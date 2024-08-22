Comment louer une voiture chez RentiCar ? Vous pouvez facilement effectuer votre réservation en quelques étapes en saisissant les informations de date et de lieu sur www.renticar.com et en sélectionnant les caractéristiques du véhicule souhaité. De plus, il est très facile de devenir membre. Vous pouvez effectuer des opérations sur vos réservations existantes ainsi que faire de nouvelles réservations auprès du centre de communication RentiCar (0850 308 0 308). Vous pouvez également demander des devis de prix et de véhicules par e-mail à info@renticar.com.

Quelles sont les procédures/vérifications à effectuer lors de la prise en charge du véhicule ? Lors de la prise en charge du véhicule, vous devez avoir avec vous votre permis de conduire, une carte de crédit appartenant au conducteur, une pièce d'identité et le formulaire d'information de réservation. Le montant de la caution, qui varie en fonction de la durée de location du véhicule, est débité de votre carte de crédit au bureau de la société de location de voitures. De plus, votre score de crédit Findex est vérifié par la société fournissant le service de location de voitures.

La responsabilité du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur (MTV) incombe-t-elle à l'utilisateur ou à l'entreprise de location de voitures ? La responsabilité du paiement des taxes, qu'il s'agisse de la MTV ou d'autres taxes liées au véhicule, incombe à la société de location.

À quoi les tarifs de location de voitures sont-ils dus ? Les tarifs de location de voiture peuvent varier en fonction du segment du véhicule, de la marque/modèle, du type de transmission, du type de carburant, de la durée de la location et des services/produits supplémentaires souscrits pendant la période de location. De plus, la disponibilité du véhicule demandé (faible/forte quantité en stock) et le moment de la location (week-end, jours fériés, etc.) influencent les prix.

Peut-on louer un véhicule à la journée ou au mois ? Bien sûr, vous pouvez louer un véhicule en fonction de la durée dont vous avez besoin. Vous pouvez effectuer vos réservations de véhicules à la journée ou au mois sur notre site www.renticar.com ou en appelant notre Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308.

Quelles marques et modèles de véhicules proposez-vous pour le service de location ? Nous disposons de véhicules de différentes marques et modèles pour les segments que vous préférez, auprès de nos sociétés partenaires qui proposent des services de location.

Quelles sont les durées de location journalières et mensuelles ? La location journalière couvre des périodes inférieures à 30 jours, la location mensuelle couvre des périodes de 30 jours et plus.

Qu'est-ce que la location en aller simple ? Le retour du véhicule dans un lieu différent de celui où il a été pris en charge est appelé une location en aller simple. Des tarifs sont appliqués en fonction des conditions fixées par la société de location de voitures, en fonction de la différence de distance entre les deux lieux.

Quelles sont les informations et les procédures nécessaires pour la réservation d'un véhicule ? Pour la réservation d'un véhicule, le véhicule approprié est déterminé à l'aide de filtres tels que les informations de localisation du point de prise en charge/restitution du véhicule, les dates de prise en charge/restitution, et les caractéristiques du véhicule (segment, carburant, transmission). Une fois le véhicule à réserver déterminé, les informations du conducteur (nom, prénom, téléphone et e-mail) sont collectées et l'on passe à l'étape du paiement. Après confirmation du montant calculé de la location de voiture, le paiement est effectué par carte de crédit. Lors de la prise en charge du véhicule, le conducteur doit impérativement avoir sur lui sa carte de crédit personnelle, sa pièce d'identité, son permis de conduire et le document de réservation. Le montant de la caution est débité de la carte de crédit personnelle du conducteur lors de la prise en charge du véhicule.

Quelles sont les conditions d'âge de location et de permis de conduire ? Bien que les conditions varient selon les sociétés de location de voitures, en règle générale, il est requis d'avoir 21 ans et un permis de conduire du groupe B valide depuis au moins 1 an.

Qui peut louer une voiture ? Pour louer un véhicule, il suffit de posséder un permis de conduire et de respecter la durée minimale de possession du permis de conduire spécifiée par la société de location qui fournit le véhicule. Cette durée peut varier en fonction des conditions fixées par la société auprès de laquelle vous louerez votre véhicule.

