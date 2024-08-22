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Location de voiture

Qui est responsable des frais d'entretien courant ?
La période de location de voiture peut-elle être prolongée ?
Comment fonctionnent les processus d'annulation / de remboursement ?
Quelles sont les informations sur la marque et le modèle des voitures de location ?
Comment louer une voiture ?

Conditions générales de location de voiture

Qui peut louer une voiture ?
Que se passe-t-il si quelqu'un d'autre conduit la voiture de location ?
Combien de personnes peuvent conduire une voiture de location ?
Combien de jours puis-je louer une voiture ?
Puis-je voyager à l'étranger avec une voiture en leasing ?

Prix et Paiement

Quelles sont les différences de prix de location de voiture ?
Sur quoi sont calculés les frais de location de voiture ?
Y a-t-il des frais de caution pour la location de voiture ?
Quelles sont les options de paiement pour la location de voiture ?
Le carburant est-il inclus dans la location de voiture ?

Prise en charge du véhicule

Quel est le niveau de carburant dans le réservoir de ma voiture de location ?
Où récupérer le véhicule de location ?
Quelles sont les procédures/contrôles à effectuer lors de la prise en charge du véhicule ?
Quels sont les problèmes liés au carburant à prendre en compte lors du processus de restitution du véhicule ?

Livraison du véhicule

Où dois-je livrer le véhicule ?
Que faut-il prendre en compte lors de la remise du véhicule ?

Accident, Dommages et Détournement Manquant Statut

Que se passe-t-il si la clé de voiture est perdue ?
Que se passe-t-il si le permis est perdu ?

Services supplémentaires

Quels sont les postes de dépenses inclus dans les frais de location de voiture ? Quels types de dépenses sont exclus de ce périmètre ?
Comment obtenir des services/produits supplémentaires ?

Location de voiture à l'aéroport

Où se trouvent les points de prise en charge à l'aéroport pour ma voiture de location ?

Location de voiture mensuelle

Comment louer une voiture mensuellement ?
Qu'est-ce que la location de voiture mensuelle ?

Location de voiture longue durée

Qu'est-ce que la location de voiture à long terme ?
Quelle est la durée de la location de voiture à long terme ?

Location de véhicules utilitaires

Quelle est la durée idéale de location des véhicules utilitaires ?
Quels documents sont nécessaires lors de la location d'un véhicule utilitaire ?
Quelles sont les différences entre les voitures particulières ?
Qu'est-ce qui détermine les prix de location de voitures commerciales ?
Quels sont les modèles de véhicules utilitaires disponibles à la location ?