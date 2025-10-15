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Leitfaden zur Autovermietung für die Zwischenferien für Familien mit Kindern

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Flottenleasing für Start-ups: Kaufen oder leasen?

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Manuel vs. Automatik im Istanbuler Verkehr: Kraftstoff- und Komfortanalyse

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RentiCar Mobile App: Einfache Autovermietung in 3 Schritten

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Nachtreise im Ramadan: Sicherheitstipps und Empfehlungen

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Entdecken

Mitten in der Natur: Bungalow-Urlaub

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Die Technologie entwickelt sich weiter, unsere Häuser werden intelligenter, die Konkretisierung nimmt zu und unser Engagement für die Natur nimmt von Tag zu Tag ab. Wenn ich sage abnehmend, meine ich, dass wir es unfreiwillig tun, weil die Möglichkeiten uns dazu zwingen. Seien wir realistisch: Zwischen Arbeit, Schule und Verkehr wissen wir nicht einmal, wie wir abends nach Hause kommen. Wir haben also nur sehr wenig Zeit für uns selbst zur Verfügung. In dieser Zeitspanne [...]
Istanbuls historische Nachbarschaft: Balat

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Balat, das viele kulturelle Unterschiede aufweist, beherbergt auch tagsüber einheimische und ausländische Touristen. Balat, das mit seinen alten Gebäuden, freundlichen Menschen und Kindern, die in den Straßen herumlaufen, eine charmante Atmosphäre ausstrahlt, zieht die Aufmerksamkeit auf sich als eines der schönsten Viertel von Istanbul. Das Viertel Balat liegt im Istanbuler Stadtteil Fatih, direkt am Ufer des Goldenen Horns, und grenzt an die Stadtteile Ayvansaray und Fener. Zusätzlich zu seiner historischen Textur [...]
Istanbuls Picknick-Routen

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Wie wäre es, dem Gedränge der Stadt zu entfliehen und mit der Erde in Kontakt zu kommen? Wir haben die beliebtesten, angenehmsten und "grünsten" Picknickplätze der Stadt für diejenigen zusammengestellt, die sowohl im Sommer als auch im Winter nicht auf Grillen, Picknick und Natur verzichten können und die vom Lärm, den Menschenmassen und der Farblosigkeit der Stadt überwältigt sind. Belgrader Wald Der Belgrader Wald, der beliebteste Picknickplatz der Istanbuler, ist eine endlose Flucht inmitten von Grünschattierungen [...].

Ein nostalgisches Wochenende: Antiquitätenläden

Ein nostalgisches Wochenende: Antiquitätenläden

Wir haben die besten und zuverlässigsten Antiquitätenhändler in Istanbul für Sie aufgelistet Antiquitäten, wie ein Wörterbuch Bedeutung; Es trägt die Bedeutung der seltenen, überraschende, alte und wertvolle Gegenstände. Für diejenigen, die das Alte und die Nostalgie lieben, ist der Besuch von Antiquitätengeschäften ein Vergnügen an sich. In einer historischen Stadt wie Istanbul kann man selbst an den unerwartetsten Orten auf Antiquitäten stoßen, die die Spuren der Jahrhunderte tragen. Unser Thema in diesem Artikel sind die verschiedenen Arten von Antiquitäten [...]

Die interessantesten Museen Istanbuls

Die interessantesten Museen Istanbuls

Istanbuls attraktivste Museen Wir haben die besten Museen zusammengestellt, die Sie an einem Tag in Istanbul, der Hauptstadt der Geschichte und der Kunst, besuchen können Museen sind eine Zeitreise, ein Tor zu anderen Dimensionen, ein Abenteuer der Entdeckung. Es bedeutet, irgendwo hinzugehen, etwas zu sehen, zu lernen und viel zu entdecken. Istanbul ist mit seinen Straßen und Gebäuden an sich schon ein Museum, aber es gibt auch sehr wertvolle Museen aufgrund seines historischen und kulturellen Erbes [...]

Gastro

Tägliche Geschmacksroute in Hatay

Tägliche Geschmacksroute in Hatay

Die Erstellung einer täglichen Geschmacksroute in Hatay, der Stadt der Zivilisationen, kann noch schwieriger sein als die Beantwortung der Albtraumfrage aus der Kindheit "Wen von uns magst du lieber? In jedem Haushalt gibt es mindestens ein unvergessliches gastronomisches Erlebnis, ganz zu schweigen von den luxuriösesten Orten. In Hatay, dem Ort, an dem man am besten essen kann, haben wir versucht, eine Liste für Sie zu erstellen, auch wenn es schwierig war. Bevor wir zu den Ortsempfehlungen kommen [...]
Pflanzliches Istanbul: Die besten veganen und vegetarischen Restaurants der Stadt

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Wir haben eine Liste von Restaurants zusammengestellt, die Veganer und Vegetarier in Istanbul unbedingt besuchen sollten. Da das Interesse und das Bewusstsein für pflanzliche Ernährung zunimmt, steigt die Anzahl und die Qualität der Restaurants, die diese Ernährungsweise anbieten, von Tag zu Tag. Zusätzlich zu den Lokalen, die vegan-vegetarische Optionen in ihre Speisekarten aufnehmen, gibt es eine beträchtliche Anzahl von Restaurants und Cafés in Istanbul, die sich ausschließlich auf diese Ernährungsweise spezialisiert haben [...]

