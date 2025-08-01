Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com, RentiCar Mobil Uygulaması ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan Tesla araç kiralamaları için geçerlidir.
Kampanya dahilinde, Everyday Car Rental filosunda yer alan Tesla araçlar için günlük 2.500 TL + KDV özel kampanya fiyatı uygulanacaktır.
Araç kiralama fiyatları; seçilen tarihlere, lokasyona ve araç grubunun ilgili tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle erken rezervasyon yaparak daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Kampanyadan yararlanmak için rezervasyonun www.renticar.com, RentiCar Mobil Uygulaması veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Tesla kampanyası fiyatları, günlük net araç kiralama bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında Everyday Car Rental kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur.
Kampanya, yalnızca 1–29 gün süreli kiralamalar için geçerli olup, aylık ve uzun dönem kiralamaları kapsamamaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır.
Kampanya, yalnızca araç kiralama bedeli için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Everyday Car Rental ofisinde, kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil değildir. İlgili araç grubuna ait teminat (depozito) tutarları, kiralama başlangıcında tahsil edilir.
Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi birden fazla kiralama yapabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya, Everyday Car Rental’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Araç teslimi sırasında, belirtilen araç grubundan farklı ancak muadil bir Tesla modeli temin edilebilir.
Araç kiralama işlemleri, araç gruplarına göre minimum 27 yaş ve en az 5 yıllık ehliyet gerektirmektedir.
Tesla kampanyası, başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve Everyday Car Rental, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.