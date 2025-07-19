0850 308 0 308
Kundenzentrum
Tag gratis bei 6–9 Tagen Mietdauer!

Tag gratis bei 6–9 Tagen Mietdauer!

Kampagnenbedingungen

  • Die Kampagne gilt für Mietwagenbuchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) innerhalb des angegebenen Buchungszeitraums vorgenommen werden.
  • Im Rahmen der Kampagne erhalten Kund:innen bei einer Buchung von 6 bis 9 Tagen mit App Rent a Car einen Miettag kostenlos.
  • Die Mietpreise können je nach ausgewähltem Zeitraum und Auslastung der Anbieter variieren. Daher empfehlen wir, frühzeitig zu buchen, um von besseren Preisen zu profitieren.
  • Um von der Kampagne zu profitieren, muss der angegebene Promocode auf www.renticar.com eingegeben oder telefonisch über das RentiCar Callcenter mitgeteilt werden.
  • Die Kampagne gilt nur für Personen, die rechtlich zum Führen eines Fahrzeugs berechtigt sind.
  • Die Kampagne „Ein Tag geschenkt“ von App Rent a Car wird auf Grundlage des täglichen Nettomietpreises berechnet.
  • Der kostenlose Miettag gilt bei Buchungen mit einer Mietdauer von 6 bis 9 Tagen.
  • Gültig für alle Fahrzeugkategorien und Standorte.
  • Buchungszeitraum: 19. Juli 2025 – 4. August 2025
  • Reisezeitraum: 19. Juli 2025 – 30. November 2025
  • Bei Fahrzeugübergabe gelten die Mietbedingungen von App Rent a Car. Der/die Mieter:in muss alle Anforderungen erfüllen.
  • Eine vorzeitige Rückgabe ist im Rahmen dieser Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen (No-Show) erfolgt keine Rückerstattung.
  • Die Kampagne gilt nur für den reinen Mietpreis. Weitere Kosten (z. B. Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) sind vom Kunden direkt im Büro von App Rent a Car mit einer persönlichen Kreditkarte zu begleichen und sind nicht Teil der Kampagne.
  • Die entsprechende Kautionssumme wird zu Beginn der Mietdauer von der persönlichen Kreditkarte des/der Mieters/in eingezogen
  • Kund:innen können während des Kampagnenzeitraums mehrfach von der Aktion profitieren.
  • Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Steuerliche Änderungen werden entsprechend berücksichtigt.
  • Die Kampagne gilt vorbehaltlich der Fahrzeugverfügbarkeit durch App Rent a Car. Falls das gebuchte Fahrzeug nicht verfügbar ist, kann ein vergleichbares Fahrzeug derselben Kategorie bereitgestellt werden.
  • Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren sowie ein gültiger Führerschein mit mindestens 1 Jahr Fahrpraxis erforderlich (je nach Fahrzeugkategorie).
  • Die Kampagne „Ein Tag geschenkt“ von App Rent a Car ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar.
  • Für alle Fragen und Buchungsanfragen wenden Sie sich bitte an das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308.
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