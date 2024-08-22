0850 308 0 308
Contact Center

Huurauto's

Symbol

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Alfa Romeo Tonale

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Audi A3

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Audi A4 Quattro

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Audi A6 Hybrid

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Audi A8 Long

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Audi A3 Sedan

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Audi A3 HB

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Audi A4

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Audi Q2

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Audi A6

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Audi Q3

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Audi Q5

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Bmw 1 Serisi

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Bmw 3 Series (auto)

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Bmw 1 Series (auto)

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw 5 Series (auto)

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw İx3

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw 2 Serisi

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw 3 Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Bmw 5 Serisi

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw i3 Series

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw X1

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Bmw X3

Luxe Segment

Car image
Luxe
1 Stoel

Bmw 4 Serisi

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

BYD Atto 3

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Cadillac Escalade

Luxe Segment

Car image
Luxe
7 Stoel

Chery Tiggo 7 Pro

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Chery Tiggo 8 Pro

Medium Segment

Car image
Medium
7 Stoel

Chery Omoda 5

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen AMİ

Economisch Segment

Car image
Economisch
2 Stoel

Citroen C4 Cactus

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen Nemo

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Citroen Jumpy 8+1

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Citroen C3

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Citroen C3 Aircross

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Citroen C4 Picasso

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen C4

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Citroen C4 Suv

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen C-Elysee

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Citroen C5 Aircross

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen Jumpy

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Citroen C4 X

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen C1

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Citroen Berlingo

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Citroen DS4

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Cupra Formentor

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Dacia Duster 4x4

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Dacia Jogger 7

Economisch Segment

Car image
Economisch
7 Stoel

Dacia Logan

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Dacia Dokker

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
4 Stoel

Dacia Lodgy 7

Economisch Segment

Car image
Economisch
7 Stoel

Dacia Sandero

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Dacia Duster 4x2

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Dacia Sandero Stepway

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Dacia Lodgy 5

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Ds Automobiles DS 7

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Ds Automobiles 9

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Ds Automobiles DS7 Crossback

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Fiat Ducato Karavan

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Fiat 500

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Egea Cross SW

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Fiorino

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat 500e

Medium Segment

Car image
Medium
4 Stoel

Fiat Egea Cross

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Linea

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat 500L Wagon

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Fiat Panda

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Fiat Egea

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Ulysse

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Fiat 500X

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Pratico-Açık kasa

Economisch Segment

Car image
Economisch
3 Stoel

Fiat Egea HB

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat 500L

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Fiat Albea

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Practico Karavan

Economisch Segment

Car image
Economisch
7 Stoel

Fiat Egea Hybrid

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Fiat Doblo

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Ford Transit Karavan

Medium Segment

Car image
Medium
10 Stoel

Ford Ecosport

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Ford Custom

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
3 Stoel

Ford Fiesta

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Ford Mondeo

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Ford Focus

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Ford Tourneo Courier

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Ford Kuga

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Ford Transit

Medium Segment

Car image
Medium
3 Stoel

Ford Tourneo Custom 8+1

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Ford S-Max

Medium Segment

Car image
Medium
1 Stoel

Ford Connect

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Ford Puma

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Ford Courier

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Honda City

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Honda CR-V

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Honda Civic

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Honda CRV

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Hyundai Staria 8+1

Economisch Segment

Car image
Economisch
9 Stoel

Hyundai Elantra

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Hyundai Kona

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Hyundai Ioniq 6

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Hyundai i20

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Hyundai Tucson

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Hyundai i10

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Hyundai Elentra

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Hyundai Bayon

Medium Segment

Car image
Medium
4 Stoel

Hyundai i30

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Hyundai Accent Blue

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Hyundai Santa Fe

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Isuzu D-Max

Medium Segment

Car image
Medium
4 Stoel

Jaguar I Pace

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Jaguar I Peace

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Jeep Renegade

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Jeep Compass

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Kia Stonic

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Kia Picanto

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Kia Xceed

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Kia Sportage

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Kia Ceed

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Kia Rio

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Kia Cerato

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Kia Sorento

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Maserati Grecale

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mazda CX3

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Mercedes C Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes S Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes GLB Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes CLA200

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes B Serisi

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Mercedes GLA Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
4 Stoel

Mercedes E Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes ML Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes CLA serisi

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Mercedes Vito

Medium Segment

Car image
Medium
8 Stoel

Mercedes Sprinter Panelvan

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
3 Stoel

Mercedes E Class

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes A Serisi

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mercedes EQE 350

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Mg ZS

Medium Segment

Car image
Medium
4 Stoel

Mini Cooper

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Mitsubishi L200 4x4

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Mitsubishi SpaceStar

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Mitsubishi L200 4X4 Gladyatör

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Mitsubishi L200

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Nissan Navara

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Nissan Juke

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Nissan X-Trail

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Nissan Micra

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Nissan Note

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Nissan Qashqai

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel Astra

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel Crossland

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Opel Crossland Hybrid

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel Corsa

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Opel Astra HB

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Opel Combo

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Opel Crossland X

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel Astra Sedan

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Opel Grandland X

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel Zafira

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Opel Insignia

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel GrandLand

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Opel Mokka

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot 308

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot Expert (4+1)

