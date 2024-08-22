Häufig gestellte Fragen

Welche Verfahren/Kontrollen müssen bei der Abholung des Fahrzeugs durchgeführt werden? Führerschein, Kreditkarte des Fahrers, Personalausweis und Reservierungsformular müssen bei der Abholung des Fahrzeugs dabei sein. Die Kautionsgebühr, die je nach Dauer der Autovermietung variiert, wird im Büro der Autovermietung von Ihrer Kreditkarte eingezogen. Außerdem wird Ihre Findex-Bonität von der Autovermietung geprüft.

Welche Dokumente sind für die Fahrzeugauslieferung erforderlich? Führerschein, Kreditkarte des Fahrers, Personalausweis und Reservierungsformular müssen bei der Abholung des Fahrzeugs dabei sein.

Wo kann man das gemietete Fahrzeug abholen? Wenn der Reservierungsvorgang abgeschlossen ist, wird Ihnen ein Reservierungsformular zugesandt. Das zugesandte Formular enthält die Standortinformationen der Autovermietungsstelle, bei der Sie das Fahrzeug abholen werden. Das Fahrzeug kann an dem Ort abgeholt werden, an dem es abgegeben wurde.

Welche Fragen im Zusammenhang mit dem Kraftstoff müssen bei der Auslieferung und Rückgabe des Fahrzeugs berücksichtigt werden? Der Umgang mit Kraftstoff kann je nach Autovermieter unterschiedlich sein. In der Regel wird das Fahrzeug mit dem erhaltenen Kraftstoffstand zurückgegeben.

Was ist bei der Rückgabe des Fahrzeugs zu beachten? Wenn Sie das Fahrzeug zurückgeben, müssen Sie alle Dokumente und Gegenstände, die Sie bei der Übergabe des Fahrzeugs erhalten haben, wie z. B. Führerschein, Schlüssel, Übergabeformular, bei sich haben. Das Formular für die Rückgabe des Fahrzeugs muss ausgefüllt werden, nachdem die erforderlichen Kontrollen zusammen mit dem zuständigen Mitarbeiter des Unternehmens am Fahrzeug durchgeführt wurden.

Wie ist das Verfahren und welche Verpflichtungen bestehen bei einer vorzeitigen Rückgabe des Fahrzeugs? Im Falle eines Zustandes, der eine vorzeitige Rückerstattung erfordert, können Sie Ihre Transaktionen gemäß den im Mietvertrag festgelegten Kriterien über www.renticar.com oder durch einen Anruf beim RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 durchführen. In diesem Fall wird der Preis zugrunde gelegt, der dem Intervall der Tage entspricht, an denen das Fahrzeug nach dem zu erstattenden Datum genutzt wird, und die Transaktionen des zu erstattenden Betrags werden von unserem Unternehmen innerhalb von 3 Werktagen an die Bank übermittelt. Die Banken erstatten den entsprechenden Betrag in der Regel innerhalb von 7 Tagen auf Ihre Kreditkarte.

Was ist zu tun, wenn das gemietete Fahrzeug am Rückgabetag nicht übergeben werden kann? Gemäss Mietvertrag muss das Fahrzeug zum versprochenen Zeitpunkt übergeben werden. Sollte sich die Übergabe des Fahrzeugs aus irgendeinem Grund verzögern, ist der Autovermieter oder das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 unverzüglich zu kontaktieren.

Was ist zu tun, wenn sich die Rückgabezeit des Fahrzeugs verzögert? Obwohl dies je nach den Vertragsbedingungen der Autovermieter unterschiedlich gehandhabt wird, besteht das allgemeine Verfahren darin, dass für das Fahrzeug, dessen Auslieferung sich verzögert, eine Tagesmiete berechnet wird, vorausgesetzt, dass es spätestens am Tag nach dem Auslieferungsdatum zur gleichen Zeit ausgeliefert wird. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Autovermietung oder an das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308.

Was sind die Unterschiede bei den Mietwagenpreisen? Die Mietpreise können je nach Segment, Marke/Modell, Getriebeart, Kraftstoffart, Mietdauer und zusätzlichen Dienstleistungen/Produkten, die während der Mietdauer in Anspruch genommen werden, variieren. Außerdem wirken sich der Lieferstatus des gewünschten Fahrzeugs (mehr/weniger auf Lager) und die Mietdauer (Wochenenden, Feiertage usw.) auf die Preise aus.

Wie werden Mietanfragen von Unternehmen eingereicht? Ihre Anfrage wird über das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 entgegengenommen und von der zuständigen Stelle beantwortet.

Was bedeutet eine Kilometerbegrenzung oder unbegrenzte Kilometerzahl? Die Kilometerbegrenzungen variieren je nach den von den Autovermietern festgelegten Bedingungen. Es kann ein bestimmtes Kilometerlimit pro Tag oder während des Mietzeitraums festgelegt werden, oder es kann ein Auto ohne Kilometerlimit gemietet werden.

