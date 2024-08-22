Elektrikli Araç Kiralama

Elektrikli araç kiralama seçenekleri yeni nesil ve doğa dostu çözümler sunuyor. RentiCar’ın geniş iş ortağı yelpazesi sayesinde siz de beğendiğiniz bir elektrikli aracı kiralayabilir, yolculuğunuza çevre dostu bir otomobil ile çıkabilirsiniz. Türkiye’nin farklı pek çok şehrinde kiralama noktaları sayesinde ister şehir içi ister havalimanları lokasyonlarında aracınızı teslim alabilir, seyahatinize başlayabilirsiniz. Geniş araç çeşitliliği sayesinde elektrikli araba kiralama seçenekleri arasından beklentilerinizi karşılayan bir modeli de kolayca bulabilirsiniz. Vakit kaybetmeden uygun fiyat avantajı ile aracınızı teslim almak için rezervasyon işlemlerini başlatabilirsiniz!

Kiralık Elektrikli Araç Modelleri

Elektrikli otomobil kiralama işleminize başlarken sevdiğiniz bir modeli bulmayı da ihmal etmeyin. Farklı pek çok iş ortağımız sayesinde zengin bir araç çeşitliliğini yakalayabilir, size hitap eden elektrikli aracınıza ulaşabilirsiniz. Rezervasyonunu yapabileceğiniz elektrikli araçlar ise kiralayacağınız süreye, bölgeye ve benzeri faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Sedanlardan SUV araçlara kadar pek çok sınıf içerisinde elektrikli otomobil bulabilirsiniz. Yolculuğunuzun durumuna, kişi sayısına, yol şartlarına ve diğer faktörlere göre uygun sınıftaki bir elektrikli aracı kiralayabilirsiniz. Örneğin, uygun durumuna bağlı olarak harika bir SUV olan BYD ATTO 3’ü kiralayabilir, şehir içinde çevre dostu bir araçla seyahat etmenin tadını çıkarabilirsiniz. 420 km menzil sunan BYD ATTO 3, hızlı şarj ile %30'dan %80'e sadece 29 dakikada ulaşabiliyor.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat ise 500e gibi elektrikli araçları ile piyasada yerini alıyor. %100 elektrikli olan Fiat 500e modeli de kiralayabileceğiniz elektrikli otomobillerden biri. İkonik ve sevimli bir hatchback olan model, 320 km menzil sunuyor. Bunun yanı sıra 50 km’lik menzil için sadece 5 dakikalık şarja ihtiyaç duyuyor. Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından sunulan elektrikli modeller de var. Örneğin Renault Zoe bunlardan biri olup 386 km'ye varan sürüş menzili sunuyor. 100 kW (135 beygir) gücündeki motoru ile Renault Zoe, şehir içi sürüşler için çok ideal. Bunun yanı sıra şehir içi sürüşlerde Citroen AMI modeli de günden güne popülerliğini artırıyor. 75 km menzil sunan bu elektrikli otomobil, maksimum 45 km hızlanıyor. 2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Citroen AMI ile şehir içi, kısa mesafeli sürüşlerinizde çevre dostu araç deneyimini yaşayabilirsiniz. Kiralayacağınız elektrikli araçların müsaitliği için lokasyon ve tarih bilgilerini girip aratabilir, sonuç sayfalarını inceleyebilirsiniz. Seçtiğiniz aracın uygunluğu yoksa muadili bir araç modeli ile çözüm sağlanacağını unutmayın.

Elektrikli Araç Kiralama Süreleri

Günlük, aylık ya da uzun dönem elektrikli araç kiralama gibi seçenekler içerisinden ihtiyacınıza göre bir seçim yapabilirsiniz. Bu kiralama modellerinin her biri kendisine göre farklı avantaj ve faydalar ile beraber geliyor. Örneğin, günübirlik ya da 1 haftalık süre boyunca bir araca ihtiyacınız varsa günlük elektrikli araç kiralama seçeneği sizin için oldukça avantajlıdır. Bunun yanı sıra 1 ayı aşan bir süre boyunca araca ihtiyacınız varsa aylık elektrikli araç kiralama modeli daha uygun fiyat avantajları sunabilir. 30 gün ve üzeri kiralamalarda aylık araç kiralamayı tercih ederek daha uygun çözümlere ulaşabilirsiniz. Uzun dönem araç kiralama ise 12 – 36 ayları arasında geçerlidir. Bu süreler boyunca bir elektrikli otomobil kiralamak isterseniz uzun dönem modelden yararlanabilirsiniz. Bu hizmet içerisinde filo kiralama sisteminden de yararlanabilir, kurumsal ulaşım ihtiyaçlarınızı elektrikli arabalar ile karşılayabilirsiniz. Özellikle şirket personeliniz, yöneticilerinizin şehir içi iş seyahatlerinde kullanabileceği elektrikli otomobilleri uzun dönem hizmetler içerisinde bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra uzun menzil seçeneklerine sahip pek çok elektrikli otomobil, şehirlerarası ve uzun seyahatlerde de tercih edilebiliyor.

Elektrikli Araçların Avantajları

Son yıllarda popülerliği giderek artan elektrikli araçlar, gerek satın almalarda gerek kiralamalarda öne çıkıyor. Elektrikli otomobillerin en temel avantajı ise çevreye duyarlılık ekseninde adından söz ettiriyor. Elektrikli araçların çalışma prensibi doğrultusunda debriyaj, şanzıman ya da egzoz borusunun bulunmaması çevre dostu özellikleri ön plana çıkarabiliyor. Bu yönüyle bakıldığında elektrikli araçlar, egzoz gazı emisyonu yapmadığı için çevreye duyarlı araçlar olarak değerlendiriliyor. Bir diğer önemli avantajı ise konforlu yolculuklarda beklenen sessiz sürüş deneyimi. Elektrikli araçlar daha sessiz ve yumuşak bir sürüş deneyimi sağlıyor. Böylelikle şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde son derece konforlu bir şekilde yolculuk yapmak mümkün. Üçüncü avantaj ise yakıt maliyeti alanında öne çıkıyor. Genellikle elektrikli araçların şarj maliyeti, geleneksel araçlardaki akaryakıt fiyatlarına oranla daha hesaplı. Böylelikle yakıt ekonomisi noktasında da elektrikli araçlar ciddi oranlarda avantaj sağlayabiliyor. Son olarak Türkiye’de günden güne artış gösteren şarj istasyonları sayesinde giderek araç şarj noktalarına erişim de kolaylaşıyor. Siz de çevre dostu ve sessiz sürüş sağlayan, düşük yakıt tüketimi sunan bir elektrikli otomobil kiralamak istiyorsanız zengin araç çeşitliliği sunan RentiCar üzerinden işlemlerinize başlayabilirsiniz!

Elektrikli Araç Kiralama Fiyatları

Elektrikli araç kiralama fiyatları ise aracın modeline, kiralama süresine ve benzeri koşullara göre değişkenlik gösteriyor. İş ortaklarımız sayesinde farklı segmentlerde ve özelliklerdeki pek çok elektrikli aracı keşfedebilir, hemen kiralama işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Araç kiralama esnasında fiyat filtresinden yararlanarak da aramalarınızı özelleştirebilirsiniz. Böylelikle uygun fiyat avantajlarını yakalayabilir, %100 elektrikli sürüşü deneyimleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra satın alınabilecek ekstra paketlere göre de elektrikli araç kiralama fiyatları geniş bir skalada hareket ediyor. Bu ekstra paketler sayesinde ise yolculuğunuzu daha konforlu ve güvenli bir hale getirebilirsiniz.

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