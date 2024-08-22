Sıkça Sorulan Sorular

www.renticar.com üzerinden kolaylıkla tarih ve yer bilgisini girerek istediğiniz araç özelliklerini seçip birkaç adımda rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik üye olmanız da çok kolay. RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) ile mevcut rezervasyonlarınıza yönelik işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi yeni rezervasyonlarınızı da yaptırabilirsiniz. Ayrıca info@renticar.com adresinden e-posta ile fiyat ve araç teklifi isteyebilirsiniz.
Aracı teslim alırken sürücü belgesi, sürücüye ait kredi kartı, kimlik ve Rezervasyon Bilgi Formu'nun yanınızda olması gerekmektedir. Aracın kiralandığı süreye bağlı olarak değişen depozito bedeli, araç kiralama firmasının ofisinde kredi kartınızdan tahsil edilmektedir. Ayrıca Findex kredi notunuz araç kiralama hizmeti veren firma tarafından kontrol edilmektedir.
Gerek MTV, gerek araca ait diğer vergilerin ödeme sorumluluğu kiralama hizmeti sunan firmaya aittir.
Araç kiralama bedelleri aracın segmenti, markası/modeli, vites çeşidi, yakıt türü, aracın kiralanma süresi ve kiralama süresince alınan ek hizmetlere/ürünlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca talep edilen aracın tedarik durumu (stokta az/çok bulunması) ve kiralama zamanı (hafta sonu, resmi tatiller vb.) fiyatlara etki etmektedir.
Elbette, ihtiyacınız olan süreye göre araç kiralayabilirsiniz. Günlük veya aylık araç rezervasyonlarınızı dilerseniz www.renticar.com sitemizden veya 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezini arayarak yapabilirsiniz.
Tercih ettiğiniz segmentler için çeşitli marka ve modellerde araçlar, kiralama hizmetini sunan anlaşmalı firmalarımızda bulunmaktadır.
Günlük kiralama 30 günden az, aylık kiralama 30 gün ve üzeri süreleri kapsamaktadır.
Aracın teslim alınan lokasyondan farklı bir lokasyona iadesine tek yön kiralama denir. iki lokasyon arasındaki mesafe farkına göre araç kiralama firmasının belirlediği koşullar üzerinden ücret tarifesi uygulanır.
Araç rezervasyonu için araç teslim/iade noktasının lokasyon bilgileri, teslim/iade tarihleri, araç özellikleri(segment, yakıt, vites) gibi filtrelerle uygun araç belirlenir. Rezerve edilecek araç belirlendikten sonra sürücün ad, soyad, telefon ve e-posta bilgileri alınır ve ödeme adımına geçilir. Hesaplanan araç kiralama bedeline onay verildikten sonra kredi kartı üzerinden tahsilat gerçekleştirilir. Aracı teslim alma aşamasında sürücünün yanında kendine ait kredi kartı, kimlik, sürücü belgesi ve Rezervasyon Belgesi mutlaka bulunmalıdır. Depozito tutarı, aracı teslim alma aşamasında sürücünün kendine ait kredi kartından çekilir.
Koşullar araç kiralama firmalarına göre farklılık göstermekle beraber genel uygulamada 21 yaş ve minimum 1 yıllık B grubu sürücü belgesi sahibi olma koşulu aranmaktadır.
Araç kiralamak için sürücü belgesi sahibi olmak ve aracı sağlayan kiralama firmasının belirlediği minimum sürücü belgesine sahip olma süresine uymak yeterlidir. Bu süre, aracınızı kiralayacağınız firmanın belirlediği koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kiralanan araçların yurt dışında kullanımı yasaktır.
Araç kiralama süresini uzatma talebinin onaylanması, araç kiralama firmasındaki uygunluk durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Uzatma talebi için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçilmelidir.
Araç teslim alınırken, iade lokasyonu değişiklik talebi araç kiralama firmasına iletilir. Lokasyon farkından dolayı fiyat farkı olması halinde, bu fark ücretlendirilerek işlem yapılır. Araç teslim alındıktan sonra doğabilecek iade lokasyonu değişiklik talepleri için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçilmelidir.
iptal/iade ve her türlü değişiklik işlemlerinizi www.renticar.com adresi üzerinden ya da 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezini arayarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Aracı teslim alırken sürücü belgesi, sürücüye ait kredi kartı, kimlik ve Rezervasyon Bilgi Formu'nun yanınızda olması gerekmektedir.
Rezervasyon işlemi tamamlandığında, tarafınıza Rezervasyon Bilgi Formu gönderilmektedir. Gönderilen formda aracı teslim alacağınız araç kiralama ofisinin lokasyon bilgileri yer alır. Bu bilgilerde yer alan araç teslim yerinden araç teslim alınabilir.