Kann das gemietete Fahrzeug von einer anderen Person genutzt werden? Das Recht zur Nutzung des gemieteten Fahrzeugs liegt bei der Person, die bei der Fahrzeugübergabe als Fahrer benannt wurde. Auf Anfrage kann die Option "Zusätzlicher Fahrer" gegen eine bestimmte Gebühr angeboten werden.

Welche Dienstleistungen bietet das Contact Center an? Sie erreichen das RentiCar Contact Center (24/7) unter der Nummer 0850 308 0 308 für alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Fahrzeugreservierung, für Beschwerden, Wünsche und Fragen.

Ist es möglich, ohne eine Kaution zu zahlen zu mieten? Die Erhebung der Kaution ist zwar von Autovermieter zu Autovermieter unterschiedlich, aber in der Regel wird nicht ohne Kaution gemietet.

Wie können zusätzliche Dienstleistungen/Produkte erworben werden? Die angebotenen Dienstleistungen/Produkte variieren je nach Autovermieter. Detaillierte Informationen erhalten Sie von der Autovermietung bei der Fahrzeugübergabe.

Was ist zu tun, wenn ein Nummernschild verloren geht? Falls das Nummernschild des Fahrzeugs verloren geht oder gestohlen wird, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, von dem Sie das Fahrzeug gemietet haben. Wenn das Unternehmen nicht erreichbar ist, wenden Sie sich bitte an das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308. Im Falle eines Diebstahls oder Verlusts muss eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet werden.

Was ist zu tun, wenn ein Führerschein verloren gegangen ist? In Fällen wie dem Diebstahl des Führerscheins des Fahrzeugs wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, von dem Sie das Fahrzeug gemietet haben. Wenn das Unternehmen nicht erreichbar ist, wenden Sie sich bitte an das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308. Im Falle eines Diebstahls muss eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet werden.

Was ist zu tun, wenn der Schlüssel verloren geht? Bei Verlust des Fahrzeugschlüssels sollten Sie sich unverzüglich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, bei dem Sie das Fahrzeug gemietet haben. Wenn Sie das betreffende Unternehmen nicht erreichen können, können Sie sich an das RentiCar Contact Center unter der Nummer 0850 308 0 308 wenden.

Was ist zu tun, wenn ein Fahrzeug gestohlen wird? Es sollte sofort eine Beschwerde bei der nächstgelegenen Strafverfolgungsbehörde eingereicht werden. Der Autovermieter und das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 sollten über die Angelegenheit informiert werden.

Wer ist für die Fahrzeuginspektion bei monatlichen Vermietungen zuständig? Die Zeiten für Inspektionen und Abgasmessungen werden Ihnen von der Firma, bei der Sie das Fahrzeug gemietet haben, in Erinnerung gerufen. In solchen Fällen gehen die Kosten zu Lasten des Unternehmens, das den Mietservice anbietet. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, überprüfen Sie bitte bei der Anmietung Ihres Fahrzeugs die Gültigkeitsdauer der Inspektion auf dem Führerschein und lassen Sie zu gegebener Zeit die Inspektion durchführen, nehmen Sie die Quittungen mit und senden Sie sie an Ihren Autovermieter, indem Sie eine Kopie davon bei sich behalten. Sie können Ihre Fahrzeugprüfung und Abgasmessung bei jeder TÜVTÜRK-Station durchführen lassen. Eine Online-Terminvereinbarung muss über www.tuvturk.com.tr erfolgen. Bitte lassen Sie die Inspektion mit der Prüfbescheinigung durchführen, die Sie von der Firma erhalten.

Was ist zu tun, wenn die Störungs- oder Fahrzeugwarnleuchten aufleuchten? Der Autovermieter sollte sofort kontaktiert werden, indem das Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten wird. Im Falle der Unerreichbarkeit sollte das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 angerufen werden. Das Fahrzeug sollte nicht gefahren werden, solange die Warnleuchten eingeschaltet sind.

Was ist im Falle eines Unfalls zu tun? Bei einem einseitigen Unfall ist die Erstellung eines Unfallberichts durch die Strafverfolgungsbehörden obligatorisch. Die Aufnahme von Fotos der Unfallstelle und des Fahrzeugs ist für die Sicherheit des Prozesses nützlich.

Wie ist das Verfahren im Falle eines Unfalls, wenn das geleaste Fahrzeug von einem nicht registrierten Fahrer gefahren wird? Ist der in den Unfall verwickelte Fahrer nicht angemeldet (Haupt- oder Zusatzfahrer), haftet die Versicherung nicht für Schäden, und die gesamte Haftung muss von dem Fahrer getragen werden, der das Fahrzeug gemietet hat.

