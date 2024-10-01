Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Die Aktion ist gültig für Buchungen zwischen dem 01.10.2024 - 15.10.2024. Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 26.10.2024-30.10.2024. Im Rahmen der Aktion gibt es 29% Rabatt für Anmietungen an allen York Car Rental Standorten. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von York Car Rental. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Anmietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem Fahrzeugbestand von York Car Rental. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Stornierung bis zu 48 Stunden vor Abfahrt Es besteht kein Recht auf vorzeitige Rückerstattung. Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und York Car Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.