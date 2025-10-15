Höhepunkte
Diğer Makaleler
Entdecken
Istanbuls historische Nachbarschaft: Balat
Istanbuls Picknick-Routen
Wie wäre es, dem Gedränge der Stadt zu entfliehen und mit der Erde in Kontakt zu kommen? Wir haben die beliebtesten, angenehmsten und "grünsten" Picknickplätze der Stadt für diejenigen zusammengestellt, die sowohl im Sommer als auch im Winter nicht auf Grillen, Picknick und Natur verzichten können und die vom Lärm, den Menschenmassen und der Farblosigkeit der Stadt überwältigt sind. Belgrader Wald Der Belgrader Wald, der beliebteste Picknickplatz der Istanbuler, ist eine endlose Flucht inmitten von Grünschattierungen [...].
Ein nostalgisches Wochenende: Antiquitätenläden
Wir haben die besten und zuverlässigsten Antiquitätenhändler in Istanbul für Sie aufgelistet Antiquitäten, wie ein Wörterbuch Bedeutung; Es trägt die Bedeutung der seltenen, überraschende, alte und wertvolle Gegenstände. Für diejenigen, die das Alte und die Nostalgie lieben, ist der Besuch von Antiquitätengeschäften ein Vergnügen an sich. In einer historischen Stadt wie Istanbul kann man selbst an den unerwartetsten Orten auf Antiquitäten stoßen, die die Spuren der Jahrhunderte tragen. Unser Thema in diesem Artikel sind die verschiedenen Arten von Antiquitäten [...]
1 Tag mit Mimar Sinan
Mimar Sinan, der als einer der berühmtesten und wertvollsten Architekten in der Geschichte der Zivilisationen gilt, bildet einen wichtigen Teil der Stadtsilhouette mit seinen wunderschönen Werken, die auch noch Hunderte von Jahren nach seiner Zeit über das gesamte historische Istanbul verstreut sind. Die aufgezeichneten Werke von Mimar Sinan, der Dutzende von Werken hinterließ, die unmöglich in ein Menschenleben zu passen scheinen, sind wie folgt: 93 Moscheen, [...]
Die interessantesten Museen Istanbuls
Istanbuls attraktivste Museen Wir haben die besten Museen zusammengestellt, die Sie an einem Tag in Istanbul, der Hauptstadt der Geschichte und der Kunst, besuchen können Museen sind eine Zeitreise, ein Tor zu anderen Dimensionen, ein Abenteuer der Entdeckung. Es bedeutet, irgendwo hinzugehen, etwas zu sehen, zu lernen und viel zu entdecken. Istanbul ist mit seinen Straßen und Gebäuden an sich schon ein Museum, aber es gibt auch sehr wertvolle Museen aufgrund seines historischen und kulturellen Erbes [...]
Gastro
Tägliche Geschmacksroute in Hatay
Die besten Baklavaceries in Istanbul
Pflanzliches Istanbul: Die besten veganen und vegetarischen Restaurants der Stadt
Wir haben eine Liste von Restaurants zusammengestellt, die Veganer und Vegetarier in Istanbul unbedingt besuchen sollten. Da das Interesse und das Bewusstsein für pflanzliche Ernährung zunimmt, steigt die Anzahl und die Qualität der Restaurants, die diese Ernährungsweise anbieten, von Tag zu Tag. Zusätzlich zu den Lokalen, die vegan-vegetarische Optionen in ihre Speisekarten aufnehmen, gibt es eine beträchtliche Anzahl von Restaurants und Cafés in Istanbul, die sich ausschließlich auf diese Ernährungsweise spezialisiert haben [...]
Die besten Suppenhäuser der Stadt
Die Suppe ist zweifelsohne einer der wichtigsten Bestandteile unserer Esskultur. Suppe ist eines der Lebensmittel, die in der türkischen Küche zu allen Jahreszeiten verzehrt werden. Eine Schüssel Suppe, die manchmal als Vorspeise zu einer Mahlzeit gegessen wird, wird manchmal als Mahlzeit betrachtet. Die köstlichste Version dieser magischen Speise zu finden und zu essen, von der wir glauben, dass sie uns heilt, wenn wir krank sind, ist ebenso wichtig wie die Existenz der Suppe. Die Speisekarten des in Istanbul gelegenen [...]
