Uzman satış kadrosu ile ticari araç kiralama işlemleri, RentiCar'da hem kolay hem konforlu. Küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmelerin birçoğunun şehir içi ve şehir dışı taşımalarında araç ihtiyaçları oldukça yoğundur. Binek araçlar ile kıyaslandığında hafif ticari araçlar da yolcuların konforu bakımından oldukça yüksek performans gösterir.

Aynı zamanda geniş bagaj hacimleri sayesinde kurumsal araç kiralama için en uygun tercih, hafif ticari araçlar olarak karşımıza çıkar. İşletmelere her anlamda tasarruf sağlarlar. Geniş yolcu kapasitesi, taşıma alanı hacmi, ağır vasıtalara göre daha yüksek hız performansı gösterirken binek araçlarla neredeyse aynı performansı gösterebilmesi, ticari araçları birçok konuda yukarılara taşıyor.