Sıkça Sorulan Sorular

Erken iade gereken bir koşul oluşması durumunda işlemlerinizi kiralama sözleşmesinde belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak www.renticar.com adresi üzerinden ya da 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezini arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda, iade edilecek tarihe göre aracın kullanıldığı gün aralığına tekabül eden fiyat baz alınır ve iade edilecek tutarın işlemleri 3 iş günü içerisinde şirketimiz tarafından bankaya iletilir. Bankalar genel olarak 7 gün içinde ilgili tutarı kredi kartınıza iade eder.