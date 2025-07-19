Kampagnenbedingungen

Die Kampagne gilt für Mietwagenbuchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) innerhalb des angegebenen Buchungszeitraums vorgenommen werden. Im Rahmen der Kampagne erhalten Kund:innen bei einer Buchung von 6 bis 9 Tagen mit App Rent a Car einen Miettag kostenlos. Die Mietpreise können je nach ausgewähltem Zeitraum und Auslastung der Anbieter variieren. Daher empfehlen wir, frühzeitig zu buchen, um von besseren Preisen zu profitieren. Um von der Kampagne zu profitieren, muss der angegebene Promocode auf www.renticar.com eingegeben oder telefonisch über das RentiCar Callcenter mitgeteilt werden. Die Kampagne gilt nur für Personen, die rechtlich zum Führen eines Fahrzeugs berechtigt sind. Die Kampagne „Ein Tag geschenkt“ von App Rent a Car wird auf Grundlage des täglichen Nettomietpreises berechnet. Der kostenlose Miettag gilt bei Buchungen mit einer Mietdauer von 6 bis 9 Tagen. Gültig für alle Fahrzeugkategorien und Standorte. Buchungszeitraum: 19. Juli 2025 – 4. August 2025 Reisezeitraum: 19. Juli 2025 – 30. November 2025 Bei Fahrzeugübergabe gelten die Mietbedingungen von App Rent a Car. Der/die Mieter:in muss alle Anforderungen erfüllen. Eine vorzeitige Rückgabe ist im Rahmen dieser Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen (No-Show) erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne gilt nur für den reinen Mietpreis. Weitere Kosten (z. B. Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) sind vom Kunden direkt im Büro von App Rent a Car mit einer persönlichen Kreditkarte zu begleichen und sind nicht Teil der Kampagne. Die entsprechende Kautionssumme wird zu Beginn der Mietdauer von der persönlichen Kreditkarte des/der Mieters/in eingezogen Kund:innen können während des Kampagnenzeitraums mehrfach von der Aktion profitieren. Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Steuerliche Änderungen werden entsprechend berücksichtigt. Die Kampagne gilt vorbehaltlich der Fahrzeugverfügbarkeit durch App Rent a Car. Falls das gebuchte Fahrzeug nicht verfügbar ist, kann ein vergleichbares Fahrzeug derselben Kategorie bereitgestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren sowie ein gültiger Führerschein mit mindestens 1 Jahr Fahrpraxis erforderlich (je nach Fahrzeugkategorie). Die Kampagne „Ein Tag geschenkt“ von App Rent a Car ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Für alle Fragen und Buchungsanfragen wenden Sie sich bitte an das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308.