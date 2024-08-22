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سيارات للإيجار

Alfa Romeo Tonale

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Audi A4

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Audi A3 Sedan

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Audi A6

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Audi A3 HB

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Audi Q2

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Audi Q3

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Audi A3

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Audi Q5

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Audi A8 Long

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Audi A4 Quattro

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Audi A6 Hybrid

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Bmw i3 Series

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Bmw 2 Serisi

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Bmw 3 Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Bmw 5 Serisi

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Bmw 4 Serisi

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Bmw 3 Series (auto)

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Bmw 4 Serisi

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Bmw X1

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Bmw X3

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
1 المقعد

Bmw 1 Series (auto)

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Bmw 5 Series (auto)

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Bmw 1 Serisi

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
4 المقعد

Bmw İx3

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

BYD Atto 3

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Cadillac Escalade

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
7 المقعد

Chery Tiggo 8 Pro

متوسط الجزء

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متوسط
7 المقعد

Chery Omoda 5

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Chery Tiggo 7 Pro

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Citroen C3 Aircross

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Citroen C4 Picasso

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Citroen C5 Aircross

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Citroen C4 Suv

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Citroen Jumpy

متوسط الجزء

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متوسط
9 المقعد

Citroen Berlingo

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Citroen AMİ

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
2 المقعد

Citroen Nemo

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Citroen C1

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Citroen C4 X

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Citroen DS4

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Citroen C4 Cactus

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Citroen C3

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Citroen C3 Aircross

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Citroen C4

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
4 المقعد

Citroen C3 Aircross

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Citroen Jumpy 8+1

متوسط الجزء

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متوسط
9 المقعد

Citroen C-Elysee

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Citroen C3 Aircross

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Cupra Formentor

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Dacia Lodgy 7

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
7 المقعد

Dacia Duster 4x2

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Dacia Dokker

تجاري الجزء

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تجاري
4 المقعد

Dacia Sandero

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Dacia Sandero Stepway

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Dacia Lodgy 5

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Dacia Duster 4x4

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Dacia Logan

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Dacia Jogger 7

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
7 المقعد

Ds Automobiles DS 7

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Ds Automobiles 9

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Ds Automobiles DS7 Crossback

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Fiat Panda

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
4 المقعد

Fiat Ulysse

متوسط الجزء

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متوسط
9 المقعد

Fiat 500X

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat 500L

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Fiat Pratico-Açık kasa

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
3 المقعد

Fiat Albea

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Egea HB

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Doblo

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Fiat Ducato Karavan

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Fiat Practico Karavan

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
7 المقعد

Fiat Egea Hybrid

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Egea Hybrid

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Fiorino

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat 500e

متوسط الجزء

Car image
متوسط
4 المقعد

Fiat 500

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Linea

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Egea

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat Egea Cross

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Fiat 500L Wagon

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Ford Tourneo Courier

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Ford Transit

متوسط الجزء

Car image
متوسط
3 المقعد

Ford Connect

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Ford Kuga

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Ford Tourneo Custom 8+1

متوسط الجزء

Car image
متوسط
9 المقعد

Ford Puma

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Ford Courier

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Ford S-Max

متوسط الجزء

Car image
متوسط
1 المقعد

Ford Custom

تجاري الجزء

Car image
تجاري
3 المقعد

Ford Fiesta

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Ford Mondeo

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Ford Transit Karavan

متوسط الجزء

Car image
متوسط
10 المقعد

Ford Ecosport

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Ford Focus

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Honda CRV

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Honda City

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Honda Civic

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Honda CR-V

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Hyundai i30

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Hyundai Accent Blue

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Hyundai Tucson

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Hyundai Elentra

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Hyundai i10

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
4 المقعد

Hyundai Bayon

متوسط الجزء

Car image
متوسط
4 المقعد

Hyundai Santa Fe

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Hyundai Elantra

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Hyundai Kona

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Hyundai Staria 8+1

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
9 المقعد

Hyundai Ioniq 6

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Hyundai i20

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Isuzu D-Max

متوسط الجزء

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متوسط
4 المقعد

Jaguar I Peace

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Jaguar I Pace

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Jeep Renegade

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Jeep Compass

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Kia Rio

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Kia Cerato

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Kia Sorento

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Kia Stonic

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Kia Picanto

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Kia Xceed

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Kia Sportage

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Kia Ceed

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Maserati Grecale

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Mazda CX3

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Mercedes Sprinter Panelvan

تجاري الجزء

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تجاري
3 المقعد

Mercedes ML Serisi

الرفاهية الجزء

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الرفاهية
5 المقعد

Mercedes EQE 350

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes E Class

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes A Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes C Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes GLB Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes S Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes CLA200

