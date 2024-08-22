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Location de voiture
Qui est responsable des frais d'entretien courant ?
La période de location de voiture peut-elle être prolongée ?
Comment fonctionnent les processus d'annulation / de remboursement ?
Quelles sont les informations sur la marque et le modèle des voitures de location ?
Comment louer une voiture ?
Qu'est-ce que la location de voiture en aller simple ?
Puis-je emmener un animal de compagnie dans une voiture de location ?
Les clés de secours sont-elles fournies dans les locations de voitures ?
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Conditions générales de location de voiture
Qui peut louer une voiture ?
Que se passe-t-il si quelqu'un d'autre conduit la voiture de location ?
Combien de personnes peuvent conduire une voiture de location ?
Combien de jours puis-je louer une voiture ?
Puis-je voyager à l'étranger avec une voiture en leasing ?
Qui paie les dommages en cas d'accident avec une voiture de location ?
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Prix et Paiement
Quelles sont les différences de prix de location de voiture ?
Sur quoi sont calculés les frais de location de voiture ?
Y a-t-il des frais de caution pour la location de voiture ?
Quelles sont les options de paiement pour la location de voiture ?
Le carburant est-il inclus dans la location de voiture ?
Prise en charge du véhicule
Quel est le niveau de carburant dans le réservoir de ma voiture de location ?
Où récupérer le véhicule de location ?
Quelles sont les procédures/contrôles à effectuer lors de la prise en charge du véhicule ?
Quels sont les problèmes liés au carburant à prendre en compte lors du processus de restitution du véhicule ?
Livraison du véhicule
Où dois-je livrer le véhicule ?
Que faut-il prendre en compte lors de la remise du véhicule ?
Accident, Dommages et Détournement Manquant Statut
Que se passe-t-il si la clé de voiture est perdue ?
Que se passe-t-il si le permis est perdu ?
Services supplémentaires
Quels sont les postes de dépenses inclus dans les frais de location de voiture ? Quels types de dépenses sont exclus de ce périmètre ?
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Location de voiture à l'aéroport
Où se trouvent les points de prise en charge à l'aéroport pour ma voiture de location ?
Location de voiture mensuelle
Comment louer une voiture mensuellement ?
Qu'est-ce que la location de voiture mensuelle ?
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Qu'est-ce que la location de voiture à long terme ?
Quelle est la durée de la location de voiture à long terme ?
Location de véhicules utilitaires
Quelle est la durée idéale de location des véhicules utilitaires ?
Quels documents sont nécessaires lors de la location d'un véhicule utilitaire ?
Quelles sont les différences entre les voitures particulières ?
Qu'est-ce qui détermine les prix de location de voitures commerciales ?
Quels sont les modèles de véhicules utilitaires disponibles à la location ?
Comment se déroulent les étapes d'approbation dans les processus de location de véhicules utilitaires ?
La responsabilité du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) incombe-t-elle à l'utilisateur ou au fournisseur de services de location de voitures ?
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