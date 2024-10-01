Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Die Aktion ist gültig für Buchungen, die zwischen dem 01.10.2024 und dem 15.10.2024 erfolgen. Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 26.10.2024-30.10.2024. Im Rahmen der Aktion gibt es 29% Rabatt auf Anmietungen an Greenmotion-Standorten. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Greenmotion. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Greenmotion mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Nicht gültig in Denizli, Ordu, Elâzığ, Erzurum, Fethiye, Muğla Menteşe, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Adana, Konya, Mardin, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat Standorten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Anmietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Greenmotion angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Stornierung bis zu 48 Stunden vor Abfahrt. Es besteht kein Anspruch auf vorzeitige Rückerstattung. Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Greenmotion behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.