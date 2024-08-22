تأجير السيارات الكهربائية

تقدم خيارات تأجير السيارات الكهربائية حلولاً حديثة وصديقة للبيئة. بفضل شبكة شركاء RentiCar الواسعة، يمكنك استئجار سيارة كهربائية تفضلها والانطلاق في رحلتك بسيارة صديقة للبيئة. بفضل نقاط التأجير في العديد من المدن التركية المختلفة، يمكنك استلام سيارتك في مواقع داخل المدينة أو في المطارات والبدء في رحلتك. بفضل تنوع السيارات الكبير، يمكنك بسهولة العثور على طراز يلبي توقعاتك من بين خيارات تأجير السيارات الكهربائية. يمكنك بدء إجراءات الحجز لاستلام سيارتك بأسعار مناسبة دون إضاعة الوقت!

طرازات السيارات الكهربائية للإيجار

لا تنسَ العثور على طراز مفضل لديك عند بدء عملية تأجير السيارات الكهربائية. بفضل العديد من شركائنا، يمكنك الحصول على تنوع غني في السيارات والوصول إلى سيارتك الكهربائية التي تناسبك. قد تختلف السيارات الكهربائية التي يمكنك حجزها اعتمادًا على مدة الإيجار والمنطقة وعوامل أخرى. يمكنك العثور على سيارات كهربائية ضمن فئات عديدة، من السيدان إلى سيارات الدفع الرباعي. يمكنك استئجار سيارة كهربائية من الفئة المناسبة وفقًا لحالة رحلتك، وعدد الأشخاص، وظروف الطريق، وعوامل أخرى. على سبيل المثال، يمكنك استئجار BYD ATTO 3، وهي سيارة دفع رباعي رائعة، حسب توفرها، والاستمتاع بالسفر في المدينة بسيارة صديقة للبيئة. توفر BYD ATTO 3 مدى يصل إلى 420 كم، ويمكن شحنها من 30٪ إلى 80٪ في 29 دقيقة فقط بالشحن السريع.

تتواجد شركة فيات الإيطالية المصنعة للسيارات في السوق بسيارات كهربائية مثل 500e. طراز Fiat 500e الكهربائي بنسبة 100٪ هو أيضًا أحد السيارات الكهربائية التي يمكنك استئجارها. يوفر هذا الطراز الأيقوني واللطيف من فئة الهاتشباك مدى يصل إلى 320 كم. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج فقط إلى 5 دقائق من الشحن لتوفير مدى 50 كم. هناك أيضًا طرازات كهربائية تقدمها شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات. على سبيل المثال، رينو زوي هي واحدة منها، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 386 كم. بمحركها بقوة 100 كيلوواط (135 حصانًا)، تعتبر رينو زوي مثالية للقيادة داخل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تزداد شعبية طراز سيتروين AMI داخل المدينة يومًا بعد يوم. تصل سرعة هذه السيارة الكهربائية، التي توفر مدى 75 كم، إلى 45 كم كحد أقصى. مع سيتروين AMI، التي تتسع لشخصين، يمكنك تجربة القيادة الصديقة للبيئة في رحلاتك القصيرة داخل المدينة. يمكنك البحث عن توفر السيارات الكهربائية التي ترغب في استئجارها عن طريق إدخال معلومات الموقع والتاريخ، وفحص صفحات النتائج. تذكر أنه إذا لم يكن الطراز الذي اخترته متاحًا، فسيتم توفير حل بطراز سيارة مماثل.

فترات تأجير السيارات الكهربائية

يمكنك الاختيار من بين خيارات مثل التأجير اليومي أو الشهري أو تأجير السيارات الكهربائية طويل الأجل حسب حاجتك. كل من نماذج التأجير هذه تأتي مع مزايا وفوائد مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى سيارة ليوم واحد أو لمدة أسبوع، فإن خيار تأجير السيارات الكهربائية اليومي مفيد جدًا لك. من ناحية أخرى، إذا كنت بحاجة إلى سيارة لأكثر من شهر، فقد يوفر نموذج تأجير السيارات الكهربائية الشهري أسعارًا أكثر ملاءمة. يمكنك الوصول إلى حلول أكثر ملاءمة عن طريق اختيار التأجير الشهري للسيارات للإيجارات التي تزيد عن 30 يومًا. تأجير السيارات طويل الأجل صالح لمدة تتراوح بين 12 و 36 شهرًا. إذا كنت ترغب في استئجار سيارة كهربائية خلال هذه الفترات، يمكنك الاستفادة من نموذج التأجير طويل الأجل. ضمن هذه الخدمة، يمكنك أيضًا الاستفادة من نظام تأجير الأسطول وتلبية احتياجات النقل المؤسسي الخاصة بك بالسيارات الكهربائية. يمكنك العثور على سيارات كهربائية يمكن لموظفي شركتك ومديريها استخدامها في رحلات العمل داخل المدينة ضمن خدمات التأجير طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفضيل العديد من السيارات الكهربائية ذات خيارات المدى الطويل في الرحلات بين المدن والرحلات الطويلة.

مزايا السيارات الكهربائية

تزداد شعبية السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، وتبرز سواء في الشراء أو التأجير. الميزة الأساسية للسيارات الكهربائية هي أنها تبرز في محور الوعي البيئي. في مبدأ عمل السيارات الكهربائية، فإن عدم وجود قابض أو ناقل حركة أو أنبوب عادم يمكن أن يبرز خصائصها الصديقة للبيئة. من هذا المنظور، تعتبر السيارات الكهربائية سيارات صديقة للبيئة لأنها لا تصدر انبعاثات غازات العادم. ميزة مهمة أخرى هي تجربة القيادة الهادئة المتوقعة في الرحلات المريحة. توفر السيارات الكهربائية تجربة قيادة أكثر هدوءًا وسلاسة. وبهذه الطريقة، يصبح من الممكن السفر بشكل مريح للغاية في الرحلات داخل المدينة وبين المدن. الميزة الثالثة تبرز في مجال تكاليف الوقود. بشكل عام، تكون تكلفة شحن السيارات الكهربائية أكثر اقتصادية مقارنة بأسعار الوقود في السيارات التقليدية. وبهذه الطريقة، يمكن للسيارات الكهربائية أن توفر مزايا كبيرة من حيث اقتصاد الوقود. أخيرًا، مع الزيادة المستمرة في محطات الشحن في تركيا، أصبح الوصول إلى نقاط شحن السيارات أسهل تدريجيًا. إذا كنت ترغب في استئجار سيارة كهربائية صديقة للبيئة وتوفر قيادة هادئة واستهلاك وقود منخفض، يمكنك بدء إجراءاتك عبر RentiCar، الذي يوفر تنوعًا غنيًا في السيارات!

أسعار تأجير السيارات الكهربائية

تختلف أسعار تأجير السيارات الكهربائية اعتمادًا على طراز السيارة ومدة الإيجار وظروف أخرى. بفضل شركائنا، يمكنك اكتشاف العديد من السيارات الكهربائية في شرائح ومواصفات مختلفة وإكمال إجراءات التأجير الخاصة بك على الفور. يمكنك أيضًا تخصيص عمليات البحث الخاصة بك باستخدام فلتر الأسعار أثناء تأجير السيارة. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على مزايا الأسعار المناسبة وتجربة القيادة الكهربائية بنسبة 100٪. بالإضافة إلى ذلك، تتحرك أسعار تأجير السيارات الكهربائية في نطاق واسع وفقًا للحزم الإضافية التي يمكن شراؤها. بفضل هذه الحزم الإضافية، يمكنك جعل رحلتك أكثر راحة وأمانًا.

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