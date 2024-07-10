Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los procedimientos/controles que se deben realizar al recoger el vehículo? Debe tener consigo la licencia de conducir, la tarjeta de crédito del conductor, la tarjeta de identificación y el formulario de información de la reserva al recoger el coche. La fianza, que varía según la duración del alquiler del coche, se cobra de su tarjeta de crédito en la oficina de la empresa de alquiler de coches. Además, la empresa de alquiler de coches comprobará su calificación crediticia de Findex.

¿Cuáles son los documentos requeridos para la entrega del vehículo? El permiso de conducir, la tarjeta de crédito del conductor, la identificación y el formulario de información de la reserva deben estar contigo al recoger el vehículo.

¿Dónde recoger el vehículo de alquiler? Cuando se complete el proceso de reserva, se le enviará un Formulario de Información de Reserva. El formulario enviado contiene la información de ubicación de la oficina de alquiler de coches donde recogerá el vehículo. El vehículo se puede recoger en el lugar de entrega del vehículo indicado en esta información.

¿Qué cuestiones relacionadas con el combustible deben tenerse en cuenta durante las fases de entrega y devolución del vehículo? Las prácticas de gestión de combustible pueden variar según las compañías de alquiler de coches. La práctica general es devolver el vehículo con el nivel de combustible con el que se recibió.

¿Qué se debe considerar al devolver el vehículo? Al devolver el vehículo, deberá presentar todos los documentos y artículos recibidos en la entrega del vehículo, como la licencia, la llave y el formulario de entrega. El Formulario de Devolución del Vehículo deberá cumplimentarse después de realizar los controles necesarios junto con el funcionario de la empresa correspondiente en el vehículo.

¿Cuál es el proceso y cuáles son las obligaciones en caso de devolución anticipada del vehículo? En caso de una condición que requiera un reembolso anticipado, puede realizar sus transacciones de acuerdo con los criterios especificados en el contrato de alquiler a través de www.renticar.com o llamando al Centro de Contacto de RentiCar al 0850 308 0 308. En este caso, se toma como base el precio correspondiente al intervalo de días de uso del vehículo según la fecha a reembolsar y nuestra empresa envía las transacciones del monto a reembolsar al banco dentro de los 3 días hábiles. Los bancos generalmente reembolsan el monto correspondiente a su tarjeta de crédito dentro de los 7 días.

¿Qué se debe hacer si el vehículo alquilado no se puede entregar el día de la devolución? Según el acuerdo de alquiler, el vehículo debe ser entregado a la hora acordada. Si la fecha de entrega del vehículo se retrasa por cualquier motivo, se debe contactar inmediatamente a la empresa de alquiler de coches o al Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308.

¿Qué se debe hacer si se retrasa la hora de devolución del vehículo? Aunque varía según los términos contractuales de las empresas de alquiler de coches, el procedimiento general en este sentido es que el vehículo cuya entrega se retrasa se cobra calculando una tarifa de alquiler de un día, siempre que se entregue a más tardar a la misma hora del día siguiente a la fecha de entrega. En este caso, debe ponerse en contacto con la empresa de alquiler de coches o con el Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308.

¿Cuáles son las diferencias en los precios de alquiler de coches? Los precios de alquiler de coches pueden variar según el segmento, la marca/modelo, el tipo de cambio, el tipo de combustible, el período de alquiler y los servicios/productos adicionales recibidos durante el período de alquiler. Además, el estado de suministro del vehículo solicitado (más/menos en stock) y el momento del alquiler (fines de semana, días festivos, etc.) afectan a los precios.

Cómo enviar solicitudes de alquiler corporativo Su solicitud se recibe a través del Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308 y la unidad correspondiente proporciona una respuesta.

¿Qué significa un límite de kilometraje o kilómetros ilimitados? Los límites de kilometraje varían según las condiciones establecidas por las compañías de alquiler de coches. Se puede imponer un cierto límite de kilometraje diario o durante el período de alquiler del coche, o se puede alquilar un coche sin ningún límite de kilometraje.