Peut-on sortir du pays avec un véhicule de location ? L'utilisation des véhicules loués à l'étranger est interdite.

Comment prolonger la durée de location du véhicule ? L'approbation de la demande de prolongation de la durée de location du véhicule dépend de la disponibilité auprès de la société de location de voitures. Pour les demandes de prolongation, veuillez contacter le centre de contact RentiCar au 0850 308 0 308.

La localisation de restitution du véhicule peut-elle être modifiée après la réservation ? Au moment de la prise en charge du véhicule, toute demande de modification du lieu de restitution est communiquée à la société de location de voitures. Si un écart de prix survient en raison de la différence de localisation, ce supplément sera facturé et la transaction sera effectuée. Pour toute demande de modification du lieu de restitution pouvant survenir après la prise en charge du véhicule, veuillez contacter le Centre de Communication RentiCar au 0850 308 0 308.

Comment fonctionnent les processus d'annulation/de remboursement ? Vous pouvez facilement effectuer vos annulations/remboursements et toutes sortes de modifications sur www.renticar.com ou en appelant le Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308.

Quels sont les documents requis lors de la remise du véhicule ? Lors de la prise en charge du véhicule, vous devez avoir sur vous votre permis de conduire, une carte de crédit à votre nom, votre pièce d'identité et le formulaire d'information de réservation.

Où récupérer le véhicule loué ? Une fois le processus de réservation terminé, un formulaire d'information de réservation vous est envoyé. Le formulaire envoyé contient les informations de localisation de l'agence de location où vous récupérerez le véhicule. Le véhicule peut être récupéré au lieu de livraison du véhicule indiqué dans ces informations.

Quelles sont les considérations relatives au carburant à prendre en compte lors de la prise en charge et de la restitution du véhicule ? Les pratiques de gestion du carburant peuvent varier selon les sociétés de location de voitures. La pratique générale est de restituer le véhicule avec le même niveau de carburant qu'à la prise en charge.

Que faut-il vérifier lors de la restitution du véhicule ? Lorsque vous retournez le véhicule, vous devez avoir avec vous tous les documents et objets remis lors de la prise en charge du véhicule, tels que le certificat d'immatriculation, la clé et le formulaire de remise. Après avoir effectué les contrôles nécessaires avec le représentant de l'entreprise concernée sur place, le formulaire de restitution du véhicule doit impérativement être rempli.

Quel est le processus en cas de restitution anticipée du véhicule et quelles sont les obligations ? En cas de survenance d'une condition nécessitant un retour anticipé, vous pouvez effectuer vos transactions conformément aux critères spécifiés dans le contrat de location via l'adresse www.renticar.com ou en appelant le Centre de Communication RentiCar au 0850 308 0 308. Dans ce cas, le prix correspondant à la période d'utilisation du véhicule sera basé sur la date de retour, et les transactions pour le montant à rembourser seront transmises à la banque par notre société dans un délai de 3 jours ouvrables. Les banques remboursent généralement le montant correspondant sur votre carte de crédit dans un délai de 7 jours.

Que faire si le véhicule loué ne peut pas être restitué le jour de la restitution ? Conformément au contrat de location, il est impératif de restituer le véhicule à la date convenue. En cas de retard de restitution du véhicule pour quelque raison que ce soit, il est impératif de contacter immédiatement la société de location de voitures ou le Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308.

Que faire en cas de retard dans l'heure de restitution du véhicule ? Bien que cela varie selon les conditions contractuelles des sociétés de location de voitures, le fonctionnement général à cet égard est que le véhicule dont la livraison est retardée est facturé en calculant le coût de location d'une journée, à condition qu'il soit livré le lendemain de la date de livraison au plus tard, à la même heure. Dans ce cas, il convient de contacter la société de location de voitures ou le centre de communication RentiCar au numéro 0850 308 0 308.

Qui est responsable des frais d'entretien courant du véhicule ? Les frais d'entretien courant du véhicule sont pris en charge par la société de location de voitures.

Comment les utilisations et les recharges HGS sont-elles effectuées ? Les méthodes de paiement varient selon la société qui propose le service de location de votre véhicule, mais en règle générale, tous vos péages pendant le processus de location seront déduits de votre caution. Cela inclut les passages avec pénalité.

