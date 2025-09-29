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Las mejores bacaladerías de Estambul
Estambul de origen vegetal: Los mejores restaurantes veganos y vegetarianos de la ciudad
Hemos recopilado una lista de restaurantes de visita obligada para veganos y vegetarianos en Estambul. A medida que aumenta el interés y la concienciación sobre la nutrición basada en plantas, el número y la calidad de los restaurantes que sirven este estilo de dieta aumentan día a día. Además de los lugares que incluyen opciones veganas y vegetarianas en sus menús, hay un número considerable de restaurantes y cafeterías en Estambul que se especializan exclusivamente en esta dieta [...]
Las Mejores Sopas de la Ciudad
La sopa es, sin duda, una de las partes más importantes de nuestra cultura gastronómica. La sopa es uno de los alimentos que se consumen en la cocina turca en todas las estaciones. Un cuenco de sopa, a veces consumido como entrante de una comida, a veces se considera una comida. Encontrar y comer la versión más deliciosa de este alimento mágico que creemos que nos cura cuando estamos enfermos es tan importante como la existencia de la sopa. Ubicados en Estambul, los menús de [...]
Las 5 Mejores Heladerías de Estambul
El helado, que antes solo se consumía en verano, es ahora un sabor que se busca y se ama en todas las estaciones, un sabor que se volverá habitual cuando encuentres uno bueno. Aunque todos se llamen helado, existen muchos tipos diferentes de helados con sabores y estilos muy distintos. Con buenos ingredientes y la técnica adecuada, destacan de sus homólogos y son memorables, y quienes prueban uno, sin duda, querrán volver a visitar [...]
Ruta del Sabor en Ordu
Una de las perlas del Mar Negro, Ordu, ofrece un festín tanto para la vista como para el estómago. Ordu, el hogar del oxígeno, es una de las paradas inamovibles para los viajeros por su naturaleza y sus sabores. Los exuberantes bosques y el color verde oscuro que acompañan la línea del horizonte azul le ofrecen un entorno donde la naturaleza baila las 24 horas del día. Esta hermosa naturaleza inevitablemente abre el apetito. Qué hacer en Ordu [...]