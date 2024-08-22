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Location de Véhicule Commercial

Avec son personnel de vente expert, maintenant la location de véhicule commercial est facile et confortable avec RentiCar. Les besoins en véhicules des entreprises de petite, moyenne ou grande taille sont assez intenses pour leur transport dans toutes les directions. Comparés aux véhicules normaux, les véhicules commerciaux montrent également une très haute performance en termes de confort des passagers.

En même temps, les véhicules commerciaux sont le choix le plus approprié pour les locations d'entreprise, grâce à leur grand espace de coffre. Ils offrent des économies aux entreprises dans toutes les circonstances. Sa grande capacité de passagers, l'espace de coffre, une performance de vitesse plus élevée par rapport aux fourgonnettes express, tout en montrant presque la même performance que les véhicules normaux, porte les véhicules commerciaux à des niveaux plus élevés à bien des égards.

Formulaire de Demande

Questions Fréquemment Posées

Combien de temps les gens peuvent-ils louer un véhicule commercial ?
Les locations peuvent être effectuées pour un minimum de 12 mois et le certificat d'enregistrement fiscal est obligatoire.
Quels documents sont nécessaires lors de la location d'un véhicule commercial ?
Les informations demandées aux entreprises sont les mêmes pour les locations à long terme. Cependant, les documents suivants sont requis. Si vous avez un certificat K2 ou si vous devez utiliser un véhicule commercial à des fins privées, vous pouvez bénéficier du service de location de véhicule commercial à long terme. Vous pouvez enregistrer seulement 1 véhicule commercial de votre propre dans votre document K2 et louer d'innombrables véhicules commerciaux aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir des conseils de nos gestionnaires de portefeuille experts sur la façon de louer votre véhicule avec d'autres documents d'autorisation obtenus selon les activités de l'entreprise, et vous pouvez facilement accéder à toutes les informations dont vous avez besoin. De plus, les véhicules commerciaux de type N1 et N1G peuvent être loués sans autorisation, à condition qu'ils ne transportent pas de marchandises commerciales. Les véhicules de type N1 et N1G se réfèrent aux véhicules commerciaux légers, pour de l'aide vous pouvez obtenir des conseils de nos gestionnaires de portefeuille experts sur quels véhicules vous pouvez louer et dans quelles conditions.
Quelles sont les différences avec les voitures de passagers ?
En plus d'être différents des voitures de passagers utilisées en termes de design, ils diffèrent également en termes de permis et de règles de circulation. Les informations demandées aux entreprises sont les mêmes que pour les locations de voiture à long terme.
Comment les prix de location de véhicule commercial sont-ils déterminés ?
Il y a de nombreux facteurs différents lors de la détermination des prix de location de voiture. Des détails tels que le modèle du véhicule, la carrosserie, le type de consommation de carburant et le kilométrage jouent un rôle actif dans la détermination du prix. Les entreprises qui veulent louer peuvent clairement déterminer les caractéristiques du véhicule dont elles ont besoin et accéder clairement à leurs coûts.
Quelles sont les étapes d'approbation dans les processus de location de véhicule commercial ?
Tant que vous approuvez les conditions de location et avez les documents d'autorisation, vous avez l'opportunité de louer le véhicule que vous voulez sans aucun problème. Certains véhicules commerciaux légers peuvent être loués sans document d'autorisation, tant qu'ils sont utilisés à des fins de passagers.