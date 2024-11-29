Gültig für mindestens 1 Monat und maximal 12 Monate Anmietung eines Renault Clio (Automatik).



Eine Vollkaskoversicherung ist im Mietpreis enthalten.



Es gibt ein Deklarationsrecht von 3.000 TL innerhalb der Kampagne.



Winterreifen 3.000 TL + VAT. Betrag wird monatlich für jeden Monat verwendet, optional berechnet.



Er beträgt 31.000 TL + VAT.



Im Rahmen der Aktion beträgt die km-Grenze 15.000 km für 6-monatige Anmietungen und 30.000 km für 12-monatige Anmietungen.

Gültig für mindestens 1 Monat und maximal 6 Monate Anmietung eines Renault Austral (Automatik).



Eine Vollkaskoversicherung ist im Mietpreis enthalten.



Es gibt ein Deklarationsrecht von 5.000 TL innerhalb der Kampagne.



Winterreifen 6.000 TL + VAT. werden monatlich für jeden genutzten Monat berechnet, optional.



Sie beträgt 47.990 TL + VAT.



Die Höchstkilometerleistung für 6-monatige Anmietungen innerhalb der Kampagne beträgt 15.000 km.