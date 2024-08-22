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Autovermietungsfirmen

Alfa Romeo Tonale

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Audi A4 Quattro

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Audi A6 Hybrid

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Audi A3 Sedan

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Audi A3 HB

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Audi A4

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Audi A6

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Audi Q2

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Audi Q3

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Audi Q5

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Audi A3

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Audi A8 Long

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Bmw i3 Series

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Bmw 3 Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Bmw 5 Serisi

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Bmw 2 Serisi

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Bmw 3 Series (auto)

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Bmw 1 Serisi

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Bmw 1 Series (auto)

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Bmw 5 Series (auto)

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Bmw 4 Serisi

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Bmw X1

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Bmw İx3

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

BYD Atto 3

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Cadillac Escalade

Luxus Segment

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Luxus
7 Sitzplatz

Citroen Jumpy 8+1

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Citroen C-Elysee

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Citroen C4 Picasso

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen C5 Aircross

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen Jumpy

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Citroen AMİ

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
2 Sitzplatz

Citroen C4 Suv

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen Nemo

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Citroen C1

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Citroen Berlingo

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen DS4

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen C4 Cactus

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen C4 X

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Citroen C3 Aircross

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Citroen C3

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Citroen C4

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Cupra Formentor

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Dacia Jogger 7

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
7 Sitzplatz

Dacia Lodgy 7

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
7 Sitzplatz

Dacia Dokker

Kommerziell Segment

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Kommerziell
4 Sitzplatz

Dacia Sandero

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Dacia Duster 4x2

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Dacia Sandero Stepway

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Dacia Lodgy 5

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Dacia Duster 4x4

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Dacia Logan

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ds Automobiles DS 7

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Ds Automobiles 9

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Ds Automobiles DS7 Crossback

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Fiat Egea Cross

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat 500L Wagon

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Fiat Egea

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat 500L

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Fiat Panda

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Fiat Albea

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat Ulysse

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Fiat Ducato Karavan

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Fiat Egea HB

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat 500X

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat Pratico-Açık kasa

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
3 Sitzplatz

Fiat Doblo

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Fiat 500e

Mittel Segment

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Mittel
4 Sitzplatz

Fiat Practico Karavan

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
7 Sitzplatz

Fiat Fiorino

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat Egea Hybrid

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Fiat Linea

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ford Tourneo Courier

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ford Tourneo Courier

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ford Transit

Mittel Segment

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Mittel
3 Sitzplatz

Ford Connect

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Ford Kuga

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Ford Tourneo Custom 8+1

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Ford Puma

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Ford Courier

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Ford S-Max

Mittel Segment

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Mittel
1 Sitzplatz

Ford Custom

Kommerziell Segment

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Kommerziell
3 Sitzplatz

Ford Fiesta

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ford Mondeo

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Ford Tourneo Courier

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ford Ecosport

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Ford Transit Karavan

Mittel Segment

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Mittel
10 Sitzplatz

Ford Tourneo Courier

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Ford Focus

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Ford Tourneo Courier

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Honda Civic

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Honda CR-V

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Honda CRV

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Honda City

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Hyundai i30

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Hyundai Tucson

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Hyundai i10

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Hyundai Elentra

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Hyundai Bayon

Mittel Segment

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Mittel
4 Sitzplatz

Hyundai Accent Blue

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Hyundai Ioniq 6

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Hyundai Santa Fe

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Hyundai Elantra

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Hyundai Kona

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Hyundai Staria 8+1

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
9 Sitzplatz

Hyundai i20

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Isuzu D-Max

Mittel Segment

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Mittel
4 Sitzplatz

Jaguar I Peace

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Jaguar I Pace

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Jeep Renegade

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Jeep Compass

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Kia Ceed

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Kia Rio

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Kia Cerato

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Kia Sorento

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Kia Stonic

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Kia Picanto

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Kia Xceed

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Kia Sportage

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Kia Sportage

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Maserati Grecale

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mazda CX3

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Mercedes Sprinter Panelvan

Kommerziell Segment

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Kommerziell
3 Sitzplatz

Mercedes E Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes B Serisi

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Mercedes GLA Serisi

Luxus Segment

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Luxus
4 Sitzplatz

Mercedes Vito

Mittel Segment

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Mittel
8 Sitzplatz

Mercedes ML Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes EQE 350

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes A Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes E Class

