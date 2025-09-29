Las Mejores Sopas de la Ciudad

La sopa es, sin duda, una de las partes más importantes de nuestra cultura gastronómica. La sopa es uno de los alimentos que se consumen en la cocina turca en todas las estaciones. Un cuenco de sopa, a veces consumido como entrante de una comida, a veces se considera una comida. Encontrar y comer la versión más deliciosa de este alimento mágico que creemos que nos cura cuando estamos enfermos es tan importante como la existencia de la sopa. Ubicados en Estambul, los menús de [...]