Elektrikli araç kiralama seçenekleri yeni nesil ve doğa dostu çözümler sunuyor. RentiCar’ın geniş iş ortağı yelpazesi sayesinde siz de beğendiğiniz bir elektrikli aracı kiralayabilir, yolculuğunuza çevre dostu bir otomobil ile çıkabilirsiniz. Türkiye’nin farklı pek çok şehrinde kiralama noktaları sayesinde ister şehir içi ister havalimanları lokasyonlarında aracınızı teslim alabilir, seyahatinize başlayabilirsiniz. Geniş araç çeşitliliği sayesinde elektrikli araba kiralama seçenekleri arasından beklentilerinizi karşılayan bir modeli de kolayca bulabilirsiniz. Vakit kaybetmeden uygun fiyat avantajı ile aracınızı teslim almak için rezervasyon işlemlerini başlatabilirsiniz!
Elektrikli otomobil kiralama işleminize başlarken sevdiğiniz bir modeli bulmayı da ihmal etmeyin. Farklı pek çok iş ortağımız sayesinde zengin bir araç çeşitliliğini yakalayabilir, size hitap eden elektrikli aracınıza ulaşabilirsiniz. Rezervasyonunu yapabileceğiniz elektrikli araçlar ise kiralayacağınız süreye, bölgeye ve benzeri faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Sedanlardan SUV araçlara kadar pek çok sınıf içerisinde elektrikli otomobil bulabilirsiniz. Yolculuğunuzun durumuna, kişi sayısına, yol şartlarına ve diğer faktörlere göre uygun sınıftaki bir elektrikli aracı kiralayabilirsiniz. Örneğin, uygun durumuna bağlı olarak harika bir SUV olan BYD ATTO 3’ü kiralayabilir, şehir içinde çevre dostu bir araçla seyahat etmenin tadını çıkarabilirsiniz. 420 km menzil sunan BYD ATTO 3, hızlı şarj ile %30'dan %80'e sadece 29 dakikada ulaşabiliyor.
İtalyan otomobil üreticisi Fiat ise 500e gibi elektrikli araçları ile piyasada yerini alıyor. %100 elektrikli olan Fiat 500e modeli de kiralayabileceğiniz elektrikli otomobillerden biri. İkonik ve sevimli bir hatchback olan model, 320 km menzil sunuyor. Bunun yanı sıra 50 km’lik menzil için sadece 5 dakikalık şarja ihtiyaç duyuyor. Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından sunulan elektrikli modeller de var. Örneğin Renault Zoe bunlardan biri olup 386 km'ye varan sürüş menzili sunuyor. 100 kW (135 beygir) gücündeki motoru ile Renault Zoe, şehir içi sürüşler için çok ideal. Bunun yanı sıra şehir içi sürüşlerde Citroen AMI modeli de günden güne popülerliğini artırıyor. 75 km menzil sunan bu elektrikli otomobil, maksimum 45 km hızlanıyor. 2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Citroen AMI ile şehir içi, kısa mesafeli sürüşlerinizde çevre dostu araç deneyimini yaşayabilirsiniz. Kiralayacağınız elektrikli araçların müsaitliği için lokasyon ve tarih bilgilerini girip aratabilir, sonuç sayfalarını inceleyebilirsiniz. Seçtiğiniz aracın uygunluğu yoksa muadili bir araç modeli ile çözüm sağlanacağını unutmayın.
Günlük, aylık ya da uzun dönem elektrikli araç kiralama gibi seçenekler içerisinden ihtiyacınıza göre bir seçim yapabilirsiniz. Bu kiralama modellerinin her biri kendisine göre farklı avantaj ve faydalar ile beraber geliyor. Örneğin, günübirlik ya da 1 haftalık süre boyunca bir araca ihtiyacınız varsa günlük elektrikli araç kiralama seçeneği sizin için oldukça avantajlıdır. Bunun yanı sıra 1 ayı aşan bir süre boyunca araca ihtiyacınız varsa aylık elektrikli araç kiralama modeli daha uygun fiyat avantajları sunabilir. 30 gün ve üzeri kiralamalarda aylık araç kiralamayı tercih ederek daha uygun çözümlere ulaşabilirsiniz. Uzun dönem araç kiralama ise 12 – 36 ayları arasında geçerlidir. Bu süreler boyunca bir elektrikli otomobil kiralamak isterseniz uzun dönem modelden yararlanabilirsiniz. Bu hizmet içerisinde filo kiralama sisteminden de yararlanabilir, kurumsal ulaşım ihtiyaçlarınızı elektrikli arabalar ile karşılayabilirsiniz. Özellikle şirket personeliniz, yöneticilerinizin şehir içi iş seyahatlerinde kullanabileceği elektrikli otomobilleri uzun dönem hizmetler içerisinde bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra uzun menzil seçeneklerine sahip pek çok elektrikli otomobil, şehirlerarası ve uzun seyahatlerde de tercih edilebiliyor.
