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Novacar Spezial-Langzeitmiete für Unternehmen!

Novacar Spezial-Langzeitmiete für Unternehmen!

Kampagnenbedingungen

  • Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
  • Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
  • Im Rahmen der Aktion gilt sie für monatliche Langzeitmieten über Novacar.
  • Gültig für Buchungen von Renault Clio (Automatik) und Renault Austral (Automatik) Fahrzeugen.
  • Nur einmalig für ein Fahrzeug pro Anmietung.
  • Die Anmietung wird nach Prüfung durch das Unternehmen gemäß den Mietbedingungen durchgeführt.
  • Gültig bis 31.12.2024 für Anmietungen, die durchgeführt werden.
    • Renault Clio (Automatik) Renault Austral (Automatik)
    Gültig für mindestens 1 Monat und maximal 12 Monate Anmietung eines Renault Clio (Automatik).

    Eine Vollkaskoversicherung ist im Mietpreis enthalten.

    Es gibt ein Deklarationsrecht von 3.000 TL innerhalb der Kampagne.

    Winterreifen 3.000 TL + VAT. Betrag wird monatlich für jeden Monat verwendet, optional berechnet.

    Er beträgt 31.000 TL + VAT.

    Im Rahmen der Aktion beträgt die km-Grenze 15.000 km für 6-monatige Anmietungen und 30.000 km für 12-monatige Anmietungen.    		 Gültig für mindestens 1 Monat und maximal 6 Monate Anmietung eines Renault Austral (Automatik).

    Eine Vollkaskoversicherung ist im Mietpreis enthalten.

    Es gibt ein Deklarationsrecht von 5.000 TL innerhalb der Kampagne.

    Winterreifen 6.000 TL + VAT. werden monatlich für jeden genutzten Monat berechnet, optional.

    Sie beträgt 47.990 TL + VAT.

    Die Höchstkilometerleistung für 6-monatige Anmietungen innerhalb der Kampagne beträgt 15.000 km.