Dans quel cas une amende de circulation est-elle payée ? Conformément à la loi en vigueur, les amendes de circulation sont envoyées au conducteur qui a loué le véhicule. Les amendes de circulation sont accessibles via e-devlet.

Qu'est-ce qu'un dépôt et comment est-il appliqué ? Le montant de la caution indiqué lors de la réservation est débité de votre carte de crédit par la société de location le jour de la restitution du véhicule. Le montant de la caution est collecté au moment de la restitution du véhicule pour couvrir les frais supplémentaires qui pourraient survenir à la fin de la période de location. Ces frais supplémentaires comprennent le carburant manquant, les dommages, les services additionnels, les assurances supplémentaires, etc. Si aucun frais supplémentaire n'est facturé pendant la période de location, le montant de la caution débité vous sera remboursé sur votre carte de crédit dans un délai de 10 jours par la société de location.

Où peut-on demander une facture ? Vous pouvez facilement soumettre vos demandes de factures en appelant le Centre de communication RentiCar au 0850 308 0 308. Suite à votre demande, votre facture vous sera envoyée dans les plus brefs délais à l'adresse e-mail enregistrée dans notre système.

Quels sont les postes de dépenses inclus dans le prix de location et quels types de dépenses sont exclus de ce prix ? En plus du coût de location de votre véhicule, l'assurance responsabilité dommages, l'assurance vol et la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % sont incluses. Les frais supplémentaires au coût de location sont indiqués ci-dessous : - Frais de dépassement de kilométrage : Bien que cela varie selon la société de location de voitures, le droit d'utilisation du kilométrage est généralement limité dans les services de location de voitures journaliers. Les frais de dépassement de kilométrage varient selon le groupe de véhicules, et vous pouvez obtenir des informations détaillées auprès du centre de communication RentiCar au 0850 308 0 308 ou auprès de la société auprès de laquelle vous avez loué le véhicule. - Autres articles : Carburant, assurance accidents corporels, assurance dommages mineurs, assurance responsabilité civile facultative, frais de trajet unique, assurance des pièces intérieures, assurance responsabilité civile envers les tiers, frais de livraison/prise en charge selon la disponibilité du bureau, siège enfant, navigation, appareil de passage de ponts et d'autoroutes pour conducteur supplémentaire, frais d'utilisation de carte, etc. - Pour les véhicules retournés avec un réservoir de carburant incomplet/vide lors de la restitution, la différence de carburant est facturée avec les frais de service.

Peut-on louer une voiture sans carte de crédit ? La location peut être effectuée par carte bancaire ou carte de crédit. Le montant de la caution à payer au bureau de location de voitures ne peut être réglé qu'avec la carte de crédit de la personne qui effectue la location.

À quelle étape et pourquoi mes informations de carte de crédit sont-elles collectées ? Les informations de carte de crédit sont nécessaires pour les réservations et les dépôts lors de la prise en charge du véhicule. La méthode de paiement par carte de crédit est préférée car elle est rapide et fiable, permettant la réalisation sans problème des réservations, des dépôts et des frais ultérieurs.

Comment transmettre les demandes de location d'entreprise ? Votre demande est reçue par le centre d'appels RentiCar au numéro 0850 308 0 308 et une réponse sera fournie par le service concerné.

Quelle est la signification de la limite de kilomètres ou de kilomètres illimités ? Les limitations de kilométrage varient en fonction des conditions fixées par les sociétés de location de voitures. Il est possible qu'une certaine limite de kilométrage soit imposée quotidiennement ou pendant la durée de la location du véhicule, mais il est également possible de louer un véhicule sans aucune limitation de kilométrage.

Le véhicule loué peut-il être utilisé par une autre personne ? Le droit d'utilisation du véhicule loué appartient à la personne désignée comme conducteur lors de la remise du véhicule. Sur demande, une option de « Conducteur Additionnel » peut également être proposée moyennant des frais supplémentaires.

Quels sont les services offerts par le Centre de Contact ? Vous pouvez contacter le Centre de Communication RentiCar (24h/24 et 7j/7) au 0850 308 0 308 pour toutes les transactions relatives à la réservation de véhicules, ainsi que pour toute plainte, demande ou question.

