركز اتصال RentiCar على الرقم 0850 308 0 308 أو من الشركة التي استأجرت منها السيارة. - بنود أخرى: الوقود، التأمين ضد الحوادث الشخصية، التأمين ضد الأضرار البسيطة، التأمين الاختياري ضد المسؤولية، رسوم الاتجاه الواحد، تأمين الأجزاء الداخلية، تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث، رسوم التسليم/الاستلام حسب توفر المكتب، مقعد الأطفال، الملاحة، جهاز/بطاقة عبور الجسور والطرق السريعة للسائق الإضافي، إلخ. - في حالة إعادة السيارة بخزان وقود ناقص/فارغ عند الإرجاع، يتم تحصيل فرق الوقود بالإضافة إلى رسوم الخدمة.