Yakıt yönetimine yönelik uygulamalar araç kiralama firmalarına göre farklılık gösterebilmektedir. Genel uygulama ise aracın teslim alınan yakıt seviyesinde iade edilmesidir.
Aracı iade etmeye giderken, yanınızda ruhsat, anahtar, teslim formu gibi araç tesliminde alınan tüm evrak ve eşyalar bulunmalıdır. Araç başında ilgili firma yetkilisi ile beraber gerekli kontroller sağlandıktan sonra Araç iade Formu mutlaka doldurulmalıdır.
Erken iade gereken bir koşul oluşması durumunda işlemlerinizi kiralama sözleşmesinde belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak www.renticar.com adresi üzerinden ya da 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezini arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda, iade edilecek tarihe göre aracın kullanıldığı gün aralığına tekabül eden fiyat baz alınır ve iade edilecek tutarın işlemleri 3 iş günü içerisinde şirketimiz tarafından bankaya iletilir. Bankalar genel olarak 7 gün içinde ilgili tutarı kredi kartınıza iade eder.
Kiralama sözleşmesi gereği aracın taahhüt edilen zamanda teslim edimesi zorunludur. Herhangi bir sebepten dolayı aracın teslim tarihi gecikmiş ise, hiç vakit kaybetmeden araç kiralama firması veya 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçilmelidir.
Araç kiralama firmalarının sözleşme şartlarına göre değişmekle beraber, bu konudaki genel işleyiş; teslimi geciken aracın, en geç teslim tarihinden sonraki gün aynı saatte teslim edilmesi koşuluyla bir günlük kiralama bedeli hesaplanarak ücretlendirilmesidir. Bu durumda, araç kiralama firması veya 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçilmelidir.
Aracın rutin bakım ücretleri araç kiralama firması tarafından karşılanmaktadır.
Ödeme yöntemleri, aracınızın kiralama hizmetini sunan firmaya göre değişiklik göstermekle beraber genel uygulamada kiralama süreciniz boyuncaki tüm geçiş ücretleriniz depozito bedeliniz içinden düşülür. Buna cezalı geçişler de dahildir.
Uygulamada olan yasaya göre trafik cezaları aracı kiralayan sürücüye gönderilmektedir. Trafik cezalarına e-devlet üzerinden erişim sağlanmaktadır.
Kiralama işlemi esnasında bilgisi verilen depozito tutarı, aracın teslim edildiği gün kiralama hizmetini sunan firma tarafından kredi kartından çekilir. Depozito tutarı, kiralama süresinin sonunda çıkacak ekstra ücretlerin ödenmesi için araç teslimatı aşamasında tahsil edilir. Bu ekstra ücretler eksik yakıt, hasar, ek hizmetler, ek güvenceler gibi bedelleri kapsamaktadır. Kiralama süresince herhangi bir ekstra ücretlendirme söz konusu olmazsa, çekilen depozito tutarı 10 gün içinde kiralama firması tarafından kredi kartınıza iade edilir.
Fatura taleplerinizi 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezini arayarak kolaylıkla iletebilirsiniz. Talebinizi takiben faturanız en kısa sürede sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilmektedir.
Aracınızın kiralama bedeline ek olarak, Hasar Sorumluluk Güvencesi, Hırsızlık Güvencesi ve %20 Katma Değer Vergisi dahildir. Kiralama bedeline ek olarak alınan harcama kalemleri ise aşağıda belirtilmektedir:- KM Aşım Ücreti: Araç kiralama hizmetini sunan firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte, günlük araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı genel olarak sınırlıdır. Kilometre aşım ücreti, araç grubu bazında değişkenlik göstermekte olup detaylı bilgiyi 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi veya aracınızı kiraladığınız firmadan edinebilirsiniz.- Diğer kalemler: Akaryakıt, Ferdi Kaza Güvencesi, Mini Hasar Güvencesi, ihtiyari Mali Mesuliyet Güvencesi, Tek Yön Ücreti, iç Aksam Sigortası, 3. şahıslara Sorumluluk Sigortası ,Ofis müsaitlik durumuna göre Teslim Etme / Teslim Alma Ücreti , Bebek Koltuğu, Navigasyon, Ek Sürücü ile Köprü ve Otoyol Geçiş Cihaz- Kart Kullanım Ücreti vb.- iade esnasında eksik/boş yakıt deposu ile iade edilen araçlarda, yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte tahsil edilir.
Kiralama işlemi, banka veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. Araç kiralama ofisinde ödenecek olan depozito tutarı ise yalnızca kiralamayı yapan kişiye ait kredi kartı ile ödenebilmektedir.
Kredi kartı bilgilerine rezervasyon ve araç teslimindeki depozito işlemlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Kredi kartı ödeme yönteminin hızlı ve güvenilir olması rezervasyon, depozito ve daha sonradan çıkabilecek ücretlerin sorunsuz gerçekleştirilmesine olanak sağladığı için tercih sebebidir.
