Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen geçerlilik tarihleri arasında yalnızca RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 308) üzerinden yapılan araç kiralama işlemleri için geçerlidir. Kampanya kapsamında, çağrı merkezi aracılığıyla yapılan uygun araç kiralamalarında net %20 indirim uygulanır. Kampanya, www.renticar.com web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerli değildir. İndirim, yalnızca çağrı merkezi yetkilileri tarafından manuel olarak tanımlanır. Kampanya, seçili lokasyonlarda geçerlidir: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla. Araç kiralama fiyatları; seçilen tarihlere, lokasyona ve ilgili tarihlerdeki araç müsaitliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Net %20 indirim, günlük net araç kiralama bedeli üzerinden hesaplanır. İndirim tutarı web sitesi veya fiyat listelerinde ayrıca gösterilmez. Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli bulunmayan kişiler yararlanabilir. Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında ilgili araç kiralama firmasının geçerli kiralama ve kullanım koşulları uygulanır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur. Kampanya yalnızca 1–29 gün süreli kiralamalar için geçerlidir. Aylık ve uzun dönem kiralamalar kampanya kapsamı dışındadır. Kampanya kapsamında yapılan kiralamalarda erken iade kabul edilmez. No-show (aracın teslim alınmaması) durumunda ücret iadesi yapılmaz. Kampanya, yalnızca araç kiralama bedeli için geçerlidir. Araç kiralama bedeli dışında kalan tüm ek hizmetler (farklı lokasyonda bırakma ücreti, ek hizmetler, sigortalar, depozito vb.) müşteri tarafından aracın teslimi sırasında, ilgili ofiste ve kendi kredi kartı ile ödenir. İlgili araç grubuna ait teminat (depozito) tutarları, kiralama başlangıcında kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartından tahsil edilir. Kampanya süresi boyunca bir kişi birden fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlarında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ayrıca yansıtılabilir. Kampanya, kampanya süresi boyunca ayrılan sınırlı araç stokları ile geçerlidir. Araç teslimi sırasında, rezerve edilen araç grubundan farklı ancak muadil bir araç temin edilebilir. Araç kiralama işlemleri, araç grubuna göre değişmekle birlikte minimum 21 yaş ve en az 1 yıl ehliyet şartına tabidir. Bu kampanya, başka bir kampanya, indirim veya promosyon ile birleştirilemez. Rezervasyon ve kampanya ile ilgili tüm soru ve talepler için 0850 308 308 RentiCar İletişim Merkezi ile iletişime geçilebilir. RentiCar, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya 31.03.2026 tarihine kadar geçerlidir.