Werden Sie unser Geschäftspartner

RentiCar schafft einen Nutzen für seine Geschäftspartner indem es schnelle zuverlässige und zugängliche Autovermietungsdienste anbietet die ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit gewährleisten.

Mit mehr als 100 Geschäftspartnern und einer Auswahl von fast 800 Fahrzeugen bedient RentiCar seine Kunden an fast 300 Orten in der Türkei. Mit technologischen Lösungen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle die die Autovermietung einfach und praktisch macht unterstützt RentiCar die Steigerung des Geschäftsvolumens seiner Partner. In der digitalisierten Welt bietet RentiCar die Möglichkeit mit wenigen Klicks viele verschiedene Fahrzeugtypen -marken und -modelle schnell und sicher in der gesamten Türkei zu mieten. RentiCar wartet auf Sie um eine starke Geschäftspartnerschaft mit seinem fachkundigen Verkaufspersonal aufzubauen.