¿Puede ser utilizado por una persona diferente el vehículo alquilado? El derecho a usar el vehículo alquilado pertenece a la persona designada como conductor durante el proceso de entrega del vehículo. Bajo petición, se puede ofrecer la opción de 'Conductor Adicional' por una tarifa determinada.

¿Cuáles son los servicios que ofrece el Centro de Contacto? Puede ponerse en contacto con el Centro de Atención al Cliente de RentiCar (24/7) en el 0850 308 0 308 para todas las transacciones relacionadas con la reserva de coches, así como para cualquier queja, solicitud o pregunta.

¿Es posible alquilar sin pagar fianza? Aunque la recogida del depósito es una situación que varía según las empresas de alquiler de coches; la práctica general es no alquilar sin depósito.

¿Cómo se pueden comprar servicios/productos adicionales? Los servicios/productos ofrecidos varían según la compañía de alquiler de coches. Se puede obtener información detallada de la compañía de alquiler de coches durante la entrega del vehículo.

Qué hacer si se pierde una matrícula En caso de que la matrícula del vehículo se pierda o sea robada, póngase en contacto con la empresa a la que alquiló el vehículo. Si no se puede contactar con la empresa, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de RentiCar en el 0850 308 0 308. En caso de robo o pérdida, se debe presentar una denuncia a través de las fuerzas del orden.

Qué hacer si se pierde una licencia En casos como el robo de la matrícula del vehículo, póngase en contacto con la empresa a la que alquiló el vehículo. Si no se puede contactar con la empresa, póngase en contacto con el Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308. En caso de robo, se debe presentar una denuncia a través de los agentes de la ley.

Qué hacer cuando se pierde la llave En caso de pérdida de la llave del vehículo, debe ponerse en contacto inmediatamente con la empresa donde alquiló el vehículo. Si no puede ponerse en contacto con la empresa correspondiente, puede ponerse en contacto con el Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308.

Qué hacer si roban un vehículo Se debe presentar una queja de inmediato ante la agencia de aplicación de la ley más cercana. Se debe informar a la compañía de alquiler de coches y al Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308 sobre el asunto.

¿Quién es responsable de la inspección del vehículo en los alquileres mensuales? Los tiempos de inspección y medición de gases de escape le son recordados por la empresa a la que alquiló el vehículo. En tales casos, los costos corresponden a la empresa que presta el servicio de alquiler. Para evitar cualquier inconveniente, verifique el período de validez de la inspección en la licencia al alquilar su vehículo y, cuando llegue el momento, realice su inspección, guarde sus recibos y envíelos a su empresa de alquiler de coches conservando una copia de los mismos. Puede realizar la inspección de su vehículo y la medición de emisiones de gases de escape en cualquier estación de TÜVTÜRK. Se debe solicitar una cita en línea visitando www.tuvturk.com.tr. Por favor, realice sus trámites de inspección con la carta de autorización de inspección que recibirá de la empresa.

Qué hacer si se encienden las luces de advertencia de mal funcionamiento o del vehículo. Se debe contactar inmediatamente a la compañía de alquiler de coches deteniendo el vehículo en un lugar seguro. En caso de inaccesibilidad, se debe llamar al Centro de Contacto de RentiCar al 0850 308 0 308. El vehículo no debe ser conducido mientras las luces de advertencia estén encendidas.

¿Qué hacer en caso de accidente? En caso de un accidente unilateral, es obligatorio preparar un informe de accidente a través de agentes de la ley. Tomar fotografías de la escena del accidente y del vehículo será útil para la seguridad del proceso.

¿Cuál es el procedimiento en caso de accidente mientras el vehículo de alquiler es conducido por un conductor no registrado? Si el conductor implicado en el accidente no está registrado (conductor principal o adicional), el seguro no se hace responsable de ningún daño y todas las responsabilidades deben ser asumidas por el conductor que alquiló el vehículo.

¿Cómo funciona el proceso de vehículo de sustitución en caso de daños o mantenimiento anual del vehículo? El mantenimiento rutinario anual del vehículo corresponde a la empresa que presta el servicio de alquiler. En caso de posibles daños, el proceso de sustitución se opera de acuerdo con la normativa legal.

