عن الشركة

من هي RentiCar؟

تأسست RentiCar في عام 2021 بهدف جلب منظور مبتكر لقطاع تأجير السيارات. نقدم لعملائنا، من خلال شركائنا التجاريين، خدمة تأجير سيارات سهلة وموثوقة في جميع أنحاء تركيا. بحلول عام 2024، نتقدم لنصبح علامة تجارية عالمية من خلال بدء عملياتنا في منطقة البلقان أيضًا. هدفنا هو أن نصبح منصة عالمية لتأجير السيارات من خلال البدء في تقديم خدماتنا في أوروبا والأمريكتين قريبًا.

كيف تعمل RentiCar؟

تقدم RentiCar لعملائها تجربة تأجير سيارات سريعة وعملية بالتعاون مع شركائها التجاريين:

1. الحجز: يمكنك البحث عن سيارة عن طريق تحديد مواقع البدء والعودة على موقعنا الإلكتروني أو تطبيقنا للهاتف المحمول.

2. اختيار السيارة: اختر السيارة التي تناسب احتياجاتك وأكمل حجزك.

3. التأكيد والتسليم: بعد تأكيد حجزك، يمكنك استلام سيارتك من النقطة التي حددها شريكنا التجاري. يكفي أن تحمل معك هويتك ورخصة قيادتك وبطاقة الائتمان الخاصة بك عند التسليم.

ما هي الخدمات المتوفرة في RentiCar؟

تقدم RentiCar لعملائها الخدمات التالية من خلال شبكتها الواسعة من الشركاء التجاريين:

منصة تأجير السيارات : توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من السيارات من خلال شركائنا التجاريين في جميع أنحاء تركيا.

: توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من السيارات من خلال شركائنا التجاريين في جميع أنحاء تركيا. عملية حجز سهلة : إمكانية إجراء حجوزات سريعة من خلال موقع ويب سهل الاستخدام وتطبيق للهاتف المحمول.

: إمكانية إجراء حجوزات سريعة من خلال موقع ويب سهل الاستخدام وتطبيق للهاتف المحمول. حلول مرنة : خيارات تأجير سيارات قصيرة وطويلة الأجل تناسب احتياجاتك.

: خيارات تأجير سيارات قصيرة وطويلة الأجل تناسب احتياجاتك. شبكة محلية ودولية: لدينا بنية تحتية قوية في تركيا ونتقدم نحو أهدافنا العالمية من خلال توسعنا الدولي.

كيف يمكنني التواصل مع RentiCar؟

يمكنك استخدام الطرق التالية للتواصل مع RentiCar:

الموقع الإلكتروني: www.renticar.com

البريد الإلكتروني: info@renticar.com

الهاتف: 0850 308 0 308

إلى أين نتجه في المستقبل؟

تتمثل رؤيتنا في RentiCar في جعل تأجير السيارات أسهل وأكثر سهولة للجميع. نهدف إلى أن نصبح منصة عالمية لتأجير السيارات من خلال نقل توسعنا الدولي، الذي بدأناه في منطقة البلقان، إلى أوروبا والأمريكتين.

انطلق مع RentiCar!

تقدم RentiCar، بالتعاون مع شركائها التجاريين، حلاً سهلاً وموثوقًا لتأجير السيارات. اختر السيارة التي تناسب احتياجاتك من موقعنا الإلكتروني أو تطبيقنا للهاتف المحمول واستمتع بالانطلاق!

معلومات الشركة

اسم الشركة: GOGOCAR BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

العنوان: FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, Kule-1 No:8/54 Kat:14 Ümraniye/İstanbul

رقم Mersis: 0396134889500001

رقم الضرائب: 3961348895

الهاتف: 0850 308 0 308

البريد الإلكتروني: info@renticar.com