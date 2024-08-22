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Commerciële Voertuigverhuur

Met zijn deskundige verkooppersoneel is commerciële voertuiglease nu gemakkelijk en comfortabel met RentiCar. De voertuigbehoeften van kleine, middelgrote of grote ondernemingen zijn behoorlijk intens voor hun transport in alle richtingen. Vergeleken met normale voertuigen tonen commerciële voertuigen ook zeer hoge prestaties in termen van passagierscomfort.

Tegelijkertijd zijn commerciële voertuigen de meest geschikte keuze voor zakelijke leases, dankzij hun grote bagageruimte. Ze bieden besparingen aan bedrijven in alle omstandigheden. Zijn grote passagierscapaciteit, bagageruimte, hogere snelheidsprestaties vergeleken met expressbusjes, terwijl het bijna dezelfde prestaties toont als normale voertuigen, brengt commerciële voertuigen naar hogere niveaus in vele opzichten.

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Veelgestelde Vragen

Hoe lang kunnen mensen een commercieel voertuig leasen?
Verhuur kan worden gedaan voor minimaal 12 maanden en belastingregistratiecertificaat is verplicht.
Welke documenten zijn nodig bij het leasen van een commercieel voertuig?
Informatie gevraagd van bedrijven is hetzelfde voor langetermijnleases. De volgende documenten zijn echter vereist. Als u een K2-certificaat heeft of als u een commercieel voertuig moet gebruiken voor privédoeleinden, kunt u profiteren van de langetermijn commerciële voertuigverhuurservice. U kunt slechts 1 commercieel voertuig van uzelf registreren in uw K2-document en ontelbare commerciële voertuigen huren voor zo lang als u wilt. U kunt advies krijgen van onze deskundige portfoliomanagers over hoe u uw voertuig kunt huren met andere autorisatiedocumenten verkregen volgens bedrijfsactiviteiten, en u kunt gemakkelijk toegang krijgen tot alle informatie die u nodig heeft. Bovendien kunnen N1 en N1G type commerciële voertuigen worden geleasd zonder autorisatie, mits ze geen commerciële goederen vervoeren. N1 en N1G type voertuigen verwijzen naar lichte commerciële voertuigen, voor hulp kunt u advies krijgen van onze deskundige portfoliomanagers over welke voertuigen u kunt leasen en onder welke voorwaarden.
Wat zijn de verschillen tussen personenauto's?
Naast dat ze verschillen van de personenauto's gebruikt in termen van ontwerp, verschillen ze ook in termen van licentie- en verkeersregels. Informatie gevraagd van bedrijven is hetzelfde als voor langetermijn autoverhuur.
Hoe worden commerciële voertuigverhuurprijzen bepaald?
Er zijn vele verschillende factoren bij het bepalen van autoverhuurprijzen. Details zoals het model van het voertuig, carrosserie, brandstofverbruiktype en kilometerstand spelen een actieve rol bij het bepalen van de prijs. Bedrijven die willen leasen kunnen duidelijk de kenmerken van het voertuig dat ze nodig hebben bepalen en hun kosten duidelijk toegankelijk maken.
Wat zijn de goedkeuringsfasen in commerciële voertuigverhuurprocessen?
Zolang u huurvoorwaarden goedkeurt en de autorisatiedocumenten heeft, heeft u de mogelijkheid om het voertuig dat u wilt te huren zonder enig probleem. Sommige lichte commerciële voertuigen kunnen worden geleasd zonder een autorisatiedocument, zolang ze worden gebruikt voor passagiersdoeleinden.