Özellikle son birkaç yılda araç fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması ve kazanca oranla araç alma ihtimalinin düşmesi araç kiralamaya olan talepleri de doğal olarak artırıyor. Ancak günlük, haftalık ya da aylık araç kiralamaya nazaran uzun dönem araç kiralama, son dönemin en popüler hizmetlerinden. Çünkü böylece pek çok avantajdan yararlanabilir, araç satın almadan da araç sahibi hissedebilirsiniz. Peki birçok avantajı bulunan yıllık araç kiralama ne demek? Uzun dönem araç kiralamanın avantajları nelerdir? Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul araç kiralama gibi büyük şehirlerde hayli popüler olan bu kiralama modeli ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu sayfada! Uzun dönem kiralama ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerini giderin ve RentiCar ile uzun dönem araç kiralamanın keyfine varın.

Kurumsal ve Bireysel Uzun Dönem Araç Kiralama Avantajları

İşlerinizi halletme, tatile çıkma ya da araç kullanmamız gereken bir dönemde olma gibi durumlardan ötürü araca ihtiyaç duyabilirsiniz Ancak araç satın almak ne yazık ki oldukça maliyetli ve uzun bir süreç. Kredi geri ödemelerinin maliyeti gibi faktörler de kişileri araba satın almaktan uzak tutabiliyor. İşte böyle durumlarda uzun dönem kiralık araç tercih etmek mantıklı oluyor. Özellikle büyük şehirlerdeki uzun dönem araç kiralama seçenekleri, araç almak isteyenler için son derece cezbedici. Çünkü büyük şehirde yaşayıp araç kullanmadan yaşamak ve birtakım işler için koşuşturmak son derece zor. Bu yüzden de uzun dönem araç kiralama hizmetine rağbet oldukça fazla. Peki, yıllık araç kiralamanın ne gibi avantajları bulunuyor? Araç satın alırken ödemeniz gereken fiyatlar, uzun dönem araç kiralama hizmetinde yoktur. Çok daha uygun fiyata uzun süreli araç sahibi olabilirsiniz.

Yıllık kiralık araç için kredi çekmek durumunda olmaz ya da çok daha uygun krediler ile araç kiralayabilirsiniz. Fahiş seviyelerde faiz ödeme zorunluluğunuz da olmaz. Kiralama süresi boyunca bakım ve onarım gibi durumlarda, kiralama firmasının sunduğu hizmet ve avantajlarından yararlanabilirsiniz, böylece ek maliyetlerle uğraşmazsınız. Sigorta ve vergi gibi ücretler kiralama fiyatının içerisinde olur ve bu ücretlerle de ilgilenmek durumunda kalmazsınız. RentiCar araç kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek tüm maliyetleri sizin yerinize üstleniyor.

6 aylık araç kiralama ya da yıllık araç kiralama sayesinde, 7/24 eksiksiz yol yardım desteği alabilir, sorularınıza RentiCar’ın profesyonel ekibi ile cevap bulabilirsiniz. Kiralama bedeli faturalandırma yapıldığından, gider olarak gösterme şansını elde edebilirsiniz. Yukarıdaki tüm avantajlar, senelik araç kiralama hizmetinde ön planda olan artılardır. Bu artılar sayesinde bir araç kullanmanın getirdiği sorumluluklardan uzak durarak, sadece araç kullanma deneyimi yaşayabilirsiniz.

RentiCar ile Yıllık Araç Kiralama Fırsatları

RentiCar olarak deneyimli ekibimiz, geniş hizmet ağımız, zengin araç çeşitliliğimiz, profesyonel iş ortaklarımız ve daha fazlası ile araç kiralama fırsatlarını sizlerle buluşturuyoruz. Geniş hizmet noktası ile RentiCar, uzun dönem araç kiralama hizmetinde de ilk adreslerden biri. Peki, RentiCar yıllık araç kiralama noktasında hangi fırsatlardan yararlanmanızı sağlıyor?