Son yıllarda popülerliği giderek artan elektrikli araçlar, gerek satın almalarda gerek kiralamalarda öne çıkıyor. Elektrikli otomobillerin en temel avantajı ise çevreye duyarlılık ekseninde adından söz ettiriyor. Elektrikli araçların çalışma prensibi doğrultusunda debriyaj, şanzıman ya da egzoz borusunun bulunmaması çevre dostu özellikleri ön plana çıkarabiliyor. Bu yönüyle bakıldığında elektrikli araçlar, egzoz gazı emisyonu yapmadığı için çevreye duyarlı araçlar olarak değerlendiriliyor. Bir diğer önemli avantajı ise konforlu yolculuklarda beklenen sessiz sürüş deneyimi. Elektrikli araçlar daha sessiz ve yumuşak bir sürüş deneyimi sağlıyor. Böylelikle şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde son derece konforlu bir şekilde yolculuk yapmak mümkün. Üçüncü avantaj ise yakıt maliyeti alanında öne çıkıyor. Genellikle elektrikli araçların şarj maliyeti, geleneksel araçlardaki akaryakıt fiyatlarına oranla daha hesaplı. Böylelikle yakıt ekonomisi noktasında da elektrikli araçlar ciddi oranlarda avantaj sağlayabiliyor. Son olarak Türkiye’de günden güne artış gösteren şarj istasyonları sayesinde giderek araç şarj noktalarına erişim de kolaylaşıyor. Siz de çevre dostu ve sessiz sürüş sağlayan, düşük yakıt tüketimi sunan bir elektrikli otomobil kiralamak istiyorsanız zengin araç çeşitliliği sunan RentiCar üzerinden işlemlerinize başlayabilirsiniz!
Elektrikli araç kiralama fiyatları ise aracın modeline, kiralama süresine ve benzeri koşullara göre değişkenlik gösteriyor. İş ortaklarımız sayesinde farklı segmentlerde ve özelliklerdeki pek çok elektrikli aracı keşfedebilir, hemen kiralama işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Araç kiralama esnasında fiyat filtresinden yararlanarak da aramalarınızı özelleştirebilirsiniz. Böylelikle uygun fiyat avantajlarını yakalayabilir, %100 elektrikli sürüşü deneyimleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra satın alınabilecek ekstra paketlere göre de elektrikli araç kiralama fiyatları geniş bir skalada hareket ediyor. Bu ekstra paketler sayesinde ise yolculuğunuzu daha konforlu ve güvenli bir hale getirebilirsiniz.
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Elektrikli araçlar, yaygın olarak alternatif akım yöntemini kullanan AC tipi şarj üniteleri veya doğru akımı kullanan DC tipi şarj üniteleri ile şarj olur. DC, yani doğrusal akım şarj cihazları aynı zamanda hızlı şarj olarak da biliniyor. Ev tipi prizlerde ya da şarj istasyonlarında yaygın olarak elektrikli araçlar şarj ediliyor. Bunların yanı sıra batarya değiştirme ve kablosuz şarj seçenekleri de mevcuttur.
Elektrikli araçların yakıt maliyetini hesaplamak için güncel elektrik fiyatları ile araçların harcadığı enerji miktarını bilmek gerekiyor. Elektrikli araçlar genellikle 100 kilometre yol gidebilmek için yaklaşık 18 kWh enerji harcıyor. Bir örnek hesaplamaya göre 100 kilometrelik yol için bir elektrikli araç bataryasının ev tipi prizle 18 kW'lik doldurulması düşük tarifeden hesaplanırsa 24,66 TL tutuyor. Bu hesapların sadece örnek teşkil ettiğini ve güncelliğinin değişebileceğini unutmayın.
Ev tipi şarj istasyonlarında araçlar genellikle saatte 3 ila 7 kW arasında doluyor. Bu da 15 – 50 km arası bir menzil sağlıyor. Ev tipi prizlerde elektrikli araçların tam şarj dolumu ise 10 ila 24 saatleri arasında değişebiliyor. Bu değerler ve süreler ortalama olup elektrikli aracın modeline, resmî verilerine göre değişkenlik gösterebilir.
Genel olarak evet, araç şarj edilirken yağmurun yağması herhangi bir problem teşkil etmiyor. Yağmur dahil olmak üzere hemen hemen tüm hava şartlarında elektrikli araçlar şarj edilebilir. Kesin bilgi için ilgili araç üreticisinin resmî bilgilerini de gözden geçirebilirsiniz.
Elektrikli araçlarda menzil, marka ve modele, aracın batarya tipine göre değişiyor. Genel olarak 150 – 600 kilometre arasında değişen menzil seçeneklerini görebilirsiniz. Dolayısıyla bir araç belli bir şarj seviyesindeyken 200 km gidebilirken, bir başka araç 450 km yolculuk yapmanızı sağlayabilir. Kesin bilgi için araç üreticilerinin bilgilerini inceleyebilirsiniz.