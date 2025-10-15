Top 5 der besten Eisdielen in Istanbul

Eis, das früher nur im Sommer verzehrt wurde, ist heute eine Geschmacksrichtung, die zu allen Jahreszeiten gefragt und beliebt ist, eine Geschmacksrichtung, bei der man zum Stammgast wird, wenn man eine gute Sorte findet. Auch wenn sie alle als Eis bezeichnet werden, gibt es viele verschiedene Eissorten mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Stilen. Mit guten Zutaten und der richtigen Technik heben sie sich von den anderen ab und bleiben im Gedächtnis, und wer einmal ein Eis gegessen hat, wird es auf jeden Fall wieder besuchen wollen [...]