12 aydan 36 aya varan süreler içerisinde yıllık araba kiralama imkânı,

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Kiralama süresi boyunca bakım ve onarım desteği ile güvenli kiralama,

Vergi ve sigorta ödemeleri gibi evrak işlemleri ile ilgilenmeden zahmetsiz kiralama,

Belirli dönemlerde gerçekleştirilen kampanyalar ile daha uygun fiyata uzun dönem araç kiralama.

Tüm bu fırsatlar ve çok daha fazlası RentiCar ile sizleri bekliyor. Kurumsal çözümleri ve şirketlere özel fırsatları ile son derece avantajlı bir araç kiralama hizmeti sunan RentiCar ile siz de uygun fiyatlı kiralama deneyiminden yararlanabilirsiniz.

Uzun Dönem Araç Kiralama Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kısa dönem araç kiralama hizmetleri, anlık ihtiyaçlara karşılık kurtarıcı bir çözüm. Ancak araç kiralama hizmeti her zaman kısa dönem için gerekli olmayabiliyor. Bu durumda da uzun dönem araç kiralama seçeneği öne çıkıyor. Çünkü böylece uzun dönem sıfır araç kiralayabiliyor, araç satın almaktan daha avantajlı bir fiyat deneyimi elde edebiliyorsunuz. Tabii ki uzun dönem araç kiralama gerçekleştirileceği için hata yapmamak çok önemli. Peki, uzun dönemli araç kiralama seçeneğini tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Araç kiralayacağınız firmanın güvenilir olduğundan emin olmalısınız. RentiCar, size bu konuda profesyonel çözümler sunduğundan, güvenle uzun dönemli araç kiralama için tercih edebilirsiniz. Kiralama amacınız çok önemli. Çünkü ona göre binek ya da ticari araç tipleri arasından bir tercih yapmanız gerekir. Ardından yakıt tipi seçimi yapabilirsiniz. Bunu yaparken de aracı şehir içi ya da şehir dışı kullanımı durumunuza göre kararınızı oluşturabilirsiniz.

Şehir içinde benzinli, şehirler arasında ise dizel tercihi sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Araç modelinizi de belirledikten sonra en önemli adımları tamamlamış olacaksınız. Her modelin iç, bagaj genişliği ve diğer özellikleri farklı olduğundan ihtiyacınızı karşılayacak bir seçim yapmalısınız. Çünkü bir kere kiralama yaptıktan sonra değişim şansınız olmayacak. Sözleşme aşamasında da sözleşmeyi tamamen okumalı, şartları enine boyuna incelemelisiniz. Tüm bu adımlara dikkat ettikten sonra sorunsuz bir uzun dönem araç kiralama hizmeti alabilirsiniz.

Uzun Dönem ve Yıllık Araç Kiralama Fiyatları

Uzun süreli kiralama gereksinimleriniz için RentiCar doğru seçim! Avantajlı yıllık araç kiralama fiyatlarından faydalanmak için acele edin. Ayrıca kiralama yaparken şu faktörlerin fiyatları etkilediğini de unutmayın:

Kiralama süresi,

Aracın markası,

Aracın modeli,

Sıfır ya da ikinci el oluşu, yaşı,

Hizmetin içinde yer alan detaylar,

Ek talepler

Tüm bu etkenler uzun dönem araç kiralama fiyatlarını etkilediği için kiralama fiyatları arasında bir karşılaştırma yaparken aynı özellikler ve hizmetler arasında kıyaslama yapmanız çok daha doğru bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.



Araç kullanması gereken, ancak sıfır ya da ikinci el araç almaya gücü yetmeyenler için son dönemin en popüler fırsatı olan uzun dönem araç kiralama, uygun fiyatlı bir kiralama deneyimi için oldukça değerli. Çünkü böylece belki de kredi kullanmanıza gerek kalmadan, uzun süreli bir kiralama fırsatı yakalayabileceksiniz. Ayrıca RentiCar, uzun dönemli araç kiralama süresi boyunca tüm evrak işlemleri ile bizzat ilgilenerek, sizi hiçbir evrak işi ile meşgul etmez. RentiCar ile uzun dönem araç kiralamanın keyfini sürmek ve fırsatları kaçırmamak için acele edin, uzun dönem araç kiralama rezervasyonunuzu hemen oluşturun!