Aylık Araç Kiralama Nedir?

Araç kiralamak günümüzde çokça tercih edilen bir ulaşım seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yolunuz farklı bir şehre, ülkeye düştüyse hâkim olmadığınız güzergâhlarda kaybolmaktan araç kiralama sayesinde kurtulabilirsiniz. Araç kiralamayı tercih eden herkesin sebebi farklıdır. İş için başka şehre gelenler, güzel bir tatil planı kuranlar, gidecekleri bölgenin tarihî dokuları için gezi rotası oluşturmuş olanlar; fakat hepsinin ortak noktası rahat ve konforlu bir yolculuk için araç kiralamayı seçmiş olmalarıdır. Herkesin nedeni farklı olunca, tercih edecekleri araç kiralama çeşitleri de değişmektedir. Kısa süreli veya uzun süreli olarak farklı kiralama seçenekleri bulunmaktadır. Günlük kiralama 30 günden az, aylık araç kiralama ise 30 gün ve üzeri süreleri kapsamaktadır. Araç kiralama aylık olarak tercih edildiğinde daha uygun maliyetli olabiliyor, bu yüzden uzun vadeli kiralamalar kısa vadeliye oranla daha bütçe dostudur.

Araç kiralama firmalarından çokça tercih edilen hizmetler arasında aylık araç kiralama seçeneği bulunmaktadır. Şirketler de bu avantajlardan yararlanmak için uzun dönem araç kiralama seçeneklerini tercih etmektedir. Hem şirketler hem de aileler için kolay yönetilebilen aylık taksitli ödemeler ile maliyet planlaması daha kolay bir hâle gelmektedir. Özellikle yaz dönemlerinde aileler tatil planlarını yapabilmek için aylık oto kiralama seçeneğine başvuruyorlar. Bu şekilde hem fiyat avantajlarından yararlanmış oluyorlar hem de ihtiyaçlarına uygun seçtikleri kiralık araç ile tatilin keyfini daha rahat çıkartabiliyorlar. Eğer siz de aylık araç kiralamak istiyorsanız doğru adrestesiniz! RentiCar ile hemen dilediğiniz aracı 1 aylık ya da daha uzun süreli kiralayabilirsiniz.

RentiCar ile Aylık Araç Kiralama Fırsatları

Günden güne büyüyen araç kiralama sektöründe kaliteli hizmet alabilmek son derece önemlidir. RentiCar’ın kusursuz müşteri deneyimine verdiği önem sayesinde aylık araç kiralama süreciniz boyunca yolculuklarınız çok daha rahat bir hâle gelecektir.

Sizlere sunduğumuz aylık araba kiralama olanağı ile uzun kuyruklar beklemeden aracınıza kolay ve hızlı bir şekilde sahip olabilirsiniz. 12 aya varan taksit imkânları da bulunan RentiCar’da hem bütçe dostu hem de binlerce araç seçeneği ile herkes ihtiyacına uygun bir kiralık araca erişebiliyor. Başka firmalarda aylık araç kiralama yaparken karşınıza sürpriz ücretlendirmeler çıkabiliyor. Bu durumdan muzdarip olmamak için RentiCar’ın şeffaf ücretlendirme politikasına güvenebilirsiniz. Böylece ödeyeceğiniz ücret baştan bellidir ve daha sonradan karşınıza çıkacak kötü sürprizlerle karşılaşmazsınız. RentiCar’ın geniş iş ortağı yelpazesi Türkiye’nin birçok yerinden araç kiralayabilme olanağı sunar.

Eğer yolculuk tercihiniz Türkiye’nin kalbi başkent Ankara’ya ise Ankara araç kiralama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. RentiCar’ın Türkiye geneline yayılmış iş ortakları sayesinde birçok şehirdeki fırsatlarla dolu aylık araç kiralama deneyimini yaşayabilirsiniz.

Aylık Araç Kiralama Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

1 aylık araç kiralama ya da daha uzun süreli araç kiralama yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken birtakım hususlar bulunur. Aylık araç kiralama fiyatları kısa vadeli kiralamalardan daha avantajlı bir hâle gelse bile fiyatlandırmalar seçeceğiniz detaylara göre değişmektedir. Aracın segmenti, modeli, vites çeşidi, yakıt türü gibi detaylar ödenecek ücrette farklılık yaratmaktadır. Talep edilen aracın tedarik durumu, stokta az bulunması veya kiralama zamanının hafta sonu, resmî tatiller gibi zamanlara denk gelmesi durumu aylık araba kiralama bedellerine yansımaktadır. Aylık araç kiralama ücretlerini ister banka kartı isterseniz de kredi kartı ile yapabilirsiniz. Araç kiralama ofislerinde ödenecek olan depozito tutarı ise sadece kiralamayı yapacak kişiye ait kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Aylık araç kiralama yaptığınızda aracın muayene sorumluluğu aracın kiralandığı firmaya aittir. Muayene ve egzoz ölçüm zamanları firmanız tarafından size hatırlatılmaktadır. Aylık kiralık araç süreleri uzatmak istendiğinde, talebiniz kiralama firmalarının uygunluk durumuna göre onaylanmaktadır. Bir başka dikkat etmeniz gereken husus ise sözleşmeyi dikkatlice okumaktadır. Herhangi bir sorun veya değişiklik durumu sözleşmedeki şartlara göre uygulanmaktadır. Tüm bu durumları göz önünde bulundurarak RentiCar ile ihtiyacınıza uygun aracı seçip kolaylıkla yer ve tarih bilgisi girerek rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Rezervasyon işleminizi tamamladığınızda tarafınıza gönderilen Rezervasyon Bilgi Formu ile aracı teslim alacağınız araç kiralama ofisinin lokasyonunu öğrenebilirsiniz.

Aylık Araç Kiralama Fiyatları

Aylık araç kiralama fiyatları sabit bir fiyat üzerinden değerlendirilememektedir. Seçeceğiniz aracın segmenti, modeli, yakıt türü gibi tercih farkı içeren özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. RentiCar’daki binlerce araç seçeneği içerisinden ihtiyacınıza ve bütçenize uygun modelleri filtreleyerek kolayca karşılaştırma yapabilirsiniz. Fiyat avantajlarından yararlanmak için günlük araç kiralama yerine aylık araç kiralama seçeneğini tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda RentiCar’ın aylık araç kiralama kampanyalarını takip ederek bütçenize dost olacak fiyatlarla kiralama yapabilirsiniz.

Araç kiralama firmalarının en çok rağbet gördüğü İstanbul’da aylık kiralık araç seçenekleri günden güne ivme kazanmakta. İstanbul’un tarihî dokusunu keşfetmek ve turistik bölgelerini gezmek isterseniz İstanbul araç kiralama hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Kiralık aracınızla birlikte yapacağınız yolculukta, boğaz manzarasını da izlemeyi ihmal etmeyin! Ayrıca şehrin en güzel manzara noktalarını da kiralık aracınızla keşfedebilirsiniz. İşte o noktalar: Kuş Bakışı İstanbul…