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mercedes B Serisi

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Mercedes CLA serisi

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Mercedes GLA Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
4 المقعد

Mercedes Vito

متوسط الجزء

Car image
متوسط
8 المقعد

Mercedes E Serisi

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Mg ZS

متوسط الجزء

Car image
متوسط
4 المقعد

Mini Cooper

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Mitsubishi L200

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Mitsubishi L200 4x4

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Mitsubishi SpaceStar

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Mitsubishi L200 4X4 Gladyatör

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Nissan Qashqai

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Nissan X-Trail

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Nissan Note

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Nissan Navara

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Nissan Juke

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Nissan Micra

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Opel Insignia

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Crossland X

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Astra Sedan

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Opel Zafira

متوسط الجزء

Car image
متوسط
9 المقعد

Opel Grandland X

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Mokka

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Astra

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Crossland

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Opel GrandLand

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Corsa

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Opel Astra HB

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Opel Crossland Hybrid

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Opel Combo

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Peugeot 5008

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Peugeot 208

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Peugeot 508

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Peugeot Rifter

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Peugeot 408

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Peugeot 308

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Peugeot 2008

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Peugeot 301

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Peugeot Expert (4+1)

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Peugeot Expert Traveller

متوسط الجزء

Car image
متوسط
9 المقعد

Peugeot 3008

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Peugeot Partner

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Porsche Panamera

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Porsche Taycan

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Range Rover Sport

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Range Rover Evoqe

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Renault Kangoo

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Renault Trafic Passenger

متوسط الجزء

Car image
متوسط
9 المقعد

Renault Megane HB

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Renault ZOE

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
4 المقعد

Renault Capture Hybrid

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Express Van

تجاري الجزء

Car image
تجاري
3 المقعد

Renault Captur

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Clio Sport Tourer

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Renault Koleos

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Renault Express Combi

الاقتصادية الجزء

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الاقتصادية
5 المقعد

Renault Kadjar

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Renault Talisman

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Renault Clio IV

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Renault Symbol

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
4 المقعد

Renault Clio

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
4 المقعد

Renault Austral

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Megane E-Tech

متوسط الجزء

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متوسط
5 المقعد

Renault Taliant

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Renault Master

متوسط الجزء

Car image
متوسط
3 المقعد

Renault Megane

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Megane HB

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Megane HB

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Fluence

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Renault Megane HB

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Seat Tarraco

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Seat Ibiza

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Seat Leon

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Seat Ateca

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Seat Arona

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Seat Toledo

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Skoda Fabia

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Skoda Octavia

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Skoda Yeti

متوسط الجزء

Car image
متوسط
1 المقعد

Skoda Kamiq

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Skoda Superb

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Skoda Scala

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Skoda Rapid

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Skoda Kodiaq

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Skoda Karoq

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Skywell ET5

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Subaru Forester

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Suzuki Vitara

متوسط الجزء

Car image
متوسط
1 المقعد

Suzuki Swift Hybrid

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Suzuki Baleno

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Suzuki Sx4

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Tesla Model Y

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Tesla Model S

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Toyota Proace

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Toyota C-HR Hybrid

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota Corolla Hybrid

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota C-HR

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota Yaris Cross

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota CH-R

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Toyota Corolla

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota Cross

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota Cross Hybrid

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Toyota Yaris

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Toyota Hilux 4x4

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Toyota Hilux

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Volkswagen Passat Variant

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen Passat

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen Touran

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Volkswagen Jetta

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Volkswagen Transporter

متوسط الجزء

Car image
متوسط
9 المقعد

Volkswagen Polo

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
5 المقعد

Volkswagen Taigo

متوسط الجزء

Car image
متوسط
4 المقعد

Volkswagen Tiguan

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen Golf

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen Caravelle

الاقتصادية الجزء

Car image
الاقتصادية
9 المقعد

Volkswagen Caddy

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen T-ROC

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen Amarok 4x4

تجاري الجزء

Car image
تجاري
5 المقعد

Volkswagen T-CROSS

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volkswagen Transporter 8+1

متوسط الجزء

Car image
متوسط
9 المقعد

Volvo S60

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volvo XC60

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volvo XC40

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Volvo S90

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Volvo XC90

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
7 المقعد

Volvo V40

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volvo S80

متوسط الجزء

Car image
متوسط
5 المقعد

Volvo C40

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Volvo V90

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
5 المقعد

Volvo XC40 Recharge

الرفاهية الجزء

Car image
الرفاهية
1 المقعد

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