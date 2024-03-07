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Sobre nosotros

RentiCar Como familia RentiCar, iniciamos nuestras actividades con el objetivo de aportar un enfoque innovador y visionario al sector con un equipo sólido que cuenta con muchos años de experiencia en los sectores del alquiler de coches y la automoción.

Nuestro objetivo es aumentar nuestros servicios desde el primer día como una marca que aporta una visión y un entendimiento de servicio completamente nuevos a la industria del alquiler de coches, que ofrece a los usuarios una experiencia única y extraordinaria. Al lograr nuestro objetivo, prometemos a nuestros clientes "libertad" en todos los sentidos y en cada etapa.

Sobre la base de esta visión, vamos más allá de las preferencias clásicas en cuanto a coches de alquiler y garantizamos que las necesidades únicas y extraordinarias también sean accesibles. Además, ofrecemos tipos de vehículos de todos los segmentos y categorías, listos para alquilar de la manera más cómoda, rápida y práctica.

Trabajamos para asegurar que no solo los consumidores leales del sector, sino también aquellos que nunca antes han alquilado un coche formen parte de este mercado.

Con esta afirmación:

  • La más preferida de Turquía,

  • Conocida por sus primicias e innovaciones,

  • Que promete libertad,

  • Ofrece el mejor servicio y soporte desde el primer hasta el último momento del servicio de alquiler de coches,

  • Que maximiza la felicidad no solo de sus clientes sino también de sus proveedores,

  • Creando beneficios para todos los actores del mercado,

  • No solo a nivel local sino también global, haciendo que su nombre sea conocido por la gente,

  • Avanzamos para ser recordados como una marca joven, enérgica, visionaria y proactiva.

Alquiler de Coches RentiCar

¡Captura la Libertad!