RentiCar is een autoverhuurmakelaardijbedrijf met de prioriteit van eersteklas klanttevredenheid, en een gebruiksvriendelijke, gemakkelijke, betrouwbare en toegankelijke autoverhuurservice die een duurzame en winstgevende business biedt voor zijn partners.

Met meer dan 100 zakenpartners en een diversiteit die consistent is met bijna 800 voertuigen, is RentiCar actief op +300 punten door heel Turkije. Ondersteund door een gebruiksvriendelijke interface en software met de nieuwste technologie, biedt RentiCar aan zijn klanten een gemakkelijk te gebruiken autoverhuurservice, oplossingsgerichte klantenondersteuning en een bloeiend bedrijfsvolume aan zijn partners. RentiCar biedt een unieke ervaring op autoverhuur die veilig kan worden voltooid binnen enkele minuten en enkele stappen, die de mogelijkheid biedt om voertuigen van vele verschillende types, merken en modellen door heel Turkije te huren. Met een team van ervaren en zeer professionele verkoopexperts, zoekt RentiCar naar potentiële zakenpartnerschappen.