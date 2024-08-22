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Ticari Araç Kiralama

Uzman satış kadrosu ile ticari araç kiralama işlemleri, RentiCar'da hem kolay hem konforlu. Küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmelerin birçoğunun şehir içi ve şehir dışı taşımalarında araç ihtiyaçları oldukça yoğundur. Binek araçlar ile kıyaslandığında hafif ticari araçlar da yolcuların konforu bakımından oldukça yüksek performans gösterir.

Aynı zamanda geniş bagaj hacimleri sayesinde kurumsal araç kiralama için en uygun tercih, hafif ticari araçlar olarak karşımıza çıkar. İşletmelere her anlamda tasarruf sağlarlar. Geniş yolcu kapasitesi, taşıma alanı hacmi, ağır vasıtalara göre daha yüksek hız performansı gösterirken binek araçlarla neredeyse aynı performansı gösterebilmesi, ticari araçları birçok konuda yukarılara taşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ticari araçlarda ne kadar süre kiralama yapmak gerekmektedir?
Kiralamalar minimum 12 ay yapılmaktadır ve vergi levhası zorunludur.
Ticari araç kiralarken hangi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır?
İşletmelerden istenen bilgiler uzun dönem kiralamalar ile aynıdır. Fakat aşağıdaki belgelerin bulunması gerekmektedir.Eğer K2 yetki belgesine sahipseniz veya hususi maksatlar ile ticari araç kullanmanız gerekiyorsa uzun dönem ticari araç kiralama hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sadece 1 adet kendinize ait ticari aracı K2 yetki belgenize kayıt edip istediğiniz adette uzun süreli ticari araç kiralaması yapabilirsiniz. Şirket faaliyetlerine göre alınan diğer yetki belgeleri ile aracınızı nasıl kiralayabileceğiniz konusunda uzman portföy yöneticilerimizden danışmanlık alabilir, ihtiyacınız olan tüm bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz.Ayrıca N1 ve N1G sınıfı ticari araçlar, ticari mal taşımama kaydı ile yetki belgesiz kiralanabilmektedir. N1 ve N1G sınıfı araçlar kamyonet tarzı hafif ticari araçları ifade etmekte olup hangi araçları ne şartlarda kiralayabileceğiniz konusunda uzman portföy yöneticilerimizden danışmanlık alabilirsiniz.
Binek otomobiller arasındaki farklılıklar nelerdir?
Kullanılan binek otomobillerden tasarımsal olarak farklılaştırılmasının yanı sıra ruhsat ve trafik kuralları konusunda da ayrılırlar. İşletmelerden istenen bilgiler uzun dönem kiralamalar ile aynıdır.
Ticari araç kiralama fiyatları neye göre belirlenir?
Araç kiralama fiyatları belirlenirken pek çok farklı etkenden söz etmek mümkündür. Aracın modeli, kasası, yakıt tüketim türü ve kilometresi gibi detaylar, fiyatın belirlenmesinde aktif rol alırlar. Kiralama işlemini yapmak isteyen işletmeler, ihtiyaçları olan aracın özelliklerini net olarak belirleyip, maliyet bilgilerine net olarak erişebilirler.
Ticari araç kiralama süreçlerinde onaylama aşamaları nasıl olmaktadır?
Birkaç kiralama şartını onayladığınız ve yetki belgelerini bulundurduğunuz sürece bir sıkıntı çıkmadan dilediğiniz aracı kiralama imkânına sahipsiniz. Bazı hafif ticari araçlar, binek maksatlı kullanıldığı müddetçe, bir yetki belgesine gerek kalmaksızın kiralanabilmektedir.