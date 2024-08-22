شركة RentiCar هي شركة وساطة لتأجير السيارات تضع في مقدمة أولوياتها إرضاء العملاء من الدرجة الأولى، وخدمة تأجير سيارات سهلة الاستخدام وسهلة وموثوقة ويمكن الوصول إليها وتوفر أعمالاً مستدامة ومربحة لشركائها.

تنشط شركة RentiCar في أكثر من 100 شريك تجاري وتنوع يتسق مع ما يقرب من 800 سيارة، وتنشط في أكثر من 300 نقطة في جميع أنحاء تركيا. وبدعم من واجهة سهلة الاستخدام وبرمجيات مزودة بأحدث التقنيات، تقدم شركة RentiCar لعملائها خدمة تأجير سيارات سهلة الاستخدام، ودعم العملاء الموجه نحو الحلول، وحجم أعمال مزدهر لشركائها. توفر شركة رينتي كار تجربة فريدة من نوعها في تأجير السيارات التي يمكن إتمامها بأمان في غضون دقائق قليلة وبخطوات قليلة، مما يوفر الفرصة لاستئجار سيارات من أنواع وعلامات تجارية وموديلات مختلفة في جميع أنحاء تركيا. مع فريق من خبراء المبيعات ذوي الخبرة والمهنية العالية، تبحث شركة RentiCar عن شراكات تجارية محتملة.