Die besten Suppenhäuser der Stadt

Die besten Suppenhäuser der Stadt

Die Suppe ist zweifelsohne einer der wichtigsten Bestandteile unserer Esskultur. Suppe ist eines der Lebensmittel, die in der türkischen Küche zu allen Jahreszeiten verzehrt werden. Eine Schüssel Suppe, die manchmal als Vorspeise zu einer Mahlzeit gegessen wird, wird manchmal als Mahlzeit betrachtet. Die köstlichste Version dieser magischen Speise zu finden und zu essen, von der wir glauben, dass sie uns heilt, wenn wir krank sind, ist ebenso wichtig wie die Existenz der Suppe. Die Speisekarten des in Istanbul gelegenen [...]

Top 5 der besten Eisdielen in Istanbul

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Eis, das früher nur im Sommer verzehrt wurde, ist heute eine Geschmacksrichtung, die zu allen Jahreszeiten gefragt und beliebt ist, eine Geschmacksrichtung, bei der man zum Stammgast wird, wenn man eine gute Sorte findet. Auch wenn sie alle als Eis bezeichnet werden, gibt es viele verschiedene Eissorten mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Stilen. Mit guten Zutaten und der richtigen Technik heben sie sich von den anderen ab und bleiben im Gedächtnis, und wer einmal ein Eis gegessen hat, wird es auf jeden Fall wieder besuchen wollen [...]

Hobby Lifestyle

Die schönsten Buchcafés in Istanbul

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Buchcafés zeichnen sich als gemeinsame Treffpunkte für Bücher und Kaffee aus. Buchcafés, in denen man sich selbst zuhören kann, haben eine ruhige und einzigartige Atmosphäre und beherbergen weiterhin ihre Stammgäste, auch wenn ihre Zahl abnimmt. Wenn Sie noch nie ein Buchcafé besucht haben, empfehlen wir Ihnen, eines der Cafés in unserem Artikel zu besuchen. Sie werden wahrscheinlich wiederkommen wollen, um diese Atmosphäre zu erleben. Die schönsten Orte, die Sie in Istanbul besuchen können [...]
Passagen von Istanbul

Passagen von Istanbul

Es ist ein großes Vergnügen, beim Durchqueren einer Straße oder einer Allee in einer Passage anzuhalten. Passagen sind Orte, an denen man das Gefühl hat, in eine völlig andere Welt einzutreten, wenn man die Tür der Passage durchschritten hat, und sich sogar vorstellen kann, dass man in einer Zeitmaschine rückwärts gereist ist, um die Luft zu atmen und einzukaufen. In einer historischen Stadt wie Istanbul sind solche Orte, die nach Geschichte riechen, wieder en vogue. [...]
Beste Fahrradrouten in Istanbul

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Die schönsten Fahrradrouten in weniger als einer Stunde Entfernung Großstädte mit dem Fahrrad zu erkunden, ist eine sehr wirtschaftliche, angenehme und umweltfreundliche Aktivität. In vielen zivilisierten Ländern ist das Fahrrad ein Standardverkehrsmittel für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aber in unserem Land wird es leider nur von einer sehr begrenzten Gruppe von Menschen bevorzugt, und es ist nicht möglich, überall und jederzeit mit dem Fahrrad zu fahren. Aber es ist immer noch [...]

Wenig bekannte Orte in Istanbul, an denen man sich mit der Natur verbinden kann | Kare As

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In einer Metropole, in der Grautöne vorherrschen, können sich diejenigen, die eine Schwäche für Grün und Blau haben, in Istanbul in die Natur integrieren! Es gibt viele Menschen, vor allem Angestellte, die in Istanbul mit der Natur in Berührung kommen wollen, aber ständig lange Wege auf sich nehmen müssen, wenn sie dies in die Tat umsetzen wollen. Diejenigen, die noch müder werden, wenn sie versuchen, die Müdigkeit der Woche zu lindern, diejenigen, die weit entfernte Strecken in ein umfangreiches Urlaubsprogramm aufnehmen [...]

1 Tag in Istanbul 5 Orte in der Nähe | Europäische Seite

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Hier sind 5 Orte in Istanbul, an denen Sie 5 verschiedene Aktivitäten am Tag unternehmen können! Wir alle kennen das dichte Verkehrsnetz in Istanbul. Egal wie ärgerlich diese Situation auch sein mag, Sie können Zeit und Verkehr sparen, indem Sie bei der Erstellung Ihres Programms Orte auswählen, die nahe beieinander liegen. Lassen Sie uns also eine schöne Reiseroute vorbereiten. Beginnen wir in Ortaköy und beenden wir unsere Reise in Yeniköy. 1- Ortaköy / Kumpirciler Wenn Sie den Strand von Ortaköy betreten, [...]

Die schönsten Wanderwege

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Wenn Sie sagen: "Es gibt keinen Ort mehr, an dem man mit Vergnügen wandern kann", haben wir gute Nachrichten für Sie. Wir haben für Sie die schönsten Wanderwege in der Stadt zusammengestellt, die Sie in weniger als 1 Stunde erreichen können, wo Sie alle Ihre Sorgen vergessen und Ihre Seele beim Spazierengehen ausruhen können 1 Belgrader Wald / Sarıyer Der Belgrader Wald, der eine Waldfläche von ca. 5500 Hektar in Sarıyer hat, verfügt über verschiedene Wander- und Joggingwege [...]