0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi aracılığı ile talebiniz alınıp, ilgili birim tarafından dönüş sağlanmaktadır.
Kilometre sınırlandırmaları araç kiralama firmalarının belirlediği koşullara göre değişmektedir. Günlük veya araç kiralama süresince belli bir kilometre sınırı getirilebildiği gibi, herhangi bir kilometre sınırlaması getirmeden de araç kiralaması yapılabilmektedir.
Kiralanan aracın kullanım hakkı, araç teslim işlemleri sırasında sürücü olarak belirlenen kişiye aittir. Talep edilmesi halinde belli bir ücret karşılığında 'Ek Sürücü' seçeneği de sunulabilmektedir.
`Araç rezervasyonu ile alakalı tüm işlemler, her türlü şikayet, talep ve sorularınız için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezine (7/24) ulaşabilirsiniz.
Depozito tahsili araç kiralama firmalarına göre değişkenlik gösteren bir durum olmakla birlikte; genel uygulama depozito alınmadan kiralama yapılmaması yönündedir.
Sunulan hizmet/ürünler araç kiralama firmasına göre değişkenlik göstermektedir. Araç teslimi sırasında araç kiralama firmasından detaylı bilgi alınabilmektedir.
Aracın plakasının düşmesi veya çalınması gibi durumlarda öncelikle aracı kiraladığınız firma ile irtibata geçiniz. Firmaya ulaşılamaması halinde 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Çalınma veya kaybolma hallerinde kolluk kuvvetleri aracılığı ile mutlaka zabıt tutturulması gerekmektedir.
Aracın ruhsatının çalınması gibi durumlarda öncelikle aracı kiraladığınız firma ile irtibata geçiniz. Firmaya ulaşılamaması halinde 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Çalınma halinde kolluk kuvvetleri aracılığı ile mutlaka zabıt tutturulması gerekmektedir.
Aracın anahtarının kaybolması durumunda hiç vakit kaybetmeden aracın kiralandığı firma ile irtibata geçilmelidir. ilgili firmaya ulaşılamaması halinde 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Hiç vakit kaybetmeden en yakın kolluk kuvvetine müracaat edilerek şikayette bulunulmalıdır. Konu ile ilgili araç kiralama firması ve 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi'ne bilgi verilmelidir.
Muayene ve egzoz ölçüm zamanları, aracı kiralamış olduğunuz firma tarafından size hatırlatılır. Bu gibi durumlarda masraflar kiralama hizmeti sunan firmaya aittir. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için aracınızı kiralarken lütfen ruhsatta yer alan muayene geçerlilik süresini kontrol ediniz ve zamanı geldiğinde muayenenizi yaptırıp makbuzlarınızı alarak bir kopyasını kendinizde tutmak suretiyle araç kiralama firmanıza iletiniz. Araç muayenesini ve egzoz emisyon ölçümünü TÜVTÜRK’ün herhangi bir istasyonunda yaptırabilirsiniz. www.tuvturk.com.tr sitesini ziyaret ederek online randevu alınması gerekmektedir. Firmadan alacağınız muayene yetki yazısı ile muayene işlemlerinizi lütfen yaptırınız.
Aracı güvenli bir yerde durdurarak vakit kaybetmeden araç kiralama firması ile irtibata geçilmelidir. Ulaşılamaması halinde 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi aranmalıdır. ikaz ışıkları yanarken araç kullanılmamalıdır.
Tek taraflı kaza halinde kolluk kuvvetleri aracılığı ile kaza tespit tutanağının hazırlanması zorunludur. Kaza mahali ve aracın fotoğraflarının alınması işlem güvenliği açısından faydalı olacaktır.
Kazayı yapan sürücünün kayıtlı olmaması durumunda (asıl veya ek sürücü) sigorta, oluşan hiçbir zararı karşılamaktan mesul değildir ve tüm yükümlülükler aracı kiralayan sürücü tarafından karşılanmak zorundadır.
Aracın yıllık rutin bakımları kiralama hizmeti sunan firmaya aittir. Olası hasar durumunda ikame süreci yasal mevzuata göre işletilmektedir.
Sigorta işlemleri ile ilgili uygulamalar, araç kiralama firması ve bu firmanın sunduğu sigorta hizmetlerine göre değişmektedir. Aracın Trafik sigortası zorunlu olarak yapılmakta olup, bunun haricindeki sigorta hizmetleri için araç tesliminde araç kiralama firmasından bilgi alarak ek güvence oluşturabilirsiniz.
Sigorta kapsamları araç kiralama firmalarına ve sağladıkları sigorta şartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Araç teslimi aşamasında kiralama firmasından konuyla ilgili detaylı bilgi alınması tavsiye edilir.