¿Qué son las transacciones de seguros? ¿Cómo se realizan? Las prácticas relativas a las transacciones de seguros varían según la empresa de alquiler de coches y los servicios de seguros que esta ofrezca. El seguro de tráfico del vehículo es obligatorio, y para servicios de seguro distintos de este, puede crear una seguridad adicional obteniendo información de la empresa de alquiler de coches al entregar el vehículo.

¿Cuáles son las condiciones que no cubre el seguro? La cobertura del seguro varía según las compañías de alquiler de coches y las condiciones del seguro que ofrecen. Se recomienda obtener información detallada de la compañía de alquiler durante la fase de entrega del vehículo.

¿Es la responsabilidad del pago del Impuesto sobre Vehículos de Motor (IVTM) del usuario o del proveedor del servicio de alquiler de coches? La responsabilidad del pago tanto del MTV como de otros impuestos del vehículo recae en la empresa que presta el servicio de alquiler.

¿Quién paga el mantenimiento rutinario del vehículo? Los gastos de mantenimiento rutinario del vehículo corren a cargo de la empresa de alquiler de coches.

¿Cómo se realizan el uso y la recarga de HGS? Los métodos de pago varían según la empresa que ofrezca su servicio de alquiler de coches, pero por lo general, todas sus peajes durante el período de alquiler se deducen de su depósito. Esto también incluye los peajes sancionados.

En un caso posible, ¿cómo se paga la multa de tráfico? Según la ley vigente, las multas de tráfico se envían al conductor que alquiló el vehículo. Las multas de tráfico son accesibles a través de la administración electrónica.

¿Qué es un depósito y cómo se aplica? El importe del depósito, que se informa durante el proceso de alquiler, se carga en la tarjeta de crédito por la empresa que ofrece el servicio de alquiler el día de la entrega del vehículo. El importe del depósito se cobra en la fase de entrega del vehículo para poder pagar las tarifas adicionales al final del período de alquiler. Estas tarifas adicionales incluyen costes como combustible faltante, daños, servicios adicionales, seguros adicionales. Si no hay cargos adicionales durante el período de alquiler, el importe del depósito será devuelto a su tarjeta de crédito por la empresa de alquiler en un plazo de 10 días.

¿Dónde puedo solicitar una factura? Puede enviar fácilmente sus solicitudes de factura llamando al Centro de Contacto de RentiCar al 0850 308 0 308. Tras su solicitud, su factura se enviará a la dirección de correo electrónico registrada en nuestro sistema lo antes posible.

¿Cuáles son los rubros de gastos incluidos en la tarifa de alquiler y qué tipos de gastos están excluidos? Además del precio de alquiler de su vehículo, se incluyen el Seguro de Responsabilidad por Daños, el Seguro contra Robo y el 20% de Impuesto al Valor Agregado. Los elementos de gasto que se facturan además del precio de alquiler son los siguientes: - Tarifa por exceso de kilometraje: Aunque varía según la empresa que ofrece el servicio de alquiler de coches, el derecho a utilizar kilómetros en el servicio de alquiler de coches diario suele estar limitado. La tarifa por exceso de kilometraje varía en función del grupo de vehículos y puede obtener información detallada del Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308 o de la empresa a la que alquiló su coche. - Otros elementos: Combustible, Seguro de Accidentes Personales, Seguro de Daños Menores, Seguro de Responsabilidad Financiera Discrecional, Tarifa de Viaje Único, Seguro de Piezas Interiores, Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros, Tarifa de Entrega/Recogida según disponibilidad de la oficina, Silla de Bebé, Navegación, Conductor Adicional y Tarifa de Uso de Tarjeta de Dispositivo de Cruce de Puentes y Autopistas, etc. - Para los vehículos devueltos con el depósito de combustible faltante/vacío durante la devolución, la diferencia de combustible se factura junto con la tarifa de servicio.

¿Puedo alquilar un coche sin tarjeta de crédito? La transacción de alquiler se puede realizar con tarjeta de débito o crédito. El importe del depósito que se debe pagar en la oficina de alquiler de coches solo se puede pagar con la tarjeta de crédito del arrendatario.

