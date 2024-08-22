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Nutzfahrzeugvermietung

Mit seinem fachkundigen Verkaufspersonal ist die Vermietung von Nutzfahrzeugen bei RentiCar unkompliziert und komfortabel. Die meisten kleinen mittleren oder großen Unternehmen haben einen sehr hohen Fahrzeugbedarf im inner- und außerstädtischen Verkehr. Kleine Nutzfahrzeuge weisen im Vergleich zu Pkw auch einen sehr hohen Fahrgastkomfort auf.

Gleichzeitig sind kleine Nutzfahrzeuge dank ihres großen Gepäckvolumens die beste Wahl für die Anmietung von Firmenwagen. Sie bieten den Unternehmen in jeder Hinsicht Einsparungen. Große Passagierkapazität großes Ladevolumen höhere Geschwindigkeitsleistung im Vergleich zu schweren Fahrzeugen während sie fast die gleiche Leistung wie Personenkraftwagen aufweisen tragen Nutzfahrzeuge in vielen Bereichen an die Spitze.

Antragsformular

Häufig gestellte Fragen

Wie lang darf ein gewerbliches Fahrzeug gebucht werden?
Die Mietdauer beträgt mindestens 12 Monate und die steuerliche Registrierung ist obligatorisch.
Welche Unterlagen werden bei der Anmietung eines Nutzfahrzeugs benötigt?
Die von den Unternehmen verlangten Informationen sind die gleichen wie bei der Langzeitvermietung. Die folgenden Dokumente sind jedoch erforderlich.Wenn Sie eine K2-Genehmigungsbescheinigung haben oder wenn Sie Nutzfahrzeuge für private Zwecke nutzen müssen können Sie von der Langzeitmiete von Nutzfahrzeugen profitieren. Sie brauchen nur ein eigenes Nutzfahrzeug auf Ihren K2-Berechtigungsschein anzumelden und können so viele Nutzfahrzeuge langfristig mieten wie Sie möchten. Sie können sich von unseren fachkundigen Vermögensverwaltern darüber beraten lassen wie Sie Ihr Fahrzeug mit anderen Zulassungsbescheinigungen die Sie je nach Unternehmenstätigkeit erhalten haben buchen können und Sie können bequem auf alle Informationen zugreifen die Sie benötigen.Außerdem besteht die Möglichkeit Nutzfahrzeuge der Klassen N1 und N1G ohne Zulassungsbescheinigung zu buchen sofern sie keine gewerblichen Güter befördern. Bei Fahrzeugen der Klassen N1 und N1G handelt es sich um leichte Nutzfahrzeuge wie Kleintransporter und Sie können sich von unseren fachkundigen Portfoliomanagern darüber beraten lassen welche Fahrzeuge Sie unter welchen Bedingungen buchen können.
Was sind die Unterschiede zwischen Personenkraftwagen?
Sie unterscheiden sich von gebrauchten Personenkraftwagen nicht nur in der Bauart sondern auch in Bezug auf die Zulassung und die Verkehrsregeln. Die von den Unternehmen verlangten Informationen sind die gleichen wie bei langfristigen Leasingverträgen.
Wie werden die Preise für gewerbliche Autovermietungen festgelegt?
Bei der Festlegung der Mietwagenpreise spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Einzelheiten wie das Modell das Fahrgestell die Art des Treibstoffverbrauchs und der Kilometerstand des Fahrzeugs spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Preises. Unternehmen die den Vermietungsprozess gestalten wollen können die Eigenschaften des benötigten Fahrzeugs klar bestimmen und haben einen transparenten Zugang zu Kosteninformationen.
Wie laufen die Genehmigungsverfahren beim Nutzfahrzeugbuchung ab?
Solange Sie einige Mietbedingungen genehmigen und über die Zulassungspapiere verfügen steht es Ihnen frei jedes beliebige Fahrzeug zu mieten. Einige kleinere Nutzfahrzeuge können ohne Zulassungsbescheinigung angemietet werden solange sie für die Personenbeförderung genutzt werden.