Est-il possible de louer sans verser de caution ? Bien que la perception des dépôts varie d'une société de location de voitures à l'autre ; la pratique générale est de ne pas louer sans dépôt.

Comment peut-on obtenir des services/produits supplémentaires ? Les services/produits proposés varient selon la société de location de voitures. Des informations détaillées peuvent être obtenues auprès de la société de location de voitures lors de la remise du véhicule.

Que faire en cas de perte de plaque d'immatriculation ? En cas de chute ou de vol de la plaque d'immatriculation du véhicule, veuillez d'abord contacter la société auprès de laquelle vous avez loué le véhicule. Si vous ne parvenez pas à joindre la société, veuillez contacter le Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308. En cas de vol ou de perte, il est impératif d'établir un procès-verbal par l'intermédiaire des forces de l'ordre.

Que faire en cas de perte de licence ? En cas de vol du certificat d'immatriculation du véhicule, veuillez d'abord contacter la société auprès de laquelle vous avez loué le véhicule. Si vous ne parvenez pas à joindre la société, veuillez contacter le Centre de Communication RentiCar au 0850 308 0 308. En cas de vol, il est impératif de dresser un procès-verbal par l'intermédiaire des forces de l'ordre.

Que faire en cas de perte de clé ? En cas de perte de la clé du véhicule, contactez immédiatement la société de location. Si vous ne parvenez pas à joindre la société concernée, vous pouvez contacter le Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308.

Que faire en cas de vol de véhicule ? Il faut se rendre sans délai au poste de police le plus proche pour déposer une plainte. L'agence de location de voitures concernée et le Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308 doivent être informés de la situation.

Qui est responsable du contrôle technique du véhicule pour les locations mensuelles ? Les dates d'inspection et de mesure des gaz d'échappement vous seront rappelées par la société auprès de laquelle vous avez loué le véhicule. Dans de tels cas, les frais sont à la charge de la société de location. Afin d'éviter tout désagrément, veuillez vérifier la date d'expiration de l'inspection figurant sur le certificat d'immatriculation lors de la location de votre véhicule, et lorsque le moment est venu, effectuez votre inspection, conservez une copie des reçus et transmettez-les à votre société de location de voitures. Vous pouvez effectuer l'inspection du véhicule et la mesure des émissions d'échappement dans n'importe quelle station de TÜVTÜRK. Il est nécessaire de prendre rendez-vous en ligne en visitant le site www.tuvturk.com.tr. Veuillez effectuer vos formalités d'inspection avec l'autorisation d'inspection que vous recevrez de la société.

Que faire en cas de allumage d'un voyant de panne ou d'alerte du véhicule ? Il faut contacter la société de location de voitures sans perdre de temps en arrêtant le véhicule dans un endroit sûr. En cas d'impossibilité de les joindre, il faut appeler le Centre de Contact RentiCar au 0850 308 0 308. Le véhicule ne doit pas être utilisé lorsque les voyants d'alerte sont allumés.

Que faire en cas d'accident ? En cas d'accident unilatéral, il est obligatoire d'établir un rapport d'accident par l'intermédiaire des forces de l'ordre. La prise de photos du lieu de l'accident et du véhicule sera utile pour la sécurité de la procédure.

En cas d'accident impliquant un véhicule de location conduit par un conducteur non enregistré, quelle procédure est appliquée ? Dans le cas où le conducteur impliqué dans l'accident n'est pas enregistré (conducteur principal ou supplémentaire), l'assurance n'est responsable d'aucun des dommages causés et toutes les responsabilités doivent être assumées par le conducteur qui a loué le véhicule.

Comment fonctionne le processus de véhicule de remplacement en cas de dommages ou d'entretien annuel du véhicule ? L'entretien annuel courant du véhicule est à la charge de la société de location. En cas de dommage, le processus de remplacement est géré conformément à la législation en vigueur.

Qu'est-ce que les procédures d'assurance ? Comment les faire ? Les procédures d'assurance varient en fonction de la société de location de voitures et des services d'assurance proposés par cette société. L'assurance responsabilité civile automobile est obligatoire, et pour les autres services d'assurance, vous pouvez obtenir des informations auprès de la société de location de voitures lors de la prise en charge du véhicule pour souscrire une couverture supplémentaire.