¿En qué etapa y por qué se recopila la información de mi tarjeta de crédito? Se necesita información de tarjeta de crédito para las transacciones de reserva y depósito de entrega del vehículo. Se prefiere el método de pago rápido y confiable con tarjeta de crédito porque permite que la reserva, el depósito y las tarifas posteriores se realicen sin problemas.

Cómo alquilar un coche en RentiCar En www.renticar.com, puede introducir fácilmente la información de fecha y ubicación, seleccionar las características del vehículo que desea y realizar su reserva en unos pocos pasos. Además, es muy fácil hacerse miembro. Con el Centro de Contacto RentiCar (0850 308 0 308), puede realizar transacciones para sus reservas existentes, así como hacer nuevas reservas. También puede solicitar una oferta de precio y vehículo por correo electrónico a info@renticar.com.

¿Se puede alquilar un coche a diario o mensualmente? Por supuesto, puede alquilar un coche durante el tiempo que necesite. Puede realizar sus reservas de coches diarias o mensuales en nuestro sitio web www.renticar.com o llamando al Centro de Contacto de RentiCar al 0850 308 0 308.

¿Qué marcas y modelos de vehículos ofrecen para alquilar? Varias marcas y modelos de vehículos para sus segmentos preferidos están disponibles en nuestras empresas asociadas que ofrecen servicios de alquiler.

¿Cuáles son los períodos de alquiler diarios y mensuales? Los alquileres diarios son para períodos de menos de 30 días y los alquileres mensuales son para períodos de 30 días o más.

¿Qué es un alquiler de sentido único? La devolución del vehículo en un lugar diferente al de recogida se denomina alquiler de ida. Según la diferencia de distancia entre las dos ubicaciones, se aplica la tarifa según las condiciones determinadas por la empresa de alquiler de coches.

¿Cuál es la información y los procedimientos necesarios para la reserva de un coche? Para la reserva del vehículo, se determina el vehículo apropiado con filtros como la información de ubicación del punto de entrega/devolución del vehículo, las fechas de entrega/devolución, las especificaciones del vehículo (segmento, combustible, transmisión). Una vez determinado el vehículo a reservar, se reciben el nombre, apellido, teléfono y correo electrónico del conductor y se inicia el paso de pago. Tras la aprobación del precio de alquiler del coche calculado, se realiza el cobro mediante tarjeta de crédito. El conductor debe tener consigo su propia tarjeta de crédito, documento de identidad, carné de conducir y el Documento de Reserva en la etapa de recogida. El importe de la fianza se retira de la tarjeta de crédito del propio conductor en la etapa de recogida.

¿Cuáles son los requisitos de edad y licencia de conducir para alquilar? Aunque las condiciones varían según las compañías de alquiler de coches, en la práctica general, se requiere tener 21 años y una licencia de conducir del Grupo B con un mínimo de 1 año de antigüedad.

¿Quién puede alquilar un coche? Para alquilar un coche, basta con tener carnet de conducir y cumplir con el período mínimo de antigüedad del permiso de conducir establecido por la empresa de alquiler que proporciona el vehículo. Este período puede variar según las condiciones establecidas por la empresa donde alquilará su coche.

¿Se puede viajar al extranjero con un coche de alquiler? Está prohibido usar los vehículos alquilados en el extranjero.

Cómo extender el período de alquiler de un vehículo La aprobación de una solicitud de extensión de alquiler de coche depende de la disponibilidad en la empresa de alquiler de coches. Para una solicitud de extensión, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de RentiCar en el 0850 308 0 308.

¿Se puede cambiar la ubicación de devolución del vehículo después de la reserva? Al recoger el vehículo, la solicitud de cambio de lugar de devolución se reenvía a la compañía de alquiler de coches. Si existe una diferencia de precio debido a la diferencia de ubicación, se cobrará esta diferencia. Para las solicitudes de cambio de lugar de devolución que puedan surgir después de recoger el vehículo, debe ponerse en contacto con el Centro de Contacto de RentiCar en el 0850 308 0 308.