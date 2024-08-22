RentiCar est une entreprise de courtage de location de voiture avec la priorité de la satisfaction client de premier niveau, et un service de location de voiture convivial, facile, fiable et accessible qui fournit une entreprise durable et rentable pour ses partenaires.

Avec plus de 100 partenaires commerciaux et une diversité qui est cohérente avec près de 800 véhicules, RentiCar est actif à +300 points à travers la Turquie. Soutenu par une interface conviviale et un logiciel avec la dernière technologie, RentiCar offre à ses clients un service de location de voiture facile à utiliser, un support client orienté solutions, et un volume d'affaires prospère à ses partenaires. RentiCar fournit une expérience unique sur la location de voiture qui peut être complétée en toute sécurité en quelques minutes et quelques étapes, qui offre l'opportunité de louer des véhicules de nombreux types, marques et modèles différents à travers la Turquie. Avec une équipe d'experts de vente expérimentés et très professionnels, RentiCar recherche des partenariats commerciaux potentiels.