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes C Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes GLB Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes CLA200

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes S Serisi

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Mercedes CLA serisi

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Mg ZS

Mittel Segment

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Mittel
4 Sitzplatz

Mini Cooper

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Mitsubishi L200 4X4 Gladyatör

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Mitsubishi L200

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Mitsubishi L200 4x4

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Mitsubishi SpaceStar

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Nissan Juke

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Nissan Micra

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Nissan Qashqai

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Nissan X-Trail

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Nissan Note

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Nissan Navara

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Opel Crossland Hybrid

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Crossland X

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Astra Sedan

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Opel Grandland X

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Zafira

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Opel Insignia

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Mokka

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Astra

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Crossland

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Opel GrandLand

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Opel Corsa

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Opel Astra HB

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Opel Combo

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Peugeot Partner

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Peugeot 208

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Peugeot 3008

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Peugeot 5008

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Peugeot 508

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Peugeot Rifter

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Peugeot 408

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Peugeot 308

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Peugeot 2008

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Peugeot 301

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Peugeot Expert Traveller

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Porsche Panamera

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Porsche Taycan

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Range Rover Sport

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Range Rover Evoqe

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Renault Megane

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Megane HB

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Trafic Passenger

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Renault Fluence

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Kangoo

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Renault ZOE

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Renault Clio Sport Tourer

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Renault Capture Hybrid

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Captur

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Koleos

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Renault Express Van

Kommerziell Segment

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Kommerziell
3 Sitzplatz

Renault Megane E-Tech

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Clio IV

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Renault Kadjar

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Talisman

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Renault Express Combi

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Renault Taliant

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Renault Symbol

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Renault Clio

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
4 Sitzplatz

Renault Megane HB

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Megane HB

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Master

Mittel Segment

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Mittel
3 Sitzplatz

Renault Megane HB

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Renault Megane HB

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Seat Ibiza

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Seat Tarraco

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Seat Leon

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Seat Arona

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Seat Ateca

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Seat Toledo

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Skoda Kodiaq

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Skoda Octavia

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Skoda Fabia

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Skoda Kamiq

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Skoda Yeti

Mittel Segment

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Mittel
1 Sitzplatz

Skoda Superb

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Skoda Scala

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Skoda Karoq

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Skoda Rapid

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Skoda Karoq

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Skywell ET5

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Subaru Forester

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Suzuki Baleno

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Suzuki Sx4

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Suzuki Vitara

Mittel Segment

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Mittel
1 Sitzplatz

Suzuki Swift Hybrid

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Tesla Model Y

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Tesla Model S

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Toyota Hilux 4x4

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Toyota Proace

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Toyota C-HR Hybrid

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Toyota Corolla Hybrid

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Toyota CH-R

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Toyota C-HR

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Toyota Yaris Cross

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Toyota Corolla

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Toyota Hilux

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Toyota Cross

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Toyota Yaris

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Toyota Cross Hybrid

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen Transporter 8+1

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Volkswagen Passat Variant

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen Passat

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen Touran

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Volkswagen Transporter

Mittel Segment

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Mittel
9 Sitzplatz

Volkswagen Taigo

Mittel Segment

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Mittel
4 Sitzplatz

Volkswagen Jetta

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Volkswagen Polo

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
5 Sitzplatz

Volkswagen Tiguan

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen Golf

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen Caravelle

Ökonomisch Segment

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Ökonomisch
9 Sitzplatz

Volkswagen Caddy

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen T-ROC

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volkswagen Amarok 4x4

Kommerziell Segment

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Kommerziell
5 Sitzplatz

Volkswagen T-CROSS

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volvo S60

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volvo XC60

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volvo XC40

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Volvo C40

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Volvo S90

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Volvo XC90

Luxus Segment

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Luxus
7 Sitzplatz

Volvo V40

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Volvo V90

Luxus Segment

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Luxus
5 Sitzplatz

Volvo S80

Mittel Segment

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Mittel
5 Sitzplatz

Unsere Marken

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