Top 5 der besten Eisdielen in Istanbul
Eis, das früher nur im Sommer verzehrt wurde, ist heute eine Geschmacksrichtung, die zu allen Jahreszeiten gefragt und beliebt ist, eine Geschmacksrichtung, bei der man zum Stammgast wird, wenn man eine gute Sorte findet. Auch wenn sie alle als Eis bezeichnet werden, gibt es viele verschiedene Eissorten mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Stilen. Mit guten Zutaten und der richtigen Technik heben sie sich von den anderen ab und bleiben im Gedächtnis, und wer einmal ein Eis gegessen hat, wird es auf jeden Fall wieder besuchen wollen [...]
Geschmacksroute in Ordu
Ordu, eine der Perlen des Schwarzen Meeres, bietet ein Fest für Augen und Magen. Ordu, die Heimat des Sauerstoffs, ist mit seiner Natur und seinen Aromen eine der unveränderlichen Stationen für Reisende. Die üppigen Wälder und die dunkelgrüne Farbe, die die blaue Horizontlinie begleitet, bieten Ihnen eine Umgebung, in der die Natur 24 Stunden am Tag tanzt. Diese wunderschöne Natur weckt unweigerlich den Appetit. Was man in Ordu unternehmen kann [...]
Hobby Lifestyle
Die schönsten Buchcafés in Istanbul
Passagen von Istanbul
Beste Fahrradrouten in Istanbul
Die schönsten Fahrradrouten in weniger als einer Stunde Entfernung Großstädte mit dem Fahrrad zu erkunden, ist eine sehr wirtschaftliche, angenehme und umweltfreundliche Aktivität. In vielen zivilisierten Ländern ist das Fahrrad ein Standardverkehrsmittel für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aber in unserem Land wird es leider nur von einer sehr begrenzten Gruppe von Menschen bevorzugt, und es ist nicht möglich, überall und jederzeit mit dem Fahrrad zu fahren. Aber es ist immer noch [...]
Wenig bekannte Orte in Istanbul, an denen man sich mit der Natur verbinden kann | Kare As
In einer Metropole, in der Grautöne vorherrschen, können sich diejenigen, die eine Schwäche für Grün und Blau haben, in Istanbul in die Natur integrieren! Es gibt viele Menschen, vor allem Angestellte, die in Istanbul mit der Natur in Berührung kommen wollen, aber ständig lange Wege auf sich nehmen müssen, wenn sie dies in die Tat umsetzen wollen. Diejenigen, die noch müder werden, wenn sie versuchen, die Müdigkeit der Woche zu lindern, diejenigen, die weit entfernte Strecken in ein umfangreiches Urlaubsprogramm aufnehmen [...]
1 Tag in Istanbul 5 Orte in der Nähe | Europäische Seite
Hier sind 5 Orte in Istanbul, an denen Sie 5 verschiedene Aktivitäten am Tag unternehmen können! Wir alle kennen das dichte Verkehrsnetz in Istanbul. Egal wie ärgerlich diese Situation auch sein mag, Sie können Zeit und Verkehr sparen, indem Sie bei der Erstellung Ihres Programms Orte auswählen, die nahe beieinander liegen. Lassen Sie uns also eine schöne Reiseroute vorbereiten. Beginnen wir in Ortaköy und beenden wir unsere Reise in Yeniköy. 1- Ortaköy / Kumpirciler Wenn Sie den Strand von Ortaköy betreten, [...]
Die schönsten Wanderwege
Wenn Sie sagen: "Es gibt keinen Ort mehr, an dem man mit Vergnügen wandern kann", haben wir gute Nachrichten für Sie. Wir haben für Sie die schönsten Wanderwege in der Stadt zusammengestellt, die Sie in weniger als 1 Stunde erreichen können, wo Sie alle Ihre Sorgen vergessen und Ihre Seele beim Spazierengehen ausruhen können 1 Belgrader Wald / Sarıyer Der Belgrader Wald, der eine Waldfläche von ca. 5500 Hektar in Sarıyer hat, verfügt über verschiedene Wander- und Joggingwege [...]