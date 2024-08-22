Mit seinem fachkundigen Verkaufspersonal ist die Vermietung von Nutzfahrzeugen bei RentiCar unkompliziert und komfortabel. Die meisten kleinen mittleren oder großen Unternehmen haben einen sehr hohen Fahrzeugbedarf im inner- und außerstädtischen Verkehr. Kleine Nutzfahrzeuge weisen im Vergleich zu Pkw auch einen sehr hohen Fahrgastkomfort auf.

Gleichzeitig sind kleine Nutzfahrzeuge dank ihres großen Gepäckvolumens die beste Wahl für die Anmietung von Firmenwagen. Sie bieten den Unternehmen in jeder Hinsicht Einsparungen. Große Passagierkapazität großes Ladevolumen höhere Geschwindigkeitsleistung im Vergleich zu schweren Fahrzeugen während sie fast die gleiche Leistung wie Personenkraftwagen aufweisen tragen Nutzfahrzeuge in vielen Bereichen an die Spitze.