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot 408

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot 2008

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot 301

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Peugeot Expert Traveller

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Peugeot 208

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Peugeot 3008

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot Partner

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Peugeot 5008

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot 508

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Peugeot Rifter

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Porsche Panamera

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Porsche Taycan

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Range Rover Evoqe

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Range Rover Sport

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Renault Kadjar

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Taliant

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Renault Talisman

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Renault Clio

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Renault Megane E-Tech

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Master

Medium Segment

Car image
Medium
3 Stoel

Renault Trafic Passenger

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Renault Megane

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Megane HB

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Capture Hybrid

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Fluence

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Kangoo

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Renault ZOE

Economisch Segment

Car image
Economisch
4 Stoel

Renault Express Van

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
3 Stoel

Renault Clio Sport Tourer

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Renault Express Combi

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Renault Koleos

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Renault Austral

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Captur

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Renault Clio IV

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Seat Ateca

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Seat Arona

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Seat Toledo

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Seat Tarraco

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Seat Ibiza

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Seat Leon

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Skoda Superb

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Skoda Scala

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Skoda Rapid

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Skoda Karoq

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Skoda Kodiaq

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Skoda Fabia

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Skoda Yeti

Medium Segment

Car image
Medium
1 Stoel

Skoda Octavia

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Skoda Kamiq

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Skywell ET5

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Subaru Forester

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Suzuki Swift Hybrid

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Suzuki Baleno

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Suzuki Sx4

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Suzuki Vitara

Medium Segment

Car image
Medium
1 Stoel

Tesla Model S

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Tesla Model Y

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Toyota Cross

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Toyota CH-R

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Toyota Cross Hybrid

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Toyota Hilux 4x4

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Toyota Yaris

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Toyota Corolla

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Toyota Proace

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Toyota Hilux

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Toyota C-HR Hybrid

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Toyota C-HR

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Toyota Corolla Hybrid

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Toyota Yaris Cross

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen Golf

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen Caravelle

Economisch Segment

Car image
Economisch
9 Stoel

Volkswagen Transporter 8+1

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Volkswagen Caddy

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen Passat Variant

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen T-ROC

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen Touran

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Volkswagen Amarok 4x4

Commercieel Segment

Car image
Commercieel
5 Stoel

Volkswagen T-CROSS

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen Passat

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volkswagen Taigo

Medium Segment

Car image
Medium
4 Stoel

Volkswagen Jetta

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Volkswagen Transporter

Medium Segment

Car image
Medium
9 Stoel

Volkswagen Polo

Economisch Segment

Car image
Economisch
5 Stoel

Volkswagen Tiguan

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volvo XC40 Recharge

Luxe Segment

Car image
Luxe
1 Stoel

Volvo XC90

Luxe Segment

Car image
Luxe
7 Stoel

Volvo V90

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Volvo C40

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Volvo S60

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volvo XC60

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volvo XC40

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Volvo S90

Luxe Segment

Car image
Luxe
5 Stoel

Volvo V40

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Volvo S80

Medium Segment

Car image
Medium
5 Stoel

Onze merken

Waarom kiezen voor RentiCar?

Duizenden Voertuigen voor Elke Vraag

Of het nu voor werk of vakantie is, sedan of SUV; Wat uw behoeften en dromen ook zijn, wij hebben het voertuig dat u zoekt.

Perfecte Klantervaring

We hebben alle processen geminimaliseerd voor u om de ideale auto te vinden op de snelste, veiligste en gemakkelijkste manier. Bovendien zijn we altijd bij u op uw reis.

Geen Verborgen Kosten, Alles is Transparant

De prijs die u zult betalen in RentiCar wordt vanaf het begin bepaald. Wanneer u uw voertuig gaat ophalen, zult u geen verrassingskosten tegenkomen.

Welkom in de autowereld van renticar.com! Wij bieden het voertuig van uw dromen tegen de meest betaalbare prijzen aan iedereen die door heel Turkije wil reizen. We hebben een breed scala aan voertuigen vol speciale opties voor u op de populaire autoverhuurlocaties van Turkije.

Unieke Voertuigmodellen en Merken

Honderden voertuigmodellen en merken die u kunt bekijken op onze autoverhuurpagina wachten op u. De meest geprefereerde voertuigmerken en -modellen van Turkije komen samen op renticar.com. Welk merk u ook leuk vindt of welk model u ook zoekt, u kunt er zeker van zijn dat u een speciale optie voor u kunt vinden op onze website.

Betaalbare Prijsgarantie op Populaire Locaties

Als u van plan bent om in elke uithoek van Turkije te reizen, hebben we betaalbare voertuigen voor u op populaire locaties. Ervaar autoverhuur met renticar.com op de meest geprefereerde bestemmingen van Turkije, van Istanbul tot Antalya, van Izmir tot Cappadocië. Bovendien met een betaalbare prijsgarantie!

Speciale Aanbiedingen en Campagnes

U kunt onze speciale aanbiedingen en campagnes volgen door onze website regelmatig te bezoeken. Vergeet niet ons te volgen, zodat u de voordelen die u tijdens vakantieseizoenen, speciale dagen of verrassingskortingen wachten niet mist. renticar.com is er altijd voor u om het meest betaalbare voertuig voor u te vinden.

Gevoelige Serviceaanpak

Als Renticar.com staan we bekend om het belang dat we hechten aan klanttevredenheid. Om u de beste service te bieden, worden onze voertuigen regelmatig onderhouden en schoongemaakt. U kunt op ons vertrouwen voor een veilige en comfortabele reis.

Kies renticar.com om heel Turkije te ontdekken. Een breed scala aan voertuigen op onze site wacht op u met betaalbare prijzen en speciale aanbiedingen. Bekijk nu onze voertuigmodellenpagina en vind uw droomvoertuig!

Onthoud, renticar.com is er altijd voor u. Wij wensen u een prettige reis!