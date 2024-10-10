Unübersehbare Chancen für Monatsmieten bei RentiCar mit Artı Turizm!
Unübersehbare Chancen für Monatsmieten bei RentiCar mit Artı Turizm!
Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Die Aktion gilt für monatliche, 3-monatige und 6-monatige Anmietungen bei Artı Turizm.
Gültig für Buchungen von Fahrzeugen der Marken Renault Taliant, Renault Megane und Wolkswagen Taigo.
Um die Aktion in Anspruch nehmen zu können, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Die allgemeinen Mietbedingungen von Artı Turizm gelten für die Aktion.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) gehen zu Lasten des Kunden.
Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt in Übereinstimmung mit dem von Artı Turizm angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Bei vorzeitiger Rückgabe ist der Tagespreis gültig.
Die Mietdauer ist auf mindestens 30 Tage begrenzt.
Gültig für Anmietungen bis zum 31.03.2025.
Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung.
RentiCar und Artı Turizm behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.