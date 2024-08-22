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Kundenzentrum

Hilfezentrum

Autovermietung

Wie kann ich ein Auto mieten?
Wie lauten die Angaben zu Marke und Modell des Mietwagens?
Kann die Mietzeit des Autos verlängert werden?
Kann ich ein Haustier in einem Mietwagen mitnehmen?
Werden bei Autovermietungen Ersatzschlüssel zur Verfügung gestellt?

Bedingungen und Konditionen der Autovermietung

Kann ich mit einem geleasten Auto ins Ausland fahren?
Was passiert, wenn eine andere Person den Mietwagen fährt?
Wie viele Personen können einen Mietwagen fahren?
Wer zahlt den Schaden bei einem Unfall mit einem Mietwagen?
Wie viele Tage kann ich ein Auto mieten?

Preisgestaltung & Bezahlung

Gibt es eine Kautionsgebühr für die Autovermietung?
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es bei der Autovermietung?
Ist der Kraftstoff in der Autovermietung enthalten?
Welche Unterschiede gibt es bei den Mietwagenpreisen?
Wonach wird die Autovermietungsgebühr berechnet?

Fahrzeug Pickup

Welche Fragen im Zusammenhang mit dem Kraftstoff müssen bei der Rückgabe des Fahrzeugs berücksichtigt werden?
Welche Verfahren/Kontrollen müssen bei der Abholung des Fahrzeugs durchgeführt werden?
Wie hoch ist der Kraftstoffstand im Tank meines Mietwagens?
Wo kann man das gemietete Fahrzeug abholen?

Auslieferung des Fahrzeugs

Wo soll ich das Fahrzeug abliefern?
Was ist bei der Übergabe des Fahrzeugs zu beachten?

Unfall, Beschädigung und fehlende Unterschlagung Status

Was passiert, wenn der Autoschlüssel verloren geht?
Was passiert, wenn die Lizenz verloren geht?

Zusätzliche Dienstleistungen

Welche Ausgabenposten sind in der Mietwagengebühr enthalten? Welche Arten von Ausgaben sind von diesem Umfang ausgeschlossen?
Wie erhalte ich zusätzliche Dienstleistungen/Produkte?

Autovermietung am Flughafen

Wo sind die Abholstellen am Flughafen für meinen Mietwagen?

Monatliche Autovermietung

Wie kann man ein Auto monatlich mieten?
Was ist eine monatliche Autovermietung?

Langfristige Autovermietung

Was ist eine langfristige Autovermietung?
Wie lang ist die Dauer der Langzeitmiete?

Nutzfahrzeug-Vermietung

Wie lange sollten Nutzfahrzeuge geleast werden?
Welche Nutzfahrzeugmodelle gibt es zu mieten?
Was sind die Unterschiede zwischen Personenkraftwagen?
Welche Dokumente werden bei der Anmietung eines Nutzfahrzeugs benötigt?
Wie verlaufen die Genehmigungsschritte beim Nutzfahrzeugleasing?