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Autovermietung
Wie kann ich ein Auto mieten?
Wie lauten die Angaben zu Marke und Modell des Mietwagens?
Kann die Mietzeit des Autos verlängert werden?
Kann ich ein Haustier in einem Mietwagen mitnehmen?
Werden bei Autovermietungen Ersatzschlüssel zur Verfügung gestellt?
Wer ist für die Gebühren für die regelmäßige Wartung zuständig?
Wie funktioniert die Stornierung / Rückerstattung?
Was ist eine Einweg-Autovermietung?
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Bedingungen und Konditionen der Autovermietung
Kann ich mit einem geleasten Auto ins Ausland fahren?
Was passiert, wenn eine andere Person den Mietwagen fährt?
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Preisgestaltung & Bezahlung
Gibt es eine Kautionsgebühr für die Autovermietung?
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es bei der Autovermietung?
Ist der Kraftstoff in der Autovermietung enthalten?
Welche Unterschiede gibt es bei den Mietwagenpreisen?
Wonach wird die Autovermietungsgebühr berechnet?
Fahrzeug Pickup
Welche Fragen im Zusammenhang mit dem Kraftstoff müssen bei der Rückgabe des Fahrzeugs berücksichtigt werden?
Welche Verfahren/Kontrollen müssen bei der Abholung des Fahrzeugs durchgeführt werden?
Wie hoch ist der Kraftstoffstand im Tank meines Mietwagens?
Wo kann man das gemietete Fahrzeug abholen?
Auslieferung des Fahrzeugs
Wo soll ich das Fahrzeug abliefern?
Was ist bei der Übergabe des Fahrzeugs zu beachten?
Unfall, Beschädigung und fehlende Unterschlagung Status
Was passiert, wenn der Autoschlüssel verloren geht?
Was passiert, wenn die Lizenz verloren geht?
Zusätzliche Dienstleistungen
Welche Ausgabenposten sind in der Mietwagengebühr enthalten? Welche Arten von Ausgaben sind von diesem Umfang ausgeschlossen?
Wie erhalte ich zusätzliche Dienstleistungen/Produkte?
Autovermietung am Flughafen
Wo sind die Abholstellen am Flughafen für meinen Mietwagen?
Monatliche Autovermietung
Wie kann man ein Auto monatlich mieten?
Was ist eine monatliche Autovermietung?
Langfristige Autovermietung
Was ist eine langfristige Autovermietung?
Wie lang ist die Dauer der Langzeitmiete?
Nutzfahrzeug-Vermietung
Wie lange sollten Nutzfahrzeuge geleast werden?
Welche Nutzfahrzeugmodelle gibt es zu mieten?
Was sind die Unterschiede zwischen Personenkraftwagen?
Welche Dokumente werden bei der Anmietung eines Nutzfahrzeugs benötigt?
Wie verlaufen die Genehmigungsschritte beim Nutzfahrzeugleasing?
Ist für die Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer (MTV) der Nutzer oder der Mietwagenanbieter zuständig?
Was bestimmt die Preise für gewerbliche Autovermietungen?
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