Wie läuft das Ersatzfahrzeugverfahren im Falle eines Schadens oder einer jährlichen Wartung des Fahrzeugs ab? Die jährliche Routinewartung des Fahrzeugs obliegt dem Unternehmen, das den Mietservice anbietet. Bei eventuellen Schäden erfolgt der Austausch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Was sind Versicherungsgeschäfte? Wie wird es gemacht? Die Praktiken bei Versicherungsgeschäften variieren je nach Autovermieter und den von diesem angebotenen Versicherungsleistungen. Die Verkehrsversicherung des Fahrzeugs ist obligatorisch, und für andere Versicherungsleistungen können Sie sich zusätzliche Sicherheit verschaffen, indem Sie bei der Übergabe des Fahrzeugs Informationen von der Autovermietung einholen.

Welche Krankheiten werden von der Versicherung nicht übernommen? Der Versicherungsschutz variiert je nach Autovermieter und den von ihm angebotenen Versicherungsbedingungen. Es wird empfohlen, bei der Fahrzeugübergabe ausführliche Informationen von der Mietwagenfirma einzuholen.

Ist für die Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer (MTV) der Nutzer oder der Mietwagenanbieter zuständig? Die Verantwortung für die Zahlung von MTV und anderen Steuern, die zum Fahrzeug gehören, liegt bei dem Unternehmen, das den Mietservice anbietet.

Wer zahlt für die routinemäßige Wartung des Fahrzeugs? Die routinemäßigen Wartungskosten des Fahrzeugs werden von der Autovermietung übernommen.

Wie erfolgt die Nutzung und Aufstockung des HGS? Die Zahlungsmodalitäten variieren je nach Autovermieter, aber in der Regel werden alle Mautgebühren während der Mietdauer von der Kaution abgezogen. Dies gilt auch für Mautgebühren mit Strafgebühren.

Wie wird in einem möglichen Fall das Bußgeld bezahlt? Nach geltendem Recht werden die Bußgelder dem Fahrer, der das Fahrzeug gemietet hat, zugestellt. Bußgelder sind über E-Government zugänglich.

Was ist eine Kaution und wie wird sie angewendet? Der Kautionsbetrag, der bei der Anmietung mitgeteilt wird, wird am Tag der Übergabe des Fahrzeugs vom Vermieter von der Kreditkarte abgebucht. Der Kautionsbetrag wird bei der Fahrzeugübergabe eingezogen, um die zusätzlichen Gebühren am Ende des Mietzeitraums zu bezahlen. Zu diesen zusätzlichen Gebühren gehören Kosten wie fehlender Kraftstoff, Schäden, zusätzliche Dienstleistungen und zusätzliche Versicherungen. Wenn während des Mietzeitraums keine zusätzlichen Kosten anfallen, wird der Kautionsbetrag innerhalb von 10 Tagen von der Vermietungsfirma auf Ihre Kreditkarte zurückgebucht.

Wo kann ich eine Rechnung anfordern? Sie können Ihre Rechnungsanfragen ganz einfach über das RentiCar Contact Center unter der Nummer 0850 308 0 308 stellen. Nach Ihrer Anfrage wird Ihre Rechnung so schnell wie möglich an Ihre in unserem System registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

Welche Ausgaben sind im Mietpreis enthalten, und welche Ausgaben sind ausgeschlossen? Zusätzlich zum Mietpreis Ihres Fahrzeugs sind eine Haftpflichtversicherung, eine Diebstahlversicherung und 20% Mehrwertsteuer enthalten. Folgende Kosten werden zusätzlich zum Mietpreis berechnet:- Kilometerpauschale: Obwohl dies je nach Autovermietungsunternehmen unterschiedlich ist, ist das Recht auf die Nutzung von Kilometern bei der täglichen Autovermietung im Allgemeinen begrenzt. Die Gebühr für die Überschreitung der Kilometerzahl variiert je nach Fahrzeuggruppe. Detaillierte Informationen erhalten Sie vom RentiCar Contact Center unter der Nummer 0850 308 0 308 oder von der Gesellschaft, bei der Sie Ihr Auto gemietet haben.- Sonstige Posten: Treibstoff, Unfallversicherung, Minischadenversicherung, Haftpflichtversicherung nach Ermessen, Einweggebühr, Versicherung für Innenteile, Haftpflichtversicherung für Dritte, Zustell-/Abholgebühr je nach Verfügbarkeit des Büros, Kindersitz, Navigation, zusätzlicher Fahrer und Gebühr für die Nutzung der Bridge and Highway Crossing Device-Card usw. - Für Fahrzeuge, die bei der Rückgabe mit einem fehlenden/leeren Tank zurückgegeben werden, wird die Treibstoffdifferenz zusammen mit der Servicegebühr berechnet.

Kann ich ein Auto ohne Kreditkarte mieten? Die Anmietung kann per Debit- oder Kreditkarte erfolgen. Der Kautionsbetrag, der bei der Autovermietung zu hinterlegen ist, kann nur mit der Kreditkarte des Mieters bezahlt werden.

In welchem Stadium und warum werden meine Kreditkartendaten erfasst? Für die Reservierung und die Hinterlegung der Kaution für die Fahrzeugübergabe werden Kreditkarteninformationen benötigt. Die schnelle und zuverlässige Zahlungsmethode per Kreditkarte wird bevorzugt, da sie eine problemlose Abwicklung der Reservierung, der Kaution und der nachfolgenden Gebühren ermöglicht.

Wie mietet man ein Auto bei RentiCar? Auf www.renticar.com können Sie ganz einfach das Datum und den Ort eingeben, die gewünschten Fahrzeugmerkmale auswählen und in wenigen Schritten Ihre Reservierung vornehmen. Außerdem ist es sehr einfach, Mitglied zu werden. Über das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) können Sie sowohl Transaktionen für Ihre bestehenden Reservierungen vornehmen als auch neue Reservierungen vornehmen. Sie können auch ein Preis- und Fahrzeugangebot per E-Mail unter info@renticar.com anfordern.

Können Sie ein Auto täglich oder monatlich mieten? Natürlich können Sie ein Auto so lange mieten, wie Sie es brauchen. Sie können Ihre Tages- oder Monatsmiete auf unserer Website www.renticar.com oder telefonisch über das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 reservieren.

Welche Marken und Modelle von Fahrzeugen bieten Sie zur Miete an? Verschiedene Marken und Modelle von Fahrzeugen für die von Ihnen bevorzugten Segmente sind bei den von uns beauftragten Vermietungsunternehmen erhältlich.

Wie lange sind die täglichen und monatlichen Mietzeiten? Tagesmieten gelten für einen Zeitraum von weniger als 30 Tagen, Monatsmieten für einen Zeitraum von 30 Tagen oder mehr.

Was ist eine Einwegmiete? Die Rückgabe des Fahrzeugs an einem anderen Ort als dem, an dem es abgeholt wurde, wird als Einwegmiete bezeichnet. Je nach der Entfernungsdifferenz zwischen den beiden Orten wird der Gebührentarif zu den von der Autovermietung festgelegten Bedingungen angewendet.

Welche Informationen und Verfahren sind für die Fahrzeugreservierung erforderlich? Für die Fahrzeugreservierung wird das passende Fahrzeug mit Hilfe von Filtern wie z. B. Standortinformationen der Fahrzeugabgabe-/Rückgabestelle, Abgabe-/Rückgabedaten, Fahrzeugspezifikationen (Segment, Kraftstoff, Getriebe) ermittelt. Nach der Bestimmung des zu reservierenden Fahrzeugs werden Name, Vorname, Telefon- und E-Mail-Informationen des Fahrers aufgenommen und der Bezahlungsschritt eingeleitet. Nach der Genehmigung des berechneten Mietpreises erfolgt der Einzug per Kreditkarte. Der Fahrer muss bei der Abholung seine eigene Kreditkarte, seinen Personalausweis, seinen Führerschein und sein Reservierungsdokument dabei haben. Der Kautionsbetrag wird bei der Abholung von der eigenen Kreditkarte des Fahrers abgebucht.

Welches sind die Anforderungen an Alter und Führerschein? Obwohl die Bedingungen je nach Autovermieter variieren, ist es in der Regel erforderlich, 21 Jahre alt zu sein und einen Führerschein der Gruppe B für mindestens 1 Jahr zu besitzen.

Wer kann ein Auto mieten? Um ein Auto zu mieten, müssen Sie im Besitz eines Führerscheins sein und die von der Autovermietung festgelegte Mindestdauer der Fahrerlaubnis einhalten. Diese Frist kann je nach den Bedingungen des Unternehmens, bei dem Sie Ihr Auto mieten werden, variieren.

Können Sie mit einem Mietwagen ins Ausland reisen? Es ist verboten, die gemieteten Fahrzeuge im Ausland zu benutzen.

Wie kann man die Mietdauer eines Fahrzeugs verlängern? Die Genehmigung eines Verlängerungsantrags hängt von der Verfügbarkeit bei der Autovermietung ab. Für eine Verlängerungsanfrage kontaktieren Sie bitte das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308.

Kann der Rückgabeort des Fahrzeugs nach der Buchung geändert werden? Bei der Abholung des Fahrzeugs wird der Antrag auf Änderung des Rückgabeortes an die Autovermietung weitergeleitet. Wenn sich aufgrund der Standortänderung ein Preisunterschied ergibt, wird dieser berechnet. Für Änderungswünsche bei der Rückgabe, die nach der Übernahme des Fahrzeugs auftreten können, wenden Sie sich bitte an das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308.