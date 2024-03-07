Hakkımızda

RentiCar Kimdir?

2021 yılında kurulan RentiCar, araç kiralama sektörüne yenilikçi bir bakış açısı getirmek amacıyla yola çıkmıştır. Müşterilerimize, iş ortaklarımız aracılığıyla, Türkiye’nin dört bir yanında kolay ve güvenilir araç kiralama hizmeti sunuyoruz. 2024 itibarıyla Balkanlar’da da faaliyetlerimizi başlatarak uluslararası bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz, yakın zamanda Avrupa ve Amerika’da da hizmet vermeye başlayarak global bir araç kiralama platformu olmaktır.

RentiCar Nasıl Çalışır?

RentiCar, müşterilerine iş ortaklarıyla birlikte hızlı ve pratik bir araç kiralama deneyimi sunar:

1. Rezervasyon: Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden başlangıç ve dönüş lokasyonlarınızı seçerek araç arayabilirsiniz.

2. Araç Seçimi: İhtiyacınıza uygun aracı seçin ve rezervasyonunuzu tamamlayın.

3. Onay ve Teslim: Rezervasyonunuzu onayladıktan sonra, iş ortağımızın belirttiği noktadan aracınızı teslim alabilirsiniz. Teslim sırasında kimlik, ehliyet ve kredi kartınızı yanınızda bulundurmanız yeterlidir.

RentiCar'da Hangi Servisler Bulunuyor?

RentiCar, geniş iş ortakları ağıyla müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunar:

Araç Kiralama Platformu : Türkiye genelindeki iş ortaklarımız aracılığıyla geniş bir araç yelpazesine erişim sağlar.

: Türkiye genelindeki iş ortaklarımız aracılığıyla geniş bir araç yelpazesine erişim sağlar. Kolay Rezervasyon Süreci : Kullanıcı dostu web sitesi ve mobil uygulama ile hızlı rezervasyon yapma imkanı.

: Kullanıcı dostu web sitesi ve mobil uygulama ile hızlı rezervasyon yapma imkanı. Esnek Çözümler : İhtiyacınıza uygun kısa ve uzun dönem araç kiralama seçenekleri.

: İhtiyacınıza uygun kısa ve uzun dönem araç kiralama seçenekleri. Yerel ve Uluslararası Ağ: Türkiye’de güçlü bir altyapıya sahibiz ve uluslararası genişlememizle global hedeflerimize ilerliyoruz.

RentiCar ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

RentiCar ile iletişime geçmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Web Sitesi: www.renticar.com

E-posta: info@renticar.com

Telefon: 0850 308 0 308

Gelecekte Nereye Gidiyoruz?

RentiCar olarak vizyonumuz, araç kiralamayı herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getirmektir. Balkanlar’da başladığımız uluslararası genişlemeyi Avrupa ve Amerika’ya taşıyarak küresel bir araç kiralama platformu olmayı hedefliyoruz.

RentiCar ile Yola Çıkın!

RentiCar, iş ortaklarıyla birlikte, araç kiralamada kolay ve güvenilir bir çözüm sunar. Siz de web sitemizden veya mobil uygulamamızdan ihtiyacınıza uygun aracı seçin ve yola çıkmanın tadını çıkarın!

Şirket Bilgileri

Şirket Unvanı: GOGOCAR BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, Kule-1 No:8/54 Kat:14 Ümraniye/İstanbul

Mersis No: 0396134889500001

Vergi Numarası: 3961348895

Telefon: 0850 308 0 308